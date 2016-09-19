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​Деревянный дом в лесу в 60 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Зимний сад в скандинавском стиле
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Этот проект понравится любителям тишины и спокойствия – тем, кто хочет жить вдали от городского шума. В скандинавском стиле и бюджетном формате студия Atelier317c реализована такую мечту для одной семьи. Посмотрим, как?

Для начала вам стоит знать, что этот дом имеет площадь около 60 кв. метров, а кроме кухни, гостиной, спальни и большой ванной комнаты – террасу и кабинет для работы. Здесь можно отлично работать на пенсии, переведя свою работу в он-лайн режим или отдыхать летом, как на даче, а потом и переехать насовсем…

​В окружении леса

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Чтобы воплотить такую мечту, вам в первую очередь нужен идеальный участок. Если вы думаете, что на плоском и простейшем участке за 10-15 лет посадками можно создать атмосферу леса, то вы ошибаетесь. Вам нужен настоящий участок возле леса, прямо в лесу, на полянке или на его границе.

Другие варианты – купить участок возле моря, с видом с большого холма, возле озера или большой реки.

​Постройка

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Дом построен по каркасной технологии с использованием панорамных окон от пола до потолка в зоне маленькой гостиной. Здесь мы нашли диванчик от IKEA, а в столовой – дешевую, но очень практичную мебель из пластика, которая может быть легко использована и на террасе.

Постройка на деревянном каркасе также использует деревянные плиты для обшивки интерьеров. Между каркасом – утепление 20 см, также есть хорошее утепление кровли, а наливной пол имеет встроенную систему отопления от электричества.

​Эксклюзивные детали

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Эта кухня полностью сделана по эксклюзивному проекту и обошлась гораздо дешевле гарнитура от IKEA. Конечно же, ее сложно сравнивать с гарнитурами, например, российского производства с ценой в 10-15 тыс. за аналогичный размер, но ее все-таки можно считать бюджетной моделью.

На этой кухне есть полный набор техники – посудомоечная машина, холодильник, плита и духовка, раковина и мелкая бытовая техника.

Мастер-сьют

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Маленький мастер-сьют со спальней в 8,5 кв. метров, ванной комнатой в 3 кв. метра и дверью-слайдерами между ними отлично вписался в концепцию бюджетного эко-дома.

Вторая спальня с ванной

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Вторая спальня с ванной имеют похожую отделку, но чуть более просторную площадь – она предназначена для супружеской пары, тогда как прошлый сьют – скорее для ребенка-подростка или пары гостей.

Таким образом, на этой даче могут разместиться 3-4 человека.

​Гостиная

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Отдельная гостиная с камином выполнена в эко-формате с очень простым декором. Главный акцент поставлен на кожаные кресла, позволяющие спокойно отдохнуть с бокалом вина или любимой книгой. Здесь есть и интересная лавочка с подушками, позволяющая детям играть и веселиться, а планировка дома включает в себя еще и террасу, которая тоже станет хорошим местом для игр.

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​Кабинет

homify Зимний сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Еще одна важная комната в этом доме – кабинет с панорамными окнами и видом на лес. Здесь – творческая мастерская главы семейства, который работает через интернет и может жить в отдалении от города, при этом не теряя источник дохода.

Тем не менее, даже по скромным подсчетам, для такой жизни вдали от цивилизации на семью из 4-х человек потребуется более 1500 евро в месяц европейской семье, и около 1000 евро семье из стран СНГ. При условии, разумеется, уже купленного дома, внедорожника и всей мебели.

​Ванная комната

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Возвращаясь к главной ванной комнате, мы находим шикарную напольную чашу возле окна прямо в центре комнаты. Здесь всегда солнечно и красиво, а отдыхать можно, полностью погрузившись в наслаждение красивым пейзажем за окном.

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