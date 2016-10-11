Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Как строятся дома из разных материалов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ddacha, DDacha DDacha Дома в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Оценивая различные виды строительства, стоит особенное внимание уделить блочным, каркасным и монолитным системам строительства. О них мы сейчас и поговорим в контексте проектов строек и фотографий прямо с места событий!

​Бунгало из блоков

Bungalow , eMKo-Conzeptbau eMKo-Conzeptbau Дома в классическом стиле
eMKo-Conzeptbau

eMKo-Conzeptbau
eMKo-Conzeptbau
eMKo-Conzeptbau

Блочное строительство хорошо тем, что любой человек при минимальных навыках может попробовать построить такой дом сам. Конечно же, качество работ будет соответствующее, но это поможет сэкономить на строительстве, если дополнительных денег просто нет и в ближайшем будущем не будет.

Стоимость бунгало из блоков (130 кв. метров) с легкой отделкой оценивается в 2 млн рублей. Сюда не включена работа строителей (1 млн рублей).

​Проект бунгало из блоков

Häuser für Singles & Paare, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Обычное бунгало из блоков имеет площадь в 100 кв. метров, три спальни, кухню-гостиную, две ванные комнаты, котельную и прихожую с гардеробной. К такому бунгало стоит пристроить террасу, рядом расположить гараж, поставить забор или посадить зеленую изгородь по периметру.

​Каркасник на монолитном подвале

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Каркасный вариант домостроения может обойтись вам в гораздо меньшую сумму, особенно если дом мансардный. Так, 100 кв. метров каркасного мансардного дома будут стоить в 1,5 раза дешевле такого же блочного одноэтажного.

В проекте выше у каркасного дома есть еще и монолитный подвал, который позволяет расположить там котельную, домашний кинотеатр, кладовую, гардеробную, винный погреб. Правда, стоимость монолитного подвала существенно увеличивает общую сумму домостроения.

Строительство каркасного мансардного дома (140 кв. метров) оценивается в 2-2,5 млн рублей. Стоимость рассчитана на 80% самостоятельной работы и 20% работы наемных строителей.

​Каркасник после завершения работ

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Так выглядит каркасник на монолитном фундаменте после завершения отделочных работ. В американской формате он оформлен сайдингом в двух цветах и смотрится очень симпатично.

Стоимость реализации именно этот коттеджа с отделкой будет в районе 5-6 млн рублей (300 кв. метров, считая подвал).

​Монолитный с заполнением кирпичами

Vivienda Brisas Cuernavaca, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Монолитное домостроение идеально подходит тем, кто хочет иметь современный дом в стиле модерн или минимализм, шикарный формат остекления и прочную структуру, которая выглядела бы современной еще пару следующих поколений.

Строительство монолитного коттеджа оценивается в 4 млн рублей (140 кв. метров) с легкой отделкой. В стоимость включен расширенный формат остекления, но не включена работа по заливке дома, фундаментные и отделочные работы (1,2 млн рублей в целом вне сезона).

​Монолитный с заполнением керамическими блоками

UNA CASA EN H REVESTIDA DE PIEDRA, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA Дома в стиле модерн
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Пустоты между монолитным столбами могут заполняться кирпичами, бетонными блоками, пеноблоками, керамическими блоками. Любой вариант подойдет, главное – уточнить толщину стен для конкретного климата.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Проект монолитного с заполнением блоками

UNA CASA EN H REVESTIDA DE PIEDRA, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA Дома в стиле модерн Известняк Бежевый
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Проекты таких домов выглядят невероятно шикарно – расширенный формат остекления преображает облик загородного коттеджа!

​Коттеджи из керамических блоков

ARQUITECTO URBANISTA, INVERSIONES NACSE S.A.S. INVERSIONES NACSE S.A.S. Дома в тропическом стиле Железо / Сталь
INVERSIONES NACSE S.A.S.

INVERSIONES NACSE S.A.S.
INVERSIONES NACSE S.A.S.
INVERSIONES NACSE S.A.S.

Есть вариант строительства симпатичных коттеджей (с мансардой) из керамических блоков.

Такой вариант обойдется (140 кв. метров) в 4,5 млн рублей «под ключ», включая абсолютно все строительные работы по дому. Такой же проект дома в комплектации «Домокомплект»  для самостоятельной сборки стоит уже 1,2-1,5 млн рублей.

​Проект коттеджей из керамических блоков

Architectural Visualisation... Alive Visualisation
Alive Visualisation

Architectural Visualisation…

Alive Visualisation
Alive Visualisation
Alive Visualisation

Так они выглядят при варианте люксовой отделки в английском стиле, где используется качественная кровля, интересный проект дома и шикарные окна.

Проект коттеджа на алюминиевом каркасе

FHS Casas Prefabricadas, FHS Casas FHS Casas
FHS Casas

FHS Casas
FHS Casas
FHS Casas

Интересный вариант выглядит при строительстве вот так.

Проект коттеджа на алюминиевом каркасе

FHS Casas Prefabricadas, FHS Casas FHS Casas
FHS Casas

FHS Casas
FHS Casas
FHS Casas

А так выглядит проект примерно такого же дома.

​Монолитный с заполнением бетонными блоками

Стройка, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Стройка

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Монолитный дом с заполнением именно бетонными блоками в процессе стройки выглядит именно так.

​Монолитный дом после завершения

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот является люксовым, с эксклюзивным проектом и дизайном интерьера. Такие проекты могут стоить от 18-25 млн рублей.

Сборный дом

Ddacha, DDacha DDacha Дома в скандинавском стиле
DDacha

DDacha
DDacha
DDacha

Сборные дома обычно строятся из различных модулей из древесины с заполнением утеплителем или с утеплителем поверх модулей. Они собираются за 3-4 недели, а маленькие – и за пару дней! Стоят такие дома от 500 тыс. рублей (летние) и от 1 млн. рублей с отоплением (50 кв. метров + утепление стен).

​Проект сборного дома

Ddacha, DDacha DDacha Дома в скандинавском стиле
DDacha

DDacha
DDacha
DDacha

При разном формате утепления сборные дома могут подходить для любого климата. Их стоимость примерно приравнивается к стоимости каркасного дома + эксклюзивный проект.

​Инновационный дом

Hyrdrowall Modular Water Wall System, Superwall Systems Superwall Systems
Superwall Systems

Superwall Systems
Superwall Systems
Superwall Systems

Водяные стены? Что это такое? Это когда в стенах есть специальные сборные контейнеры, наполненные водой, шириной в 30 см. Такие стены в таком объеме могут помочь создать кирпичный дом без кирпичей, просто на каркасе без заполнения утеплителем. Инновационная технология активно развивается в Австралии, например, в проектах от Superwall Systems.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Выбираем декоративные подушки для Вашего дома
Какой материал лучше? Какой дом получается красивее?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо