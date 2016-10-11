До и После: Как строятся дома из разных материалов

Блочное строительство хорошо тем, что любой человек при минимальных навыках может попробовать построить такой дом сам. Конечно же, качество работ будет соответствующее, но это поможет сэкономить на строительстве, если дополнительных денег просто нет и в ближайшем будущем не будет.

Стоимость бунгало из блоков (130 кв. метров) с легкой отделкой оценивается в 2 млн рублей. Сюда не включена работа строителей (1 млн рублей).