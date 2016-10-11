До и После: Как строятся дома из разных материалов

Оценивая различные виды строительства, стоит особенное внимание уделить блочным, каркасным и монолитным системам строительства. О них мы сейчас и поговорим в контексте проектов строек и фотографий прямо с места событий!
Блочное строительство хорошо тем, что любой человек при минимальных навыках может попробовать построить такой дом сам. Конечно же, качество работ будет соответствующее, но это поможет сэкономить на строительстве, если дополнительных денег просто нет и в ближайшем будущем не будет.
Стоимость бунгало из блоков (130 кв. метров) с легкой отделкой оценивается в 2 млн рублей. Сюда не включена работа строителей (1 млн рублей).
Обычное бунгало из блоков имеет площадь в 100 кв. метров, три спальни, кухню-гостиную, две ванные комнаты, котельную и прихожую с гардеробной. К такому бунгало стоит пристроить террасу, рядом расположить гараж, поставить забор или посадить зеленую изгородь по периметру.
Каркасный вариант домостроения может обойтись вам в гораздо меньшую сумму, особенно если дом мансардный. Так, 100 кв. метров каркасного мансардного дома будут стоить в 1,5 раза дешевле такого же блочного одноэтажного.
В проекте выше у каркасного дома есть еще и монолитный подвал, который позволяет расположить там котельную, домашний кинотеатр, кладовую, гардеробную, винный погреб. Правда, стоимость монолитного подвала существенно увеличивает общую сумму домостроения.
Строительство каркасного мансардного дома (140 кв. метров) оценивается в 2-2,5 млн рублей. Стоимость рассчитана на 80% самостоятельной работы и 20% работы наемных строителей.
Так выглядит каркасник на монолитном фундаменте после завершения отделочных работ. В американской формате он оформлен сайдингом в двух цветах и смотрится очень симпатично.
Стоимость реализации именно этот коттеджа с отделкой будет в районе 5-6 млн рублей (300 кв. метров, считая подвал).
Монолитное домостроение идеально подходит тем, кто хочет иметь современный дом в стиле модерн или минимализм, шикарный формат остекления и прочную структуру, которая выглядела бы современной еще пару следующих поколений.
Строительство монолитного коттеджа оценивается в 4 млн рублей (140 кв. метров) с легкой отделкой. В стоимость включен расширенный формат остекления, но не включена работа по заливке дома, фундаментные и отделочные работы (1,2 млн рублей в целом вне сезона).
Пустоты между монолитным столбами могут заполняться кирпичами, бетонными блоками, пеноблоками, керамическими блоками. Любой вариант подойдет, главное – уточнить толщину стен для конкретного климата.
Проекты таких домов выглядят невероятно шикарно – расширенный формат остекления преображает облик загородного коттеджа!
Есть вариант строительства симпатичных коттеджей (с мансардой) из керамических блоков.
Такой вариант обойдется (140 кв. метров) в 4,5 млн рублей «под ключ», включая абсолютно все строительные работы по дому. Такой же проект дома в комплектации «Домокомплект» для самостоятельной сборки стоит уже 1,2-1,5 млн рублей.
Так они выглядят при варианте люксовой отделки в английском стиле, где используется качественная кровля, интересный проект дома и шикарные окна.
Интересный вариант выглядит при строительстве вот так.
А так выглядит проект примерно такого же дома.
Монолитный дом с заполнением именно бетонными блоками в процессе стройки выглядит именно так.
Этот является люксовым, с эксклюзивным проектом и дизайном интерьера. Такие проекты могут стоить от 18-25 млн рублей.
Сборные дома обычно строятся из различных модулей из древесины с заполнением утеплителем или с утеплителем поверх модулей. Они собираются за 3-4 недели, а маленькие – и за пару дней! Стоят такие дома от 500 тыс. рублей (летние) и от 1 млн. рублей с отоплением (50 кв. метров + утепление стен).
При разном формате утепления сборные дома могут подходить для любого климата. Их стоимость примерно приравнивается к стоимости каркасного дома + эксклюзивный проект.
Водяные стены? Что это такое? Это когда в стенах есть специальные сборные контейнеры, наполненные водой, шириной в 30 см. Такие стены в таком объеме могут помочь создать кирпичный дом без кирпичей, просто на каркасе без заполнения утеплителем. Инновационная технология активно развивается в Австралии, например, в проектах от Superwall Systems.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;