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13 сооружений, которые спасут посиделки от плохой погоды

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Garden Furniture, Lothian Design Lothian Design Сад Мебель
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Несмотря на труд метеорологов, люди до сих пор не могут быть на 100% уверенными в погоде. Иногда она может начисто расстроить все планы, или испортить важный момент вашей жизни. Как часто бывает, что ясное солнечное небо, под которым так хорошо готовить с друзьями барбекю, в считанные минуты затягивается тучами и низвергает потоки воды! 

Homify подготовил 13 отличных идей для подобных случаев. Теперь вы можете устраивать вечеринки и дружеские посиделки у себя в саду, не боясь перемен погоды – вам всегда будет, где спрятаться. Особенно это пригодится садоводам. Давайте вместе строить убежище!

1. Патио под тентом

Garden furniture Lothian Design Сад Мебель
Lothian Design

Garden furniture

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

Самый простой способ укрыть свой дворик от дождя – натянуть прочный брезентовый тент. Впрочем, этот лайфхак спасет ваше патио и от палящего солнца. Кроме того, такое решение может выглядеть очень стильно, если правильно подобрать мебель и декор. На фото вы можете увидеть очень удачный пример: под навесом уютно расположились чудесные плетеные кресла, столик, кадки с зелеными растениями.

2. Терраса для барбекю

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation. homify Сад в стиле модерн outdoor living pod,louvered,roof,patio,terrace,canopy,garden,room,barbecue
homify

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation.

homify
homify
homify

Если вы любите готовить барбекю и делаете это часто, подойдите к делу серьезно и постройте крытую террасу, специально предназначенную для этих целей. Там вы сможете разместить необходимое оборудование – причем не просто мангал, а хорошую печь – и поставить стол для гостей.

3. Рустикальный стиль

Exposed Braai The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

Exposed Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Уголок для барбекю можно оформить в рустикальном стиле – это сделает его более уютным. Массивный деревянный навес, чугунная печь, поленница с аккуратно сложенными дровами, корзина с хворостом, пучки сухих трав для готовки – все это создает особую атмосферу. Главное – позаботиться о правильной обработке древесины, чтобы сам навес не портился от дождя.

4. Великолепный павильон

Virginia Water , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Сад Беседки и теплицы
Keir Townsend Ltd.

Virginia Water

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Если у вас большая семья, или же вы любите собирать шумные компании, вам понадобится много места для вечеринок. И если говорить о крытом уголке в саду, то ничего не может быть лучше просторного павильона. Поставив там большой банкетный стол, вы сможете разместить всех гостей. Не забудьте о хорошем освещении – наверняка веселье будет продолжаться и в темное время суток, поэтому светильники должны обеспечивать отличную видимость даже на самых дальних концах стола.

5. Уютная беседка

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd Сад Беседки и теплицы
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Для натур романтичных идеальной будет маленькая, уютная беседка, где можно побыть наедине со своими мыслями, хорошей книгой или любимым человеком. Для большего комфорта в ней можно оборудовать не обычные скамейки, а диваны или кресла с мягкими подушками.

6. Обеденная терраса

Garden Leisure, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Garden Leisure

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Отличная идея – возвести небольшую террасу непосредственно рядом со столовой. В случае, если непогода будет бушевать слишком сильно, и вашим гостям станет некомфортно даже под навесом, вы сможете быстро переместиться в дом.

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7. Электротенты

Patio Awning Installation in Cheshire. homify Балкон и терраса в стиле модерн patio,awning,terrace,canopy,garden,alfresco,shading
homify

Patio Awning Installation in Cheshire.

homify
homify
homify

Очень современное решение – установить у себя во дворе электрический навес, управляемый с помощью пульта. В зависимости от погоды вы сможете открывать его, закрывать, менять угол расположения и т.д. Этот вариант, пожалуй, можно считать самым удобным. Потратившись единожды на само приспособление, вы будете избавлены от многих хлопот.

8. Под зонтом

Hangman Valley Residence, Uptic Studios Uptic Studios Балкон и терраса в стиле модерн
Uptic Studios

Hangman Valley Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Классический вариант, который принесет в ваш двор средиземноморские нотки – зонтики, установленные над обеденным столом, зоной отдыха и другими стратегически важными местами. Это удобно, практично, просто и очень красиво.

9. Водные процедуры

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH Балкон и терраса в стиле модерн Белый
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

А между тем, упрятать под навес стоит не только обеденную зону, но и бассейн. Если вы не знаете, зачем это делать, потому что никогда не обгорали на солнце, купаясь в воде, просто поверьте нам на слово. Впрочем, широкий прочный тент спасет не только от палящих солнечных лучей, но и от дождя, позволяя плавать в свое удовольствие при любой погоде.

10. Гостиная на свежем воздухе

Villa, GRNT3D GRNT3D Сад в классическом стиле
GRNT3D

GRNT3D
GRNT3D
GRNT3D

Если гости собираются у вас регулярно, вы можете оборудовать не просто беседку или павильон, а самую настоящую гостиную. Да-да, еще одну. Или даже скомбинировать гостиную со столовой, поставив под навесом диваны, обеденный стол и оборудование, необходимое для приготовления чая.

11. Повышенная защита

homify Зимний сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Почему бы не построить беседку, у которой будет не только крыша, но и стены? В таком случае не только дождь, но и ветер с холодом будут вам не страшны – особенно, если соорудить простенькую систему отопления. Чтобы сохранить ощущение пребывания на улице, просто остеклите беседку со всех сторон.

12. Вечная классика

Victorian Gazebo, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. Сад Беседки и теплицы
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Украшением традиционного сада станет беседка в классическом стиле. Она прекрасно подойдет и для семейных обедов, и для посиделок с друзьями, и для релакса в гордом одиночестве. Особого шарма беседке добавят пышные зеленые растения, обвивающие ее.

13. В духе эко

Gazebo Piscina, Moreno Donati Moreno Donati Сад Беседки и теплицы
Moreno Donati

Moreno Donati
Moreno Donati
Moreno Donati

Если вы любите натуральные материалы и заботитесь об окружающей среде, ваш выбор – мелиорированная древесина. Из такого материала можно выстроить великолепный павильон в рустикальном стиле, очаровывающий своей грубой, естественной красотой. У современных дизайнеров вы всегда сможете почерпнуть вдохновения для такого проекта.

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