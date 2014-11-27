Как создать рустикальный стиль в интерьере?

Интерьеры домов в рустикальном стиле все чаще украшают обложки мировых архитектурных изданий. Устав от холодного глянца технологичных материалов, люди все чаще делают выбор в пользу мебели из массива дерева, дощатых полов и грубой каменной кладки. Рустикальный стиль прочно вошел в нашу жизнь. Уже никого не удивит дорогая вилла, которая выглядит как обычная деревенская изба или кухня, оснащенная последними техническим новинками, которые стоят на подставке, собранной из неоттесанных обломков старого дерева.
К основным характеристикам стиля относятся использование природных материалов, таких как камень и дерево, а также натуральных тканей – лен, хлопок, дерево. Цветовая схема рустики – пастель, бежевый, кремовый, белый и черный цвета. Сегодня мы попробуем на примере нескольких домов показать, как можно самостоятельно создать рустикальный стиль в интерьере.
Эта кухня является образцовым примером рустикальной кухни. Она оптимально
нагружена крупными деревянными элементами, пространство между которыми облицовано белилами. Часть стены выполнена из массивного натурального камня, который благодаря обилию естественного света не создает гнетущего настроения в помещении. Мебель кухни выполнена из толстого дерева и покрыта краской со сколами и отслоениями, что также является характерым признаком рустикального стиля.
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Рустикальный стиль неотделим от естественных источников тепла. Загородные дома или шале, в дизайне которых рустика выбрана в качестве основного стиля, не обходятся без камина, являющегося непревзойденным источником уюта и тепла. В качестве альтернативы жители многоэтажных домов всегда могут воспользоваться электронным камином.
В идеале для столовых в стиле рустика мебель должна выглядеть так, как будто она пришла к нам из
прошлого столетия. Если вам никак не удается полюбить дефекты и обшарпанность, являющиеся неотъемлемой частью рустикальной мебели, в качестве компромисса можно использовать обеденный стол из светлого дерева. Возможно, он чуть более аккуратен, нежели того требуют каноны стиля, но камин и
бабушкин сервант, стоящий неподалеку, непременно спасут положение.
Приготовьте к тому, что рустикальный стиль не терпит изобилия. Пространство не должно быть занято лишними предметами мебели и декора. Никакой помпезности и сложных цветов. Рустикальный интерьер должен быть простым, доступным и естественным. Для мягкой мебели подойдут все оттенки натуральных цветов. Избегайте ярких контрастов. За основу, как правило, берется один цвет, который дополняется серым, бежевым или песочным.
Создать рустикальный стиль в ванной комнате значительно сложнее, нежели в любом другом помещении. Согласитесь, что мало кому захочется пользоваться
состаренными раковиной и туалетом. Здесь на помощь придут винтажные зеркала и светильники, а также крупная керамическая плитка в типичных для рустикального стиля цветах.
Лучшая подсказка для того, как оформить интерьер в рустикальном стиле – это воспоминания о летних каникулах, проведенных в деревне у бабушки. Широкая просторная кровать с высокими перилами и деревянные ставни на окнах станут основополагающими элементами комнаты. В качестве отделочных материалов для дивана и кресел подойдут рукодельные обшивки из лоскутков ткани. Для тех, кто любит интерьер побрутальней, советуем обратить внимание на покрывала из кожи или грубой ворстистой ткани.
Британская компания Loaf уже практически стала синонимом таких слов как ретро и винтаж. Loaf изготавливает мебель ручной работы, фасады который выглядят в соотвествии с правилами этих стилей – небрежно и обшарпанно. Кстати, любители винтажной мебели могут попробовать сами состарить ее фасад. Эффект обшарпанности достигается с помощью колера, добавленного в белую краску на водной основе. Полученную смесь необходимо нанести на предварительно зачищенный предмет мебели и дождаться пока она высохнет. Затем медленно сошкурить верхний слой краски до проступления базового.
Рустикальный стиль выступает за естественность во всем, в том числе и в элементах декора. Желательно, чтобы аксессуары были связаны с бытом или природой. Особенно удачно будет смотреться декор из текстиля – маленькие подушки, пледы и коврики. Необходимым элементом интерьера в рустикальном стиле являются большие букеты живых цветов.