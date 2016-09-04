10 коттеджей с ценами «под ключ»

Эта новая подборка немецких коттеджей, которые идеально подходят и под умеренный климата в РФ, поразит вас своими лаконичными чертами и рациональными решениями. Каждый из этих проектов создан студией KERN-HAUS AG, на официальном сайте которой вы найдете планировки, интерьеры и более подробную информацию о каждом из проектов, если захотите!

В нашей же подборке мы обсуждаем экстерьеры, облик дома, декор фасадов и частично – планировки домов.