До и После: Строительство очень современного дома

На первом этаже нас ждет большая кухня-гостиная с нишей для рояля, котельная, мастер-сьют с собственной душевой комнатой, «летняя кухня» и гостевая туалетная комната.

На втором этаже будет большая спальня для родителей и три спальни для детей с выходом в просторный холл на втором этаже. Ванная комната на втором этаже одна, но есть еще дополнительная туалетная комната. Так, на общей площади в 140 кв. метров разместились сразу 5 спален!

А еще для этого дома предусмотрена терраса площадью 60 кв. метров и бассейн на газонной площадке. Данные детали будут созданы в следующем сезоне.