10 захватывающих дух проектов коттеджей – Часть 2

Настало время снова обратиться к фасадам, которые бударажат воображение. Эти грандиозные проекты редко кого могут оставить равнодушными. Кто-то восхищается их незаурядной формой и сочетанием материалов, а кто-то, наоборот, довольно критично высказывается по поводу того, что за
красивой обложкой скрывается непрактично и неудобно организованный интерьер, жить в котором – сущее мучение.
Этой подборкой из 10 проектов мы предоставляем шанс нашим читателям самостоятельно оценить творения известных архитекторов Латинской Америки. Какой из домов станет домом вашей мечты, а какой вызовет желание покритиковать его создателя?
Этот прекрасный дом расположен вдали от городской суеты. Внешне он чем-то напоминает огромный космический корабль, прилетевший с другой планеты и пристально изучающий все, что происходит на Земле. Лично у нас его форма не вызвала никаких критических замечаний, скорее легкую зависть к проживающей на вилле семье, члены которой могут со всех сторон обозревать красоты мексиканской ривьеры.
Для того, чтобы стать известным архитектором, нужно не только долго и упорно учиться, но и обладать изрядной долей везения. Реализоваться в этой профессии непросто. Чтобы сделать себе имя, необходимо найти
своего заказчика и претворить в жизнь хотя бы несколько ярких и запоминающихся проектов. Можно сказать, что архитекторам из студии URBN повезло – они построили дом со сложной, но очень красивой геометрией, расположив его прямо на краю бассейна.
Создатели этого проекта, по всей видимости, не на шутку увлеклись одним из самых актуальных архитектурных трендов сезона – органичное соединение интерьера и окружающей природы. Часть фасада этого здания похожа на настоящую скалу в водопадом. Разумеется, это всего лишь талантливая имитация, но только представьте себе удивление человека, который с одной стороны видит кристально чистый белый фасад, а с другой – неожиданно наталкивается на крутую скалу, покрытую живыми зелеными растениями.
Искусная игра света и тени – одна из главных особенностей этого дома. Его стеклянные поверхности отражают тонкие ветви деревьев и элементы интерьера. У этой постройки слегка суровый характер, который задали мощные бетонные плиты фасада. Однако стоит игривым солнечным лучикам начать свой увлекательный танец, как видимая неприступность здания рассеивается на глазах.
Еще один пример идеального сочетания дерева и бетона представили нам архитекторы из студии A+A Arquitectos. Но основной достопримечательностью постройки стала дугообразная форма части его фасада. Что скрывается за наглухо зашторенными панорамными окнами? Как оформлен дом внутри? Удалось ли архитекторам использовать необычную форму фасада для создания интересных интерьерных решений? Ответы на эти вопросы вы найдете, просмотрев проект полностью.
Раскрасить дом в яркие цвета – это, пожалуй, один из наименее затратных с финансовой точки зрения способов сделать фасад запоминающимся. Но авторы проекта не остановились на буйстве красок, а создали целый комплекс со сложной геометрией и нестандартными архитектурными решениями прямо на склоне горы. Там, где мы ожидаем увидеть дверь, упираемся в окно, а у входа в дом, вместо привычной лестницы, нас встречают несколько уютных садовых диванов.
Жители этого дома, расположенного в далекой Мексике, смогут сквозь стеклянные стены широкого балкона каждый день любоваться тропическим садом, не боясь при этом того, что в дом проникнут нежелательные насекомые.
Многоступенчатые дома – очень распространенное явление в южных странах, где холмистый ландшафт диктует свои правила строительства. Планировка такого дома нуждается в особой подготовке, зато результаты получаются очень выразительные – чего стоят хотя бы несколько просторных террас, являющихся непременным украшением постройки из нескольких ярусов.
Проект студии Esspacio Arquitectos выглядит очень незаурядно. Редко встретишь постройку, в которой самым главным элементом является крыша. Сложно сказать, удастся ли архитекторам претворить замысел в реальность, но мы будем пристально следить за развитием проекта и обязательно напишем о нем, как только дом из эскиза превратится в полноценное здание.
Для этого дома характерно полное пренебрежение ко всем возможным правилам и стилевым рамкам. Кажется, что в творческом порыве архитектор просто составил вместе несколько совершенно разных по форме и характеру геометрических фигур, и случилось чудо… они образовали гармоничную комбинацию и превратились в футуристическую постройку, незамедлительно возглавившую списки инновационных архитектурных проектов.
Еще более удивительные проекты молодых и гениальных зодчих вы сможете найти в Книге идей ’10 захватывающих дух проектов коттеджей’.