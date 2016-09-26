​Мансардный дом вашей мечты

Маленький и красивый домик в 148 кв. метров имеет 4 спальни и невероятно бюджетную (от 4 млн рублей) возможность реализации на самой нижней планке для такого размера дома. К заявленным 148 кв. метрам стоит прибавить гараж площадью в 19 кв. метров и террасу площадью около 15 кв. метров.

Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL спроектировала его для реализации на простом пригородном участке в средней полосе. Дом адаптирован под любой регион с умеренным климатом.

Сам дом построен из керамического пустотелого блока в два ряда и утеплением из пенополистирола. Перекрытия созданы из железобетонной плиты, а крыша двускатная, с наклоном в 30 градусов, с деревянной конструкцией и керамической кровлей. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).