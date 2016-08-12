11 идей для интерьера сауны

Возвращаясь домой, уставшие после трудного рабочего дня, мы все мечтаем об отдыхе и релаксе. Это может быть романтическая спальня, уютная гостиная или хотя бы маленький уголок в виде удобного кресла с мягким пледом. С другой стороны, что может быть лучше, особенно в холодную и сырую погоду, чем согреться в горячей ванне? Ну а, наивысший уровень роскоши – отдельная сауна в собственном доме, это уже кажется просто сказкой. Однако, без мечты жизнь становится скучной, поэтому мы предлагаем всем немного помечтать, глядя на великолепные интерьеры саун, а может быть и почерпнуть ряд практических решений для своего дома.