Современный дом в голландской провинции

Голландский стиль в частной архитектуре определяется одним словом «Landuis» (поместье – голл.), при произнесении которого перед глазами сразу встают большие белые аккуратные дома с высокими дымоходами, камышовыми крышами и множеством окон в черных рамах.

Голландский дом асимметричен, имеет уникальную планировку, тротуарное мощение для подъезда и сад в геометричном стиле, а также интерьеры в пепельной цветовой гамме. Студия Building Design Architectuur выводит в своем новом проекте такое поместье на новый уровень, где именно минимализм правит бал!