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​14 проектов бюджетных дачных домиков до 75 м2 с ценами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Дома в стиле модерн Дерево Черный
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Эта большая коллекция проектов дачных домов с ценами в рублях поможет вам определиться с конкретным выбором и найти лучший вариант для отдыха вашей семьи. Проекты дачных домов в данной статье не только уникальные, но и типовые, дешевые и быстрые в возведении.

​Дачный дом из сруба

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Еще один шикарный вариант для дачного дома – конструкция из сруба. Дома из сруба гораздо более дорогие, но они могут быть легко адаптированы под зимнее проживание, если добавить им систему отопления (тепловой насос маленькой мощности + теплый пол, около 300-500 тыс. рублей на площадь 40-80 кв. метров).

Стоимость дома из сруба 200-250 мм около 10-15 тыс. рублей за кв. метр, 300-350 мм около 15-18 тыс. рублей при площади более 120 кв. метров, и примерно на 25% дороже для маленькой площади. В эту цену не входит отделка, окна и двери, кровля, отопление, коммуникации, но цена дома включает строительство и сборку!

​Коттедж в дачном стиле

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Дома в стиле модерн Дерево Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Есть и коттеджи в дачном стиле со стоимостью от 3,5 млн рублей, оформленные в стиле рустик, кантри, шале или других деревенских.

​Деревянный дом своими руками

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Своими руками дачный дом площадью в 25 кв. метров можно построить очень дешево. Правда, придется самостоятельно проделать огромный пласт работ, а стройка затянется на 3-4 сезона, как бы вы ни были уверены в своих силах и сроках в 1 сезон!

Если все от и до делать своими руками, деревянный каркасный дом обойдется минимум в 400 тыс. рублей с отделкой и мебелью, печью и мини-террасой.

​Сколько стоит каркасный дачный домик?

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Дома в стиле модерн
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Современные расценки таковы – 150  тыс. рублей за дом в 20 кв. метров + фундамент ленточный монолитный 50-80 тыс. рублей. В цену включено утепление (150 мм, мин. ватой) и предварительная чистовая отделка. Общая стоимость такого дома с электрикой и сантехникой будет около 200 тыс. рублей при самостоятельном возведении. Цена «под ключ» с отделкой вагонкой внутри и снаружи, коммуникациями и самой сборкой – 500 тыс. рублей под заказ у фирмы. В цену включена вентиляция, разводка электричества, подключение канализации и водоснабжения. Доставка будет равняться около 5-10% от стоимости. Пиломатериалы в таком случае – из хвойных пород деревьев, утепление минеральной ватой, отделка натуральной вагонкой (сосна).

Дом с двумя спальнями с площадью около 36 кв. метров будет стоить уже 250 тыс. рублей + фундамент 80-100 тыс. рублей.

​Каркасный дом в пляжном стиле

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Спальня в стиле модерн
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Этот дом в пляжном стиле имеет площадь в 35 кв. метров с террасой, собственную спальню, гостиную, кухню и шикарный формат остекления. Цена «под ключ» такого дома с мебелью, техникой и остеклением – около 800 тыс. рублей.

​Дача в стиле шале

case di legno block house, CasediLegnoSr CasediLegnoSr Спальня в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Дачи в стиле шале дороже обычных каркасных дач из бруса примерно на 30%.

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​Мини-домик

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Терраса в средиземноморском стиле
Cıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Это прекрасное деревянное бунгало построено на свайном фундаменте и отлично подходит для реализации на пляже! Стоимость дома – около 500 тыс. рублей без мебели и отделки, стоимость прибрежного участка – от 5000 (Греция, материк) до 15000 евро.

​Домик в стиле вагончика

tree house, tree house kabak tree house kabak
tree house kabak

tree house kabak
tree house kabak
tree house kabak

Еще один симпатичный домик, по форме напоминающий вагончик, построен на рельефном склоне в окружении буйных сосен. Стоимость такого 19-метрового дома «под ключ» со сборкой, отделкой и коммуникациями – около 400 тыс. рублей.

​Домик из блоков на круглый год

Odalar - İç Mekan, Angora Camping Angora Camping Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

Еще один интересный тип дачного дома, из блоков, также может быть построен в стиле бунгало. Тогда вы можете легко, добавив всего 300 тыс. на систему отопления и 150 тыс. на утепление, сделать его жилым домом на зимний период. Площадью 50 кв. метров с двумя спальнями он будет стоить около 900-1,1 млн рублей.

​Мини-дача под самосборку

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Балкон и терраса в рустикальном стиле
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Есть варианты деревянных дач под самосборку. Комплекты пиломатериалов, окон и дверей стоят от 100 тыс. рублей за 14-метровый домик. К этой сумме стоит прибавить стоимость фундамента – 50-150 тыс. рублей ( на 15-45 метровый домик), подключение коммуникаций (30-60 тыс. рублей), отделку внутри вагонкой  (40-150 тыс. рублей).

​Интерьер дачного дома

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Для жизни на даче вам потребуется отделка стоимостью от 60 до 250 тыс. рублей в зависимости от количества спален, размера кухни и ванной комнаты. Также вам потребуется необходимая мебель – 100 тыс. рублей для кухни с техникой и всеми аксессуарами, 50 тыс. рублей для ванной комнаты со стиральной машиной и еще около 100 тыс. рублей для двух спален со шкафами и диваном с тумбой. Всего около 500 тыс. рублей за отделку и мебель на 50-метровый дом с двумя спальнями.

​Дачный дом из деревенского дома

New Forest Cottage Capability chris
Capability chris

New Forest Cottage

Capability chris
Capability chris
Capability chris

Купив дешевый деревенский дом (цены от 60 тыс. рублей для нежилого строения и от 350 тыс. рублей в провинции для жилого строения), можно очень быстро обеспечить себе дачу. Подмосковные деревенские дома стоят не менее 1,5 млн рублей. Стоит хорошо понимать, что такой дом даже после реконструкции и редизайна в 90% случаях вы не сможете продать.

​Сборный дом на каркасе

Bungalows TetraLar; se instalan en un día, duran toda la vida, Bungalows TetraLar Bungalows TetraLar Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
Bungalows TetraLar

Bungalows TetraLar
Bungalows TetraLar
Bungalows TetraLar

Различные фирмы предлагают современные дачи на каркасе со стоимостью от 1 до 3 млн рублей со всей техникой, мебелью, панорамными окнами.

​Большая дача в стиле шале

case di legno block house, CasediLegnoSr CasediLegnoSr Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Большой дачный дом с отоплением и площадью в 100-120 метров уже будет стоить как коттедж – от 2,5 до 3,5 млн рублей.

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