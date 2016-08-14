13 сооружений, которые спасут посиделки от плохой погоды

Несмотря на труд метеорологов, люди до сих пор не могут быть на 100% уверенными в погоде. Иногда она может начисто расстроить все планы, или испортить важный момент вашей жизни. Как часто бывает, что ясное солнечное небо, под которым так хорошо готовить с друзьями барбекю, в считанные минуты затягивается тучами и низвергает потоки воды!
Homify подготовил 13 отличных идей для подобных случаев. Теперь вы можете устраивать вечеринки и дружеские посиделки у себя в саду, не боясь перемен погоды – вам всегда будет, где спрятаться. Особенно это пригодится садоводам. Давайте вместе строить убежище!
Самый простой способ укрыть свой дворик от дождя – натянуть прочный брезентовый тент. Впрочем, этот лайфхак спасет ваше патио и от палящего солнца. Кроме того, такое решение может выглядеть очень стильно, если правильно подобрать мебель и декор. На фото вы можете увидеть очень удачный пример: под навесом уютно расположились чудесные плетеные кресла, столик, кадки с зелеными растениями.
Если вы любите готовить барбекю и делаете это часто, подойдите к делу серьезно и постройте крытую террасу, специально предназначенную для этих целей. Там вы сможете разместить необходимое оборудование – причем не просто мангал, а хорошую печь – и поставить стол для гостей.
Уголок для барбекю можно оформить в рустикальном стиле – это сделает его более уютным. Массивный деревянный навес, чугунная печь, поленница с аккуратно сложенными дровами, корзина с хворостом, пучки сухих трав для готовки – все это создает особую атмосферу. Главное – позаботиться о правильной обработке древесины, чтобы сам навес не портился от дождя.
Если у вас большая семья, или же вы любите собирать шумные компании, вам понадобится много места для вечеринок. И если говорить о крытом уголке в саду, то ничего не может быть лучше просторного павильона. Поставив там большой банкетный стол, вы сможете разместить всех гостей. Не забудьте о хорошем освещении – наверняка веселье будет продолжаться и в темное время суток, поэтому светильники должны обеспечивать отличную видимость даже на самых дальних концах стола.
Для натур романтичных идеальной будет маленькая, уютная беседка, где можно побыть наедине со своими мыслями, хорошей книгой или любимым человеком. Для большего комфорта в ней можно оборудовать не обычные скамейки, а диваны или кресла с мягкими подушками.
Отличная идея – возвести небольшую террасу непосредственно рядом со столовой. В случае, если непогода будет бушевать слишком сильно, и вашим гостям станет некомфортно даже под навесом, вы сможете быстро переместиться в дом.
Очень современное решение – установить у себя во дворе электрический навес, управляемый с помощью пульта. В зависимости от погоды вы сможете открывать его, закрывать, менять угол расположения и т.д. Этот вариант, пожалуй, можно считать самым удобным. Потратившись единожды на само приспособление, вы будете избавлены от многих хлопот.
Классический вариант, который принесет в ваш двор средиземноморские нотки – зонтики, установленные над обеденным столом, зоной отдыха и другими стратегически важными местами. Это удобно, практично, просто и очень красиво.
А между тем, упрятать под навес стоит не только обеденную зону, но и бассейн. Если вы не знаете, зачем это делать, потому что никогда не обгорали на солнце, купаясь в воде, просто поверьте нам на слово. Впрочем, широкий прочный тент спасет не только от палящих солнечных лучей, но и от дождя, позволяя плавать в свое удовольствие при любой погоде.
Если гости собираются у вас регулярно, вы можете оборудовать не просто беседку или павильон, а самую настоящую гостиную. Да-да, еще одну. Или даже скомбинировать гостиную со столовой, поставив под навесом диваны, обеденный стол и оборудование, необходимое для приготовления чая.
Почему бы не построить беседку, у которой будет не только крыша, но и стены? В таком случае не только дождь, но и ветер с холодом будут вам не страшны – особенно, если соорудить простенькую систему отопления. Чтобы сохранить ощущение пребывания на улице, просто остеклите беседку со всех сторон.
Украшением традиционного сада станет беседка в классическом стиле. Она прекрасно подойдет и для семейных обедов, и для посиделок с друзьями, и для релакса в гордом одиночестве. Особого шарма беседке добавят пышные зеленые растения, обвивающие ее.
Если вы любите натуральные материалы и заботитесь об окружающей среде, ваш выбор – мелиорированная древесина. Из такого материала можно выстроить великолепный павильон в рустикальном стиле, очаровывающий своей грубой, естественной красотой. У современных дизайнеров вы всегда сможете почерпнуть вдохновения для такого проекта.