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11 идей для интерьера сауны

Перла Вереника Перла Вереника
City Oasis - таунхаус в Куркино Nr.1, ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design Спа в эклектичном стиле
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Возвращаясь домой, уставшие после трудного рабочего дня, мы все мечтаем об отдыхе и релаксе. Это может быть романтическая спальня, уютная гостиная или хотя бы маленький уголок в виде удобного кресла с мягким пледом. С другой стороны, что может быть лучше, особенно в холодную и сырую погоду, чем согреться в горячей ванне? Ну а, наивысший уровень роскоши – отдельная сауна в собственном доме, это уже кажется просто сказкой. Однако, без мечты жизнь становится скучной, поэтому мы предлагаем всем немного помечтать, глядя на великолепные интерьеры саун, а может быть и почерпнуть ряд практических решений для своего дома.

Роскошный мрамор, дерево и бронзовая мозаика

Private SPA, ki life Wellness Operator ki life Wellness Operator Спа в стиле модерн
ki life Wellness Operator

ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator
ki life Wellness Operator

Такой интерьер сауны безупречно располагает к отдыху, благородные материалы и теплые насыщенные цвета отделки подобраны идеально точно и гармонируют друг с другом, дополняя текстуры. Глянец мрамора не кажется холодным благодаря выбору глубокого коричнево-бронзового оттенка, а светлая древесина так и манит прилечь и расслабить мышцы в горячем воздухе сауны.

Домашнее спа

Einfamilienhaus , schulz.rooms schulz.rooms Ванная комната в стиле модерн
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

Сауна в доме может находиться в подвале или, например, в комплексе с ванной комнатой. Представленная на примере комната, это конечно, уже нечто большее чем просто ванная. Больше такому пространству подойдет название спа-салон. Камин, мягкие сидения, просторные шкафы, теплый деревянный пол и, главное – королева комнаты, сауна. 

Сауна в скандинавском стиле

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Ванная комната в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Привычные для скандинавского стиля светлые, сдержанные цвета отделки стен и пола, натуральная древесина – все это подчеркивает и оттеняет пространство сауны, смежной с ванной комнатой. Интерьер ванной плавно переходит в зону сауны, что позволяет на скромных размерах и сложной геометрии разместить все необходимо для комфортного отдыха.

Домашняя сауна рядом с душевой

City Oasis - таунхаус в Куркино Nr.1, ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design Спа в эклектичном стиле
ODS Laboratory Architecture &amp; Design

City Oasis – таунхаус в Куркино Nr.1

ODS Laboratory Architecture & Design
ODS Laboratory Architecture &amp; Design
ODS Laboratory Architecture & Design

Компактный вариант размещения сауны рядом с домашней душевой – вариант вполне демократичный и приемлемый. Душевая кабина не занимает много места, а расположившись рядом с сауной, делает всю комплектацию полностью законченной. 

Сауна с панорамным окном

HUF Haus ART 5, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Спа в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Минималистичная сауна в доме может быть оформлена и весьма смело. Стеклянная стена с панорамным окном в сауне нисколько не мешает высокой температуре, а прекрасный  пейзаж – лучшее дополнение для маленькой сауны. 

Эксперименты с освещением

ELK Haus 189, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Спа в стиле модерн
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

Изюминкой этого классического для сауны интерьера, которая сразу обращает на себя внимание, стала оригинальная синяя подсветка сидений, придающая пространству особую эксклюзивность и загадочность. Контраст синего света и охристой древесины, горячего воздуха сауны и прохлады тонов освещения делают это маленькое помещение гораздо более интересным, чем классическая мини-сауна.

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Ультрасовременный интерьер

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Спа в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Так уж получилось, что традиционная сауна плавно перешла в век hi-tech, не утратив при этом своей актуальности. И в современные интерьеры, наполненные гаджетами и минималистичным дизайном, вписать помещение сауны оказалось делом достаточно простым. 

Мини-сауна в уголке

Prins Hendrikstraat, De Werff Architectuur De Werff Architectuur Спа в стиле модерн
De Werff Architectuur

De Werff Architectuur
De Werff Architectuur
De Werff Architectuur

Даже в небольшой городской квартире можно оборудовать сауну, ведь для этого хватит на самом деле и крошечного уголка. Деревянная лавка-сидение прячется за стеклянной дверцей в ванной комнате, вертикальные решетки вентиляции обрамляют стены и – вуаля, сауна готова!

Прозрачная сауна за стеклом

"STODOŁA", SAFRANOW SAFRANOW Спа в эклектичном стиле
SAFRANOW

SAFRANOW
SAFRANOW
SAFRANOW

В этой сауне печь с камнями находится в необычном месте и оформлена в виде оригинальной круглой композиции. Для такого оформления печи очень важен правильный подбор камней, поскольку они  должны обеспечить должное накопления тепла и хорошего испарения воды со всей площади поверхностей. Сложная структура камней позволяет свободно уложить их, что обеспечивает хороший поток воздуха между камнями и печью, расположенной на нижнем уровне. 

Необычная отделка стен

Дом в Москве, 600 кв.м, Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Спа в стиле минимализм
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера

Дом в Москве, 600 кв.м

Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера

Деревянные стены довольно традиционное решение для сауны, но оформление поверхностей круглыми распилами стволов выглядит и оригинально и очень естественно. 

Почти как в лесу

Betulla Spa, Bosc Vej s.r.l. Bosc Vej s.r.l. Спа в рустикальном стиле
Bosc Vej s.r.l.

Bosc Vej s.r.l.
Bosc Vej s.r.l.
Bosc Vej s.r.l.

Полное соединение с природой дает такое необычное оформление сауны. Бревенчатые стены, лавка из гигантского ствола, и что особенно впечатляет – стеклянные квадраты пола, наполненные камнями. Такая сауна станет украшением любого дома.

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