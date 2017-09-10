​Покажи мне свою кухню, и я скажу, кто ты

Наша новая Книга Идей нацелена на то, чтобы показать, как дизайн интерьера связан с нашим характером. Например, если вам не нравятся такие стили как модерн и минимализм, вы считаете их «холодными», то скорее всего – вы интроверт и домосед, который не хочет быть открытым миру, предпочитая создавать собственный мир внутри своего дома, с оригинальными правилами. Любители минимализма и модерна, наоборот, подвержены модным веяниям, любят держать руку на пульсе инноваций и при этом – экстраверты, открыты миру, хотят смотреть на него чаще и себя показывать.

Так, посмотрев на вашу кухню, мы можем определить, какой именно характер у вас. Но тут стоит учесть, что кухня отражает того члена семьи, кто ее выбирал. Если вы принимали решение «вместе» и пошли на компромиссы, стоит заранее выделить те или иные детали, а потом просмотреть к ним описания. Например, кто-то выбирал стиль, кто-то цвет, кто-то не хотел, чтобы здесь был остров и т. п.

Если же всю кухню выбирал один человек или вы просто будете держать в уме кухню вашей мечты, будет еще проще – она даст более полное отражение вашего характера.