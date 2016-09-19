​Деревянный дом в лесу в 60 метров

Этот проект понравится любителям тишины и спокойствия – тем, кто хочет жить вдали от городского шума. В скандинавском стиле и бюджетном формате студия Atelier317c реализована такую мечту для одной семьи. Посмотрим, как?

Для начала вам стоит знать, что этот дом имеет площадь около 60 кв. метров, а кроме кухни, гостиной, спальни и большой ванной комнаты – террасу и кабинет для работы. Здесь можно отлично работать на пенсии, переведя свою работу в он-лайн режим или отдыхать летом, как на даче, а потом и переехать насовсем…