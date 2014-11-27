Как защитить имущество от кражи? Сверхнадежные сейфы HEINDL

Большинство из нас уже давно не хранит деньги дома, доверив их надежным банковским сейфам. Однако дорогие часы, важные документы и ювелирные изделия мы по-прежнему оставляем на полках сервантов в надежде на то, что мошенники обойдут наши квартиры стороной. Если с годами дорогих вещей в вашем доме становится все больше, возможно, настало время защитить нажитое. Приобретите надежный домашний сейф, и вам больше не придется переживать за сохранность накоплений.
Немецкая фирма HEINDL GmbH специализирутся на производстве сейфов высочайшей надежности. Ее директор Thomas Heindl не только руководит предприятием, но и выступает в качестве консультанта по безопасности. В числе его клиентов огромное количество международных компаний и даже представители королевских семей. Сейфы компании HEINDL разрабатываются и производятся в Германии и Швейцарии. Каждая модель отвечает самым высоким стандартам требований к безопасности и противопожарной защиты во всем мире.
Исключительность сейфов HEINDL заключается в уникальном пломбировочном материале, который был создан и запатентован сотрудниками HEINDL. Этот материал невероятно устойчив к попыткам взлома механическими или термическими методами. Каждый сейф оснащен надежным креплением к полу, в некоторых сейфах интегрирована система сигнализации.
Сейф DERENDERE, продемонстрированный на изображении, имеет сертификат безопасности VdS, евростандарт 1143-1. Он доступен в различных цветах и видах отделки.
Эксклюзивные сейфы компании HEINDL оснащены не только пломбами высочайшего класса, но и четырехсторонней рамочной противопожарной защитой, выдерживающей температуру до 2750 ° С в течение 120 минут. Специальная противопожарная прокладка также способна защитить содержимое сейфа от воды.
Модель сейфа EVOCARE, представленная на изображении, имеет сертификат безопасности VdS II (второго уровня) в соответствии с нормами евростандарта 1143-1. Как и все сейфы, произведенные HEINDL, эта модель представлена в различных цветах и типах отделки. Клиентам также предоставляется возможность максимально кастомизировать сейф – нанести золотое покрытие или заказать гравюру. При необходимости специалисты HEINDL оснастят приобретенный сейф дополнительными функциями в зависимости от индивидуальных пожеланий клиента.
Компания HEINDL в свое время стала первой компанией на рынке, предложившей замочные системы, распознающие отпечатки пальцев. Фирма продолжила разработки в этом направлении и на сегодняшний день производимые ею сейфы обладают возможностью распознавать отпечатки пальцев, независимо от температурных условий. Система блокирования замков предлагает множество функций безопасности, которые, несмотря на простоту в использовании, способны предотвратить любой несанкционированный доступ. Дверь сейфа закрывается на семь мощных болтов.
Модель сейфа INEDIA, представленная на изображении, имеет сертификат безопасности VdS III (третьего уровня) в соответствии с нормами евростандарта 1143-1. Как и все сейфы, произведенные HEINDL, эта модель представлена в различных цветах и типах отделки.
Внутренную поверхность этого сейфа освещают встроенные светодиодные лапочки. Для обладателей сверхценных наручных часов, создатели сейфа предусмотрели необычную опцию – специальный ящик с механизмом, постоянно поддерживающим ход часов. Чтобы открыть ячейки, их необходимо сначала толкнуть от себя. Внутреннее оформление сейфа сочетает отделку из экзотических пород древесины, точнайшей кожи и замши .
Модель сейфа CAUDILLO, представленная на изображении, имеет сертификат безопасности VdS IV (четвертого уровня) в соответствии с нормами евростандарта 1143-1. Все обладатели этого сейфа получают неограниченные возможности по его кастомизации.