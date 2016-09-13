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До и После: Строительство очень современного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
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Давайте вместе проследим, как строился очень современный и стильный дом на шикарном участке возле готической церкви в центре маленького городка. Автором данного проекта является Студия A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE.

Это дом имеет общую площадь в 140 кв. метров и был построен на 330.000 евро. Первый этаж создан на основе блочной кладки, второй выполнен из деревянного каркаса. Покрытие – уплотнительная мембрана, а отопление реализовано на основе геотермальной буровой установки. Дом находится в городке Burnhaupt-le-Haut.

​Этап отделки

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Вы можете видеть здесь частичную кладку из пеноблоков (белые, под кровлей), которые уже скоро начнут штукатурить.

​Фундамент

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Заливной фундамент со специальными направляющими поможет строителям реализовать интересную идею из комбинации блоков и деревянного каркаса в строительстве этого дома.

​Внутри

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Внутри дом оформлен с помощью деревянных панелей под штукатурку.

​До установки кровли

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Без кровли этого дом выглядит очень интересно – будто белые стены возникли из ниоткуда!

​Уплотнительная мембрана

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Мембрана из ПВХ позволяет сделать постройку долговечной, сохранить дерево от влаги и других нежелательных внешних факторов.

​Процесс стройки

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Как вы думаете, как дом будет выглядеть после внешней отделки?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Итог!

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Дома в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Вот как! Стильный и современный, просторный и внутри особенно красивый, этот дом создан для семьи с несколькими маленькими детьми. А в будущем еще будет пристроена огромная терраса площадью 60 кв. метров.

​Планировка первого и второго этажа

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Стены и пол в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

На первом этаже нас ждет большая кухня-гостиная с нишей для рояля, котельная, мастер-сьют с собственной душевой комнатой, «летняя кухня» и гостевая туалетная комната.

На втором этаже будет большая спальня для родителей и три спальни для детей с выходом в просторный холл на втором этаже. Ванная комната на втором этаже одна, но есть еще дополнительная туалетная комната. Так, на общей площади в 140 кв. метров разместились сразу 5 спален!

А еще для этого дома предусмотрена терраса площадью 60 кв. метров и бассейн на газонной площадке. Данные детали будут созданы в следующем сезоне.

​Дизайн кухни

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Кухня в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

Стильная кухня с огромным островом выполнена по спецзаказу. Здесь есть несколько полностью эксклюзивных элементов. Отопление в доме реализовано на геотермальной установке, а внутри дома выражается как система «теплого пола» под плиткой во всех комнатах дома без исключения. Такая система помогла реализовать панорамное остекление в большинстве интерьеров в холодном климате.

Вид дома после завершения отделки

MAISON FAMILIALE EN OSSATURE BOIS, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE Дома в стиле модерн
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

По всему дому положена керамическая плитка различных оттенков, стены в основном оштукатурены в нейтральные цвета и только в детских – в яркие. Дом имеет асимметричную форму и оттого позволил очень удобно закрыть внутренний дворик с будущей террасой и бассейном от взглядов с улицы. Автостоянка находится на противоположной стороне фасада и рассчитана на два автомобиля. Для них есть навес.

В целом данный проект является прекрасным представителем инновационной архитектуры. Энергоэффективный дом, позволяющие снизить затраты на потребление в 10 раз за счет герметичности и собственной системы отопления, выглядит очень внушительно!

Так, обычный семейный дом может стать передовым объектом для изучения. Кроме того, цена в 300.000 евро достаточно типична для данной части Франции и «для взгляда со стороны» сравнима с 7-млн коттеджем в средней полосе.

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