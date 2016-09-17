​Шикарный дом 175 метров за 6,5 млн

В этом потрясающем доме, который выглядит, как настоящая современная мечта, 5 спален, 176 кв. метров, гараж и автостоянка на 2 автомобиля и даже… сад на крыше! Давайте вместе посмотрим, что еще нам приготовил данный проект!

Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для реализации на пригородном участке. Сам дом построен из пустотелого керамического блока Porotherm и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 45 градусов, на деревянной конструкции. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе.