​Идеальный дом в 110 м2 со сметой и ценами!

Современные проекты коттеджей в стиле модерн умело комбинируют дерево и нейтральный серый цвет, панорамное остекление и бюджетный формат строения, а также функциональность и красоту в интерьерах.
Такие дома и есть наша мечта. Мы хотим, чтобы они были хорошими, стильными и практичными, а ценообразование – реальным. В данном случае профессионалы сделали так, чтобы соотношение цена/качество порадовало бы даже самым взыскательных клиентов. Дом европейского уровня по славянским ценам – это чудо!
Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для реализации на простом пригородном участке. Сам дом построен из газобетонного блока Solbet (24 см) и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 40 градусов, с деревянной конструкцией и керамической кровлей. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).
Очень стильный дом со стороны улицы выглядит представительно и современно. Над парадным крыльцом есть блок с дверью-слайдером и балконом со стеклянными перилами, который похож на маленькую башню в современном стиле.
Проект дома называется Dom w malinówkach, а 1,1 млн рублей – это минимальная цена его реализации в формате «коробки», а 1,7 млн рублей он стоит «под чистовую отделку». С отделкой в самом бюджетном формате он будет стоить около 2,5 млн рублей, а в формате, показанном на фотографиях, с мебелью и декором – около 4,5 млн рублей (брендовая мебель). Данная цена указана без работы строителей!
К заявленным 113 кв. метрам стоит прибавить и котельную в 5 кв. метров, которая, по польским стандартам, не входит в общую площадь. Энергоэффективность дома равняется 76 кВтч /м2/год, когда речь идет об отоплении газом, и 28 кВтч /м2/год, когда он будет отапливаться смесью из твердого топлива и пеллет.
Стильный дизайн интерьера выполнен на основе керамического паркета, штукатурки и декоративных панелей с эффектом песчаной дюны для акцентной стены в гостиной. Потолки навесные, с интегрированной подсветкой, окна – пластиковые, с распашными дверьми.
Если вы хотите самостоятельно рассчитать стоимость материалов, вам пригодятся параметры этого дома, указанные ниже:
– площадь первого этажа 61 м2
– поверхность второго этажа 57 м2
– площадь пола и лестницы 131.19 м2 (общая)
– площадь крыши (кровельного материала) 174,70 м2
– рабочий объем древесины 5,26 м3 для кровли
– поверхность фронтонов 30,02 м2 (штукатурка)
– поверхность наружных стен 130,90 м2 (штукатурка)
– поверхность наружных стен с фронтонами и нишами 168.10 м2 (штукатурка, дерево)
– Кубических метров блоков на строительство (зависит от ширины стен) 50-80 куб. метров для внешних стен и 20 куб. метров для внутренних стен. Два типа бетона (B15 и B25 в пропорции 4 к 3) общим объемом около 25 куб. метров.
– Окна (примерные размеры): около 40 м2 остекления. Два маленьких кровельных мансардных окна, три блока распашных дверей для спален наверху (1,4x2,2м), один блок распашной двери для ванной (0,8x2,2 м). Первый этаж: угловой модуль для кухни длина 2 метра, высота 80 см, два маленьких окна для проветривания, одно стандартное окно для спальни, распашная дверь 0,8x2,2 м в столовой и большой блок остекления в гостиной 3x2 метра. Всего ~12 м2 для спален, около 28 м2 для остального.
Дизайн интерьера и отделка в данном формате обойдется как минимум в 2 млн рублей сверх суммы «под чистовую отделку» с мебелью и аксессуарами. Отделка сама по себе легкая и практичная, но вот кухонный гарнитур в стиле минимализм или модерн со всей встроенной техникой обойдется вам не менее, чем в 300 тыс. рублей. Столовая группа как на фотография выше (с креслами) – минимум 100 тыс. рублей. Диван и кресло – минимум 150 тыс. рублей. Комплектация для всех ванных комнат с отделкой и прачечной – минимум 600 тыс. рублей. Плюс отделка других частей дома, мебель, гардеробные.
В стоимость не входит и возведение террасы, как на плане – она будет стоить около 400 тыс. рублей из-за своего 75-метрового размера.
На первом этаже кроме стандартного набора комнат мы найдем гостевую спальню или кабинет со встроенной гардеробной и кладовую на кухне.
На втором этаже нас ждут три спальни со встроенными шкафами, огромная ванная комната и прачечная.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;