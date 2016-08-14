13 сооружений, которые спасут посиделки от плохой погоды

Несмотря на труд метеорологов, люди до сих пор не могут быть на 100% уверенными в погоде. Иногда она может начисто расстроить все планы, или испортить важный момент вашей жизни. Как часто бывает, что ясное солнечное небо, под которым так хорошо готовить с друзьями барбекю, в считанные минуты затягивается тучами и низвергает потоки воды!

Homify подготовил 13 отличных идей для подобных случаев. Теперь вы можете устраивать вечеринки и дружеские посиделки у себя в саду, не боясь перемен погоды – вам всегда будет, где спрятаться. Особенно это пригодится садоводам. Давайте вместе строить убежище!