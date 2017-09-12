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​10 шикарных идей для камина в гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в классическом стиле
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Камин в гостиной – настоящая радость для хозяина! Удивительно, но в разных странах он используется в разных целях. Например, в США принято жарить зефир на огне, камин украшают на Рождество, в Великобритании здесь иногда заваривают чай, а в Турции в камине в гостиной или на балконе (там тоже есть камины и даже в самых обычных дешевых домах!) принято жарить так обожаемые нами шашлыки и кебабы. Разве не прекрасно?

В этой Книге Идей мы рассмотрим варианты для камина в вашей гостиной на примере интерьеров со всего мира и расскажем, что идеи его оформления и использования могут быть совершенно различными.

​Поставьте обычную буржуйку в светлый интерьер

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects Гостиная в стиле модерн
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Обычно буржуйка ассоциируется у нас с дачей, вагонкой и рыжим интерьером. Но если вы сделаете здесь ремонт и поставите сюда такую же печь, эффект будет совершенно другой!

Гостиная для истинных ценителей

Chalet, Val d'Isère, Helen Green Design Helen Green Design Дома
Helen Green Design

Chalet, Val d'Isère

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

Для тех, кто хочет видеть свою гостиную более традиционной, мы предлагаем стиль шале. Здесь дерево и камень в отделке каминного портала отлично сочетаются с классической английской мебелью.

​Голландская эстетика для современного коттеджа

Iran Nain Habibian, PJ van Aalst exclusieve tapijten BV PJ van Aalst exclusieve tapijten BV Гостиная в рустикальном стиле
PJ van Aalst exclusieve tapijten BV

PJ van Aalst exclusieve tapijten BV
PJ van Aalst exclusieve tapijten BV
PJ van Aalst exclusieve tapijten BV

Голландский вариант оформления сочетает в себе серую цветовую гамму для интерьера, белый камень или выбеленный паркет, а также кирпич. При этом последний не должен быть ярко-красным, скорее блекло-красным или даже белым.

​Итальянский вариант

Fantastisches Leben auf dem Bauernhof, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Гостиная в стиле кантри
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

А вот такая идея камина из кирпичей с отделкой шикарным искусственным камнем наверняка приходит к кому-то в мечтах. При этом этот камин стоит в старом доме!

​В стиле бразильяно

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Гостиные в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Стили бразильяно и голливудский в чем-то схожи – в них полно блеска, шарма современности и при этом они заимствуют приемы из стилей модерн и ар-деко. Так, в дизайне гостиной современные камины, встраиваемые на обычные полочки, здесь – правило, а не исключение.

Неоклассика для высоких потолков

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Гостиная в стиле модерн
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

В комнате с высокими потолками данную роскошь можно обыграть с помощью длинных штор в пол, низких диванчиков, высоких плинтусов и карнизов под потолком, а также красивого дымохода.

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​Евроремонт нового уровня

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Так должен выглядеть евроремонт в 2020 году! Предельная технологичность, более практичные материалы и, конечно же, – больше эстетики и профессионально подобранных оттенков. 

Капелька итальянской готики

Частный дом, Новые Вешки, гостиная, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
BEINDESIGN

Частный дом, Новые Вешки, гостиная

BEINDESIGN
BEINDESIGN
BEINDESIGN

Если вам нравится классическая европейская архитектура и вы тяготеете еще и к готике, то этот интерьер вам точно понравится. Эта гостиная расположена в частном доме в Новых Вешках и выглядит изумительно! Главное здесь – красивое обрамление каминного портала натуральным камнем.

​Модерн 60-х

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

Если вы любите модерн 60-х, но ищете ему более современное применение, обратите внимание на бразильские проекты, где данный антураж отлично сочетается с открытой планировкой. Камины здесь обычно разделяют гостиную и столовую.

​Французская классика

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Эта гостиная расположена в Стамбуле, где профранцузских интерьеров даже больше, чем традиционных турецких. Давайте посмотрим на это уникальное сочетание оттенков слоновой кости, венге, черного глянца и бирюзы и удивимся, как красиво сюда вписался камин с декоративной отделкой под черное дерево, спроектированный дизайнером лично!

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