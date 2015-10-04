10 захватывающих дух проектов коттеджей – Часть 2

Настало время снова обратиться к фасадам, которые бударажат воображение. Эти грандиозные проекты редко кого могут оставить равнодушными. Кто-то восхищается их незаурядной формой и сочетанием материалов, а кто-то, наоборот, довольно критично высказывается по поводу того, что за красивой обложкой скрывается непрактично и неудобно организованный интерьер, жить в котором – сущее мучение.

Этой подборкой из 10 проектов мы предоставляем шанс нашим читателям самостоятельно оценить творения известных архитекторов Латинской Америки. Какой из домов станет домом вашей мечты, а какой вызовет желание покритиковать его создателя?