​14 проектов бюджетных дачных домиков до 75 м2 с ценами

Эта большая коллекция проектов дачных домов с ценами в рублях поможет вам определиться с конкретным выбором и найти лучший вариант для отдыха вашей семьи. Проекты дачных домов в данной статье не только уникальные, но и типовые, дешевые и быстрые в возведении.
Еще один шикарный вариант для дачного дома – конструкция из сруба. Дома из сруба гораздо более дорогие, но они могут быть легко адаптированы под зимнее проживание, если добавить им систему отопления (тепловой насос маленькой мощности + теплый пол, около 300-500 тыс. рублей на площадь 40-80 кв. метров).
Стоимость дома из сруба 200-250 мм около 10-15 тыс. рублей за кв. метр, 300-350 мм около 15-18 тыс. рублей при площади более 120 кв. метров, и примерно на 25% дороже для маленькой площади. В эту цену не входит отделка, окна и двери, кровля, отопление, коммуникации, но цена дома включает строительство и сборку!
Есть и коттеджи в дачном стиле со стоимостью от 3,5 млн рублей, оформленные в стиле рустик, кантри, шале или других деревенских.
Своими руками дачный дом площадью в 25 кв. метров можно построить очень дешево. Правда, придется самостоятельно проделать огромный пласт работ, а стройка затянется на 3-4 сезона, как бы вы ни были уверены в своих силах и сроках в 1 сезон!
Если все от и до делать своими руками, деревянный каркасный дом обойдется минимум в 400 тыс. рублей с отделкой и мебелью, печью и мини-террасой.
Современные расценки таковы – 150 тыс. рублей за дом в 20 кв. метров + фундамент ленточный монолитный 50-80 тыс. рублей. В цену включено утепление (150 мм, мин. ватой) и предварительная чистовая отделка. Общая стоимость такого дома с электрикой и сантехникой будет около 200 тыс. рублей при самостоятельном возведении. Цена «под ключ» с отделкой вагонкой внутри и снаружи, коммуникациями и самой сборкой – 500 тыс. рублей под заказ у фирмы. В цену включена вентиляция, разводка электричества, подключение канализации и водоснабжения. Доставка будет равняться около 5-10% от стоимости. Пиломатериалы в таком случае – из хвойных пород деревьев, утепление минеральной ватой, отделка натуральной вагонкой (сосна).
Дом с двумя спальнями с площадью около 36 кв. метров будет стоить уже 250 тыс. рублей + фундамент 80-100 тыс. рублей.
Этот дом в пляжном стиле имеет площадь в 35 кв. метров с террасой, собственную спальню, гостиную, кухню и шикарный формат остекления. Цена «под ключ» такого дома с мебелью, техникой и остеклением – около 800 тыс. рублей.
Дачи в стиле шале дороже обычных каркасных дач из бруса примерно на 30%.
Это прекрасное деревянное бунгало построено на свайном фундаменте и отлично подходит для реализации на пляже! Стоимость дома – около 500 тыс. рублей без мебели и отделки, стоимость прибрежного участка – от 5000 (Греция, материк) до 15000 евро.
Еще один симпатичный домик, по форме напоминающий вагончик, построен на рельефном склоне в окружении буйных сосен. Стоимость такого 19-метрового дома «под ключ» со сборкой, отделкой и коммуникациями – около 400 тыс. рублей.
Еще один интересный тип дачного дома, из блоков, также может быть построен в стиле бунгало. Тогда вы можете легко, добавив всего 300 тыс. на систему отопления и 150 тыс. на утепление, сделать его жилым домом на зимний период. Площадью 50 кв. метров с двумя спальнями он будет стоить около 900-1,1 млн рублей.
Есть варианты деревянных дач под самосборку. Комплекты пиломатериалов, окон и дверей стоят от 100 тыс. рублей за 14-метровый домик. К этой сумме стоит прибавить стоимость фундамента – 50-150 тыс. рублей ( на 15-45 метровый домик), подключение коммуникаций (30-60 тыс. рублей), отделку внутри вагонкой (40-150 тыс. рублей).
Для жизни на даче вам потребуется отделка стоимостью от 60 до 250 тыс. рублей в зависимости от количества спален, размера кухни и ванной комнаты. Также вам потребуется необходимая мебель – 100 тыс. рублей для кухни с техникой и всеми аксессуарами, 50 тыс. рублей для ванной комнаты со стиральной машиной и еще около 100 тыс. рублей для двух спален со шкафами и диваном с тумбой. Всего около 500 тыс. рублей за отделку и мебель на 50-метровый дом с двумя спальнями.
Купив дешевый деревенский дом (цены от 60 тыс. рублей для нежилого строения и от 350 тыс. рублей в провинции для жилого строения), можно очень быстро обеспечить себе дачу. Подмосковные деревенские дома стоят не менее 1,5 млн рублей. Стоит хорошо понимать, что такой дом даже после реконструкции и редизайна в 90% случаях вы не сможете продать.
Различные фирмы предлагают современные дачи на каркасе со стоимостью от 1 до 3 млн рублей со всей техникой, мебелью, панорамными окнами.
Большой дачный дом с отоплением и площадью в 100-120 метров уже будет стоить как коттедж – от 2,5 до 3,5 млн рублей.
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