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​Шикарный дом 175 метров за 6,5 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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В этом потрясающем доме, который выглядит, как настоящая современная мечта, 5 спален, 176 кв. метров, гараж и автостоянка на 2 автомобиля и даже… сад на крыше! Давайте вместе посмотрим, что еще нам приготовил данный проект!

Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для реализации на пригородном участке. Сам дом построен из пустотелого керамического блока Porotherm и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 45 градусов, на деревянной конструкции. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе.

​Общие данные

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homify
homify
homify

Проект дома называется Dom w batatach, а 6,5 млн рублей – это минимальная цена его реализации с чистовой отделкой (без учета работы строителей). К заявленным 176 кв. метрам стоит прибавить и гараж в 20 кв. метров, который, по польским стандартам, не входит в общую площадь так же, как и котельная.  Энергоэффективность дома равняется 81 кВтч /м2/год, когда речь идет об отоплении газом.

​Гостиная

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homify
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Яркая и просторная гостиная может похвастаться открытой планировкой и крупноформатным остеклением. Дизайн интерьера решен в стиле модерн – наливные полы, натяжные потолки с золотой неоновой лентой по периметру и штукатурка стен здесь выглядят очень гармонично.

Яркая и черно-белая мебель позволяют добавить интерьеру не только функциональности, но и динамики, геометричности. Острые углы, тонкие линии, железо и сталь – то, что делает эту гостиную особенно современной.

​Камин

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homify
homify
homify

На одной из стен находится настоящий камин, который топится дровами. Создан он брендовой фирмой под заказ и выглядит, как шикарная дизайнерская композиция. Стоимость таких каминов – от 200 тыс. рублей.

​Кухня

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homify

homify
homify
homify

Светлая кухня выполнена в черно-белой цветовой гамме с акцентом в виде сицилийского марсала. Здесь есть барная стойка, столовая группа, бытовая техника, встроенная как раз там, где нужно. Рядом с раковиной – панорамное окно в сад.

​Столовая

homify
homify

homify
homify
homify

Потрясающая солнечная столовая находится между кухней и гостиной. Здесь, в укромном уголке, залитом естественным светом, расположено любимое место всех членов семьи – здесь можно не только пообедать, но и поиграть, обсудить новости, выпить чаю.

Планировка первого этажа

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homify
homify
homify

На этом плане вы легко можете найти оранжевый камин в гостиной, а затем перейти вправо в зону столовой и кухни. Слева на плане находится гараж и автостоянка. Рядом с ними – гостевая спальня с собственной террасой. Кроме того, на первом этаже вы найдете гостевую душевую, две кладовых, котельную/прачечную, террасу при гостиной и еще одну при столовой, а также прихожую/тамбур.

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​Планировка второго этажа

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homify

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homify
homify

Спальни (под цифрами 5, 6 и 7) имеют реальную площадь в 13,5, 14 и 16 кв. метров, но из-за реализации на мансарде ощущаются как 12, 12,5 и 14-ти метровые комнаты. Ванные комнаты имеют площадь в 5 и 6 кв. метров. Холл занимает еще 10 кв. метров – здесь может быть поставлен шкаф или письменный стол для ноутбука. Сад на крыше может занимать около 30 кв. метров (до 50-ти на ваш вкус, 0,5 сотки).

​Сады и балконы

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На этом вечернем снимке вы можете легко увидеть сад и балкон на крыше – слева и справа от горящего золотом окна на втором этаже. Таким образом, над гаражом находится 30 метровый сад, а над столовой – маленький балкон.

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