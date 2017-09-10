​Покажи мне свою кухню, и я скажу, кто ты

Наша новая Книга Идей нацелена на то, чтобы показать, как дизайн интерьера связан с нашим характером. Например, если вам не нравятся такие стили как модерн и минимализм, вы считаете их «холодными», то скорее всего – вы интроверт и домосед, который не хочет быть открытым миру, предпочитая создавать собственный мир внутри своего дома, с оригинальными правилами. Любители минимализма и модерна, наоборот, подвержены модным веяниям, любят держать руку на пульсе инноваций и при этом – экстраверты, открыты миру, хотят смотреть на него чаще и себя показывать.
Так, посмотрев на вашу кухню, мы можем определить, какой именно характер у вас. Но тут стоит учесть, что кухня отражает того члена семьи, кто ее выбирал. Если вы принимали решение «вместе» и пошли на компромиссы, стоит заранее выделить те или иные детали, а потом просмотреть к ним описания. Например, кто-то выбирал стиль, кто-то цвет, кто-то не хотел, чтобы здесь был остров и т. п.
Если же всю кухню выбирал один человек или вы просто будете держать в уме кухню вашей мечты, будет еще проще – она даст более полное отражение вашего характера.
Современная планировка показывает вас как человека открытого миру и общению. Вы хотите, чтобы на вашей кухне сидели ваши любимые и близкие, приходили друзья на бокал вина, все чувствовали себя комфортно, как в хорошем кафе.
Комбинированная расцветка в данном случае показывает, что вы желаете найти гармонию в жизни – между современными инновациями (белый, стальной, серый) и традициями, которые вам дороги (дерево, камень).
Кухонный остров говорит, что вы не ставите в своей жизни границ ни себе, ни окружающим, при этом легко объединяете вещи в один образ жизни и не хотите останавливаться в деле коллекционирования любимых вещей и впечатлений.
Такая кухня выдает в вас человека, который точно знает, куда идет. При этом, пророком вы не являетесь – тот факт, что вы уверены в своем выборе, не говорит о его правильности. Тем не менее вы успешно справляетесь с возложенными на вас обязанностями и идете прямо к цели. Целеустремленность – ваша главная черта. Разнообразные брутальные элементы, такие как камень, грубое дерево или сталь показывают, что вы хотите доказать свою значимость. А вот необычный дизайн, где кухня не похожа на кухню, а скорее на космический корабль, говорит о том, что вы не любите играть по правилам и всегда стремитесь выбирать лишь самое лучшее.
Бледные тона в дизайне кухни (но только в тандеме с роскошными материалами!) выдают в вас человека мечтательного, активного и творческого. Американский стиль с большим гарнитуром, островом и открытой планировкой показывает, что вы мечтаете о большой семье, полной детей и любимых.
Маленький формат кухни вашей мечты говорит о том, что вы скорее хотите изолироваться от общества, чем впустить его в свою жизнь. Возможно, вы и вовсе любите проводить время в одиночестве – читать книгу, смотреть сериал, готовить в тишине. Классика в данном случае показывает, что в жизни вам не хватает комфорта и удобства, спокойствия и ощущение того, что вы на правильном месте. А вот светлые тона обнаруживают в вас большой пласт надежды – надежды в самом хорошем смысле слова, которая позволяет вам стремиться к вершинам и новым успехам.
Современность в чистом виде – в стиле модерн, с прямыми линиями, яркими акцентами, необычным кухонным фартуком – показывает, что вы подвержены влиянию конкретных брендов и стилей, стараетесь выбирать все в своей жизни аккуратно и осмотрительно. В отличие от любителей минимализма, вы точно не знаете, какой стиль вам нравится, но считаете модерн беспроигрышным современным вариантом.
В минимализме мы реже, чем в модерне, видим орнаменты, паттерны и яркие акценты. Искорку в дизайн здесь добавляют качественные и благородные материалы, глянец и подсветка. Минимализм выдает в вас перфекциониста – человека, который знает, как распланировать свой день так, чтобы не устать и при этом сделать все необходимое. Кроме того, в жизни у вас порядок – все на виду и вы точно знаете, как сохранить данную гармонию.
Дизайн однокомнатной квартиры вместе с homify:
— Русские ландшафтные архитекторы;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;