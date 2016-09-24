Современный дом в голландской провинции

Голландский стиль в частной архитектуре определяется одним словом «Landuis» (поместье – голл.), при произнесении которого перед глазами сразу встают большие белые аккуратные дома с высокими дымоходами, камышовыми крышами и множеством окон в черных рамах.
Голландский дом асимметричен, имеет уникальную планировку, тротуарное мощение для подъезда и сад в геометричном стиле, а также интерьеры в пепельной цветовой гамме. Студия Building Design Architectuur выводит в своем новом проекте такое поместье на новый уровень, где именно минимализм правит бал!
При всей своей современности этот дом остался традиционным и отлично подходит для семейного образа жизни.
Если вам понравился проект, выполненный в данном стиле, не пропустите статью «TOP-10 современных голландских коттеджей», где вы найдете самые захватывающие экземпляры данного стиля!
Внутри дома мы находим ультра-современные интерьеры с интегрированной подсветкой, отоплением на основе теплового насоса и «теплого пола», с большими комнатами и шикарными распашными дверьми в сад.
Традиционная гостиная в голландском доме часто находится в комнате в выступе или же на углу, что позволяет освещать ее интерьер окнами с двух или трех сторон сразу.
Шикарная ванная комната в стиле Джеймса Бонда скрывает за одной из дверей гардеробную, за другой – главную спальню. Мастер-сьюты в современном голландском доме – не редкость, а правило, и не только для родителей, но и для старших детей.
Будущий кабинет, пока что пустая комната на третьем мансардном этаже, имеет характерный голландский скат ломаной крыши. Если в немецких вариантах мы видим две диагональные линии, встречающиеся в пиковой точке кровли, то здесь кровля имеет форму буквы «П» с ломаными столбами.
Дизайн сада выполнен в геометричном стиле на основе, в первую очередь, кустов под стрижку. Во многих местах выполнена засыпка щебнем, что позволяет держать сад в дождливой Голландии всегда чистым и аккуратным. Рядом с домом находится и гостевой домик с мангалом и спальней на мансарде. Летом сюда легко может приехать ваша тетя или сестра.
Геометричный стиль популярен в Голландии, Бельгии, Франции и Германии и очень красиво смотрится вместе с голландской, современной и минималистичной архитектурой. Идеально же он подходит к стилям ар-деко, Второй Империи, мансардным французским особнякам, классическому французскому стилю – такому же парадному, как сам геометричный стиль.
В Голландии так много рек, что домик с собственным пирсом – это не такая большая роскошь, как кажется на первый взгляд. Такое же решение можно реализовать и в РФ, и на Украине, если река достаточно полноводная или озеро – большое.
В Голландии же жизнь у реки это традиция – семья имеет лодку, а состоятельная – даже катер с водными лыжами, водный мотоцикл. Здесь можно хорошо порыбачить в выходной, позагорать и искупаться летом. Терраса – важная часть сада, которая может стать… набережной!
В голландском саду мы найдем неизменно пышных и ярких представителей особенной, живописной эстетики и атмосферы местного пригорода – формированные в маленькие кустики сирени и гортензии разных цветов. Кроме того, здесь не редки целые коллекции тюльпанов, роз.
Если вам понравился этот голландский дом, не пропустите статью «TOP-10 современных голландских коттеджей», где вы найдете самые захватывающие экземпляры данного стиля!
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