10 коттеджей с ценами «под ключ»

Эта новая подборка немецких коттеджей, которые идеально подходят и под умеренный климата в РФ, поразит вас своими лаконичными чертами и рациональными решениями. Каждый из этих проектов создан студией KERN-HAUS AG, на официальном сайте которой вы найдете планировки, интерьеры и более подробную информацию о каждом из проектов, если захотите!
В нашей же подборке мы обсуждаем экстерьеры, облик дома, декор фасадов и частично – планировки домов.
В этом коттедже вы найдете нестандартную планировку, где все спальни имеют особенную атмосферу и необычную форму. Всего их пять – четыре на втором этаже и одна на первом. Гостиная и столовая расположены на переднем фасаде здания (на фото выше), над ними – балкон главной спальни.
Таком дом может быть построен за 6-9 месяцев и имеет строительный объем 646 м³. Класс энергопотребления – А. Энергоэффективность 45,45 (maximal: 77,04) kWh/(m²a)
Magnum: 170 кв. метров, 5 спален, 244,900 евро
Этот немецкий проект имеет 5 спален, гостиную и кухню, отдельную парадную столовую, две ванные комнаты и дополнительную гардеробную на втором этаже. Отличительной его чертой является эркер, внизу предназначенный для гостиной, вверху – для детской спальни/кабинета.
Таком дом может быть построен за 6-9 месяцев и имеет строительный объем 675 м³. Класс энергопотребления – А+. Энергоэффективность 45,43 (maximal: 77,86) kWh/(m²a).
Aura: 175 кв. метров, 5 спален, 253,400 евро*
*Те же самые проекты в Польше стоят в районе 3-6 млн рублей с отделкой, и для реализации в РФ около 2,5-5 млн рублей. Следует в первую очередь смотреть на пропорции. Разница в ценах в разных странах не влияет на итоговый вид дома.
На первом этаже вы найдете открытую планировку кухни-гостиной с шикарной зоной столовой и отдельной бытовой кладовой. Рядом – кабинет, душевая и котельная. На втором этаже вас ждут еще 4 спальни с общей ванной комнатой и гардеробной для супружеской спальни. Площадь каждой из спален по 13 кв. метров, кабинета – 11,5 кв. метров.
Таком дом может быть построен за 6-9 месяцев и имеет строительный объем 716 м³. Класс энергопотребления – А+. Энергоэффективность 47,84 (maximal: 81,50) kWh/(m²a)
Futura Pult: 161 кв. метр, 5 спален, 252,300 евро
В этом доме вы найдете очень рациональную и стильную планировку, 4 спальни и кабинет на первом этаже, очень большую ванную комнату – на втором и отдельную кухню – рядом с гостиной-столовой.
Таком дом может быть построен за 6-9 месяцев и имеет строительный объем 643 м³. Класс энергопотребления – А+. Энергоэффективность 44,70 (maximal: 77,52) kWh/(m²a)
SIGNUM PLUS: 169 кв. метров, 5 спален, 240,900 евро
Этот дом гораздо меньше, чем первые в подборке. Он имеет всего три спальни на втором этаже, но тем не менее, отлично подходит и для большой семьи с 2-4 детьми, так как площадь мансардных спален составляет 16, 17 и 15 кв. метров.
Таком дом может быть построен за один сезон и имеет строительный объем 503 м³. Класс энергопотребления – А. Энергоэффективность 46,39 (maximal: 84,32) kWh/(m²a)
Esprit: 130 кв. метров, 3 спальни, 202,900 евро
Этот очаровательный домик – один из самых дешевых в нашей подборке. Он имеет три просторные спальни на втором этаже (по 15-18 кв. метров) и гостиную (35 кв. метров)!
Таком дом может быть построен за один сезон и имеет строительный объем 492 м³. Класс энергопотребления – А. Энергоэффективность 46,86 (maximal: 82,76) kWh/(m²a)
Family: 131 кв. метр, 3 спальни, 199,900 евро
Такой дом может быть построен за один сезон и имеет строительный объем 442 м³. Класс энергопотребления – А. Энергоэффективность 47,86 (maximal: 86,48) kWh/(m²a).
Loop Classic: 117 кв. метров, 3 спальни, 189,900 евро
Как вы можете заметить, бунгало по площади выходит дороже мансардного дома, поэтому его предпочитают немногие.
Такой дом может быть построен за один сезон и имеет строительный объем 719 м³. Класс энергопотребления – А. Энергоэффективность 52,32 (maximal: 90,10) kWh/(m²a)
Bungalow Balance: 137 кв. метров, 3 спальни, 223,900 евро
Маленький дом для пары имеет одну спальню, но две гостиных и зону двусветного освещения в одной из них!
Такой дом может быть построен за один сезон и имеет строительный объем 433 м³. Класс энергопотребления – А. Энергоэффективность 48,03 (maximal: 89,59) kWh/(m²a).
Fun: 90 кв. метров, 1 спальня, 183,700 евро
Этот шикарный дом имеет отличную планировку с панорамными окнами на кухне, в столовой и гостиной. Наверху нас ждут просторные спальни (16-20 метров) и ванная комната (12 метров).
Такой дом может быть построен за 6-9 месяцев и имеет строительный объем 549 м³. Класс энергопотребления – А. Энергоэффективность 45,41 (maximal: 81,53) kWh/(m²a).
Comfort trendline: 149 кв. метров, 3 спальни + кабинет, 222,900 евро
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