Как создать рустикальный стиль в интерьере?

Интерьеры домов в рустикальном стиле все чаще украшают обложки мировых архитектурных изданий. Устав от холодного глянца технологичных материалов, люди все чаще делают выбор в пользу мебели из массива дерева, дощатых полов и грубой каменной кладки. Рустикальный стиль прочно вошел в нашу жизнь. Уже никого не удивит дорогая вилла, которая выглядит как обычная деревенская изба или кухня, оснащенная последними техническим новинками, которые стоят на подставке, собранной из неоттесанных обломков старого дерева.

К основным характеристикам стиля относятся использование природных материалов, таких как камень и дерево, а также натуральных тканей – лен, хлопок, дерево. Цветовая схема рустики – пастель, бежевый, кремовый, белый и черный цвета. Сегодня мы попробуем на примере нескольких домов показать, как можно самостоятельно создать рустикальный стиль в интерьере.