​Деревянный дом в лесу в 60 метров

Этот проект понравится любителям тишины и спокойствия – тем, кто хочет жить вдали от городского шума. В скандинавском стиле и бюджетном формате студия Atelier317c реализована такую мечту для одной семьи. Посмотрим, как?
Для начала вам стоит знать, что этот дом имеет площадь около 60 кв. метров, а кроме кухни, гостиной, спальни и большой ванной комнаты – террасу и кабинет для работы. Здесь можно отлично работать на пенсии, переведя свою работу в он-лайн режим или отдыхать летом, как на даче, а потом и переехать насовсем…
Чтобы воплотить такую мечту, вам в первую очередь нужен идеальный участок. Если вы думаете, что на плоском и простейшем участке за 10-15 лет посадками можно создать атмосферу леса, то вы ошибаетесь. Вам нужен настоящий участок возле леса, прямо в лесу, на полянке или на его границе.
Другие варианты – купить участок возле моря, с видом с большого холма, возле озера или большой реки.
Дом построен по каркасной технологии с использованием панорамных окон от пола до потолка в зоне маленькой гостиной. Здесь мы нашли диванчик от IKEA, а в столовой – дешевую, но очень практичную мебель из пластика, которая может быть легко использована и на террасе.
Постройка на деревянном каркасе также использует деревянные плиты для обшивки интерьеров. Между каркасом – утепление 20 см, также есть хорошее утепление кровли, а наливной пол имеет встроенную систему отопления от электричества.
Эта кухня полностью сделана по эксклюзивному проекту и обошлась гораздо дешевле гарнитура от IKEA. Конечно же, ее сложно сравнивать с гарнитурами, например, российского производства с ценой в 10-15 тыс. за аналогичный размер, но ее все-таки можно считать бюджетной моделью.
На этой кухне есть полный набор техники – посудомоечная машина, холодильник, плита и духовка, раковина и мелкая бытовая техника.
Маленький мастер-сьют со спальней в 8,5 кв. метров, ванной комнатой в 3 кв. метра и дверью-слайдерами между ними отлично вписался в концепцию бюджетного эко-дома.
Вторая спальня с ванной имеют похожую отделку, но чуть более просторную площадь – она предназначена для супружеской пары, тогда как прошлый сьют – скорее для ребенка-подростка или пары гостей.
Таким образом, на этой даче могут разместиться 3-4 человека.
Отдельная гостиная с камином выполнена в эко-формате с очень простым декором. Главный акцент поставлен на кожаные кресла, позволяющие спокойно отдохнуть с бокалом вина или любимой книгой. Здесь есть и интересная лавочка с подушками, позволяющая детям играть и веселиться, а планировка дома включает в себя еще и террасу, которая тоже станет хорошим местом для игр.
Еще одна важная комната в этом доме – кабинет с панорамными окнами и видом на лес. Здесь – творческая мастерская главы семейства, который работает через интернет и может жить в отдалении от города, при этом не теряя источник дохода.
Тем не менее, даже по скромным подсчетам, для такой жизни вдали от цивилизации на семью из 4-х человек потребуется более 1500 евро в месяц европейской семье, и около 1000 евро семье из стран СНГ. При условии, разумеется, уже купленного дома, внедорожника и всей мебели.
Возвращаясь к главной ванной комнате, мы находим шикарную напольную чашу возле окна прямо в центре комнаты. Здесь всегда солнечно и красиво, а отдыхать можно, полностью погрузившись в наслаждение красивым пейзажем за окном.
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