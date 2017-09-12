​10 шикарных идей для камина в гостиной

Камин в гостиной – настоящая радость для хозяина! Удивительно, но в разных странах он используется в разных целях. Например, в США принято жарить зефир на огне, камин украшают на Рождество, в Великобритании здесь иногда заваривают чай, а в Турции в камине в гостиной или на балконе (там тоже есть камины и даже в самых обычных дешевых домах!) принято жарить так обожаемые нами шашлыки и кебабы. Разве не прекрасно?
В этой Книге Идей мы рассмотрим варианты для камина в вашей гостиной на примере интерьеров со всего мира и расскажем, что идеи его оформления и использования могут быть совершенно различными.
Обычно буржуйка ассоциируется у нас с дачей, вагонкой и рыжим интерьером. Но если вы сделаете здесь ремонт и поставите сюда такую же печь, эффект будет совершенно другой!
Для тех, кто хочет видеть свою гостиную более традиционной, мы предлагаем стиль шале. Здесь дерево и камень в отделке каминного портала отлично сочетаются с классической английской мебелью.
Голландский вариант оформления сочетает в себе серую цветовую гамму для интерьера, белый камень или выбеленный паркет, а также кирпич. При этом последний не должен быть ярко-красным, скорее блекло-красным или даже белым.
А вот такая идея камина из кирпичей с отделкой шикарным искусственным камнем наверняка приходит к кому-то в мечтах. При этом этот камин стоит в старом доме!
Стили бразильяно и голливудский в чем-то схожи – в них полно блеска, шарма современности и при этом они заимствуют приемы из стилей модерн и ар-деко. Так, в дизайне гостиной современные камины, встраиваемые на обычные полочки, здесь – правило, а не исключение.
В комнате с высокими потолками данную роскошь можно обыграть с помощью длинных штор в пол, низких диванчиков, высоких плинтусов и карнизов под потолком, а также красивого дымохода.
Так должен выглядеть евроремонт в 2020 году! Предельная технологичность, более практичные материалы и, конечно же, – больше эстетики и профессионально подобранных оттенков.
Если вам нравится классическая европейская архитектура и вы тяготеете еще и к готике, то этот интерьер вам точно понравится. Эта гостиная расположена в частном доме в Новых Вешках и выглядит изумительно! Главное здесь – красивое обрамление каминного портала натуральным камнем.
Если вы любите модерн 60-х, но ищете ему более современное применение, обратите внимание на бразильские проекты, где данный антураж отлично сочетается с открытой планировкой. Камины здесь обычно разделяют гостиную и столовую.
Эта гостиная расположена в Стамбуле, где профранцузских интерьеров даже больше, чем традиционных турецких. Давайте посмотрим на это уникальное сочетание оттенков слоновой кости, венге, черного глянца и бирюзы и удивимся, как красиво сюда вписался камин с декоративной отделкой под черное дерево, спроектированный дизайнером лично!