​Мансардный дом вашей мечты

Маленький и красивый домик в 148 кв. метров имеет 4 спальни и невероятно бюджетную (от 4 млн рублей) возможность реализации на самой нижней планке для такого размера дома. К заявленным 148 кв. метрам стоит прибавить гараж площадью в 19 кв. метров и террасу площадью около 15 кв. метров.
Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL спроектировала его для реализации на простом пригородном участке в средней полосе. Дом адаптирован под любой регион с умеренным климатом.
Сам дом построен из керамического пустотелого блока в два ряда и утеплением из пенополистирола. Перекрытия созданы из железобетонной плиты, а крыша двускатная, с наклоном в 30 градусов, с деревянной конструкцией и керамической кровлей. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).
Очень стильный дом со стороны улицы выглядит аккуратно и симпатично. Желтый декоративный кирпич позволяет создать нужный контраст на парадном фасаде. Здесь же мы найдем и дизайнерскую парадную дверь в цвете какао с модулем остекления почти от пола до потолка слева.
Проект дома называется Decyma 7, а его стоимость возведения не указана архитекторами. Она может составлять от 4 млн рублей, в зависимости от типа отделки, выбранных окон и материалов. Энергоэффективность дома равняется 74 кВтч /м2/год, при использовании обычного котла на газе.
Огромная терраса с длинными ступенями с двух сторон может оказаться самым любимым местом ваших детей для игр с апреля по октябрь. Здесь можно удобно разместиться всей семьей, наслаждаясь различными зонами – патио, чайной, шезлонгами.
Такая терраса практически незаменима для дома с маленькими детьми, когда летом гостиная становится буквально переполнена шумом, отчего бытовая нагрузка хозяйки существенно возрастает. Терраса же всегда находится в зоне видимости мамы и прекрасно справляется с ролью летней игровой для детей.
Автор проекта Tomasz Sobieszuk сделал так, что в этом доме зоны спален родителей и детей разделены. На первом этаже в двух жилых комнатах можно организовать спальню родителей и кабинет, а на втором этаже – две детские, создавая необходимую приватность для всех.
Гостиная на первом этаже имеет внушительную площадь в 37 кв. метров, а находящаяся рядом (в нише) традиционная американская кухня имеет площадь 8 кв. метров и 2-метровую кладовую. При гараже (19 метров) есть котельная (6 метров), а рядом с гостевой туалетной комнатой вы найдете кладовую для пылесоса и стиральной машины.
На втором этаже нас ждут две детские спальни и общая ванная комната. Просторный холл в 11 метров не является жилой комнатой, он слишком мал даже для создания кабинета. Есть здесь и 24-метровый чердак, который также является чисто хозяйственным помещением – высота потолков в нем не позволяет использовать его как спальню или гостиную.
Тем не менее, этот дом прекрасно рассчитан на жизнь семьи из 4-6 человек! Так, в двух или трех спальнях может разместиться 2-4 ребенка, а в главной спальне остается место для родителей! Можно организовать пространство и для 3-х членов семьи, тогда у родителей появится кабинет, а у ребенка на втором этаже – отдельный кабинет, игровая или домашний кинотеатр.
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