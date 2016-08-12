11 идей для интерьера сауны

Возвращаясь домой, уставшие после трудного рабочего дня, мы все мечтаем об отдыхе и релаксе. Это может быть романтическая спальня, уютная гостиная или хотя бы маленький уголок в виде удобного кресла с мягким пледом. С другой стороны, что может быть лучше, особенно в холодную и сырую погоду, чем согреться в горячей ванне? Ну а, наивысший уровень роскоши – отдельная сауна в собственном доме, это уже кажется просто сказкой. Однако, без мечты жизнь становится скучной, поэтому мы предлагаем всем немного помечтать, глядя на великолепные интерьеры саун, а может быть и почерпнуть ряд практических решений для своего дома.
Такой интерьер сауны безупречно располагает к отдыху, благородные материалы и теплые насыщенные цвета отделки подобраны идеально точно и гармонируют друг с другом, дополняя текстуры. Глянец мрамора не кажется холодным благодаря выбору глубокого коричнево-бронзового оттенка, а светлая древесина так и манит прилечь и расслабить мышцы в горячем воздухе сауны.
Сауна в доме может находиться в подвале или, например, в комплексе с ванной комнатой. Представленная на примере комната, это конечно, уже нечто большее чем просто ванная. Больше такому пространству подойдет название спа-салон. Камин, мягкие сидения, просторные шкафы, теплый деревянный пол и, главное – королева комнаты, сауна.
Привычные для скандинавского стиля светлые, сдержанные цвета отделки стен и пола, натуральная древесина – все это подчеркивает и оттеняет пространство сауны, смежной с ванной комнатой. Интерьер ванной плавно переходит в зону сауны, что позволяет на скромных размерах и сложной геометрии разместить все необходимо для комфортного отдыха.
Компактный вариант размещения сауны рядом с домашней душевой – вариант вполне демократичный и приемлемый. Душевая кабина не занимает много места, а расположившись рядом с сауной, делает всю комплектацию полностью законченной.
Минималистичная сауна в доме может быть оформлена и весьма смело. Стеклянная стена с панорамным окном в сауне нисколько не мешает высокой температуре, а прекрасный пейзаж – лучшее дополнение для маленькой сауны.
Изюминкой этого классического для сауны интерьера, которая сразу обращает на себя внимание, стала оригинальная синяя подсветка сидений, придающая пространству особую эксклюзивность и загадочность. Контраст синего света и охристой древесины, горячего воздуха сауны и прохлады тонов освещения делают это маленькое помещение гораздо более интересным, чем классическая мини-сауна.
Так уж получилось, что традиционная сауна плавно перешла в век hi-tech, не утратив при этом своей актуальности. И в современные интерьеры, наполненные гаджетами и минималистичным дизайном, вписать помещение сауны оказалось делом достаточно простым.
Даже в небольшой городской квартире можно оборудовать сауну, ведь для этого хватит на самом деле и крошечного уголка. Деревянная лавка-сидение прячется за стеклянной дверцей в ванной комнате, вертикальные решетки вентиляции обрамляют стены и – вуаля, сауна готова!
В этой сауне печь с камнями находится в необычном месте и оформлена в виде оригинальной круглой композиции. Для такого оформления печи очень важен правильный подбор камней, поскольку они должны обеспечить должное накопления тепла и хорошего испарения воды со всей площади поверхностей. Сложная структура камней позволяет свободно уложить их, что обеспечивает хороший поток воздуха между камнями и печью, расположенной на нижнем уровне.
Деревянные стены довольно традиционное решение для сауны, но оформление поверхностей круглыми распилами стволов выглядит и оригинально и очень естественно.
Полное соединение с природой дает такое необычное оформление сауны. Бревенчатые стены, лавка из гигантского ствола, и что особенно впечатляет – стеклянные квадраты пола, наполненные камнями. Такая сауна станет украшением любого дома.