​Идеальный дом в 110 м2 со сметой и ценами!

Современные проекты коттеджей в стиле модерн умело комбинируют дерево и нейтральный серый цвет, панорамное остекление и бюджетный формат строения, а также функциональность и красоту в интерьерах.

Такие дома и есть наша мечта. Мы хотим, чтобы они были хорошими, стильными и практичными, а ценообразование – реальным. В данном случае профессионалы сделали так, чтобы соотношение цена/качество порадовало бы даже самым взыскательных клиентов. Дом европейского уровня по славянским ценам – это чудо!