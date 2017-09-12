​10 шикарных идей для камина в гостиной

Камин в гостиной – настоящая радость для хозяина! Удивительно, но в разных странах он используется в разных целях. Например, в США принято жарить зефир на огне, камин украшают на Рождество, в Великобритании здесь иногда заваривают чай, а в Турции в камине в гостиной или на балконе (там тоже есть камины и даже в самых обычных дешевых домах!) принято жарить так обожаемые нами шашлыки и кебабы. Разве не прекрасно?

В этой Книге Идей мы рассмотрим варианты для камина в вашей гостиной на примере интерьеров со всего мира и расскажем, что идеи его оформления и использования могут быть совершенно различными.