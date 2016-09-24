Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современный дом в голландской провинции

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Голландский стиль в частной архитектуре определяется одним словом «Landuis» (поместье – голл.), при произнесении которого перед глазами сразу встают большие белые аккуратные дома с высокими дымоходами, камышовыми крышами и множеством окон в черных рамах.

Голландский дом асимметричен, имеет уникальную планировку, тротуарное мощение для подъезда и сад в геометричном стиле, а также интерьеры в пепельной цветовой гамме. Студия Building Design Architectuur выводит в своем новом проекте такое поместье на новый уровень, где именно минимализм правит бал!

​Вечерняя подсветка

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При всей своей современности этот дом остался традиционным и отлично подходит для семейного образа жизни.

​Голландские жемчужины

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Если вам понравился проект, выполненный в данном стиле, не пропустите статью «TOP-10 современных голландских коттеджей», где вы найдете самые захватывающие экземпляры данного стиля!

​Минимализм в квадрате

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Внутри дома мы находим ультра-современные интерьеры с интегрированной подсветкой, отоплением на основе теплового насоса и «теплого пола», с большими комнатами и шикарными распашными дверьми в сад.

​Гостиная комната

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Традиционная гостиная в голландском доме часто находится в комнате в выступе или же на углу, что позволяет освещать ее интерьер окнами с двух или трех сторон сразу.

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарная ванная комната в стиле Джеймса Бонда скрывает за одной из дверей гардеробную, за другой – главную спальню. Мастер-сьюты в современном голландском доме – не редкость, а правило, и не только для родителей, но и для старших детей.

​Кабинет

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Будущий кабинет, пока что пустая комната на третьем мансардном этаже, имеет характерный голландский скат ломаной крыши. Если в немецких вариантах мы видим две диагональные линии, встречающиеся в пиковой точке кровли, то здесь кровля имеет форму буквы «П» с ломаными столбами.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Геометричный стиль

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Дизайн сада выполнен в геометричном стиле на основе, в первую очередь, кустов под стрижку. Во многих местах выполнена засыпка щебнем, что позволяет держать сад в дождливой Голландии всегда чистым и аккуратным. Рядом с домом находится и гостевой домик с мангалом и спальней на мансарде. Летом сюда легко может приехать ваша тетя или сестра.

Геометричный стиль популярен в Голландии, Бельгии, Франции и Германии и очень красиво смотрится вместе с голландской, современной и минималистичной архитектурой. Идеально же он подходит к стилям ар-деко, Второй Империи, мансардным французским особнякам, классическому французскому стилю – такому же парадному, как сам геометричный стиль.

​Участок у реки

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В Голландии так много рек, что домик с собственным пирсом – это не такая большая роскошь, как кажется на первый взгляд. Такое же решение можно реализовать и в РФ, и на Украине, если река достаточно полноводная или озеро – большое.

В Голландии же жизнь у реки это традиция – семья имеет лодку, а состоятельная – даже катер с водными лыжами, водный мотоцикл. Здесь можно хорошо порыбачить в выходной, позагорать и искупаться летом. Терраса – важная часть сада, которая может стать… набережной!

​Два самых любимых цветка

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В голландском саду мы найдем неизменно пышных и ярких представителей особенной, живописной эстетики и атмосферы местного пригорода – формированные в маленькие кустики сирени и гортензии разных цветов. Кроме того, здесь не редки целые коллекции тюльпанов, роз.

Если вам понравился этот голландский дом, не пропустите статью «TOP-10 современных голландских коттеджей», где вы найдете самые захватывающие экземпляры данного стиля!

Далее на homify:

— Строительство дома вместе с homify!!!;

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Идеи дизайна красивой кухни.

10 функциональных садовых комнат
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо