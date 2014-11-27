Как защитить имущество от кражи? Сверхнадежные сейфы HEINDL

Большинство из нас уже давно не хранит деньги дома, доверив их надежным банковским сейфам. Однако дорогие часы, важные документы и ювелирные изделия мы по-прежнему оставляем на полках сервантов в надежде на то, что мошенники обойдут наши квартиры стороной. Если с годами дорогих вещей в вашем доме становится все больше, возможно, настало время защитить нажитое. Приобретите надежный домашний сейф, и вам больше не придется переживать за сохранность накоплений.

Немецкая фирма HEINDL GmbH специализирутся на производстве сейфов высочайшей надежности. Ее директор Thomas Heindl не только руководит предприятием, но и выступает в качестве консультанта по безопасности. В числе его клиентов огромное количество международных компаний и даже представители королевских семей. Сейфы компании HEINDL разрабатываются и производятся в Германии и Швейцарии. Каждая модель отвечает самым высоким стандартам требований к безопасности и противопожарной защиты во всем мире.