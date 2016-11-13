​14 проектов бюджетных дачных домиков до 75 м2 с ценами

Еще один шикарный вариант для дачного дома – конструкция из сруба. Дома из сруба гораздо более дорогие, но они могут быть легко адаптированы под зимнее проживание, если добавить им систему отопления (тепловой насос маленькой мощности + теплый пол, около 300-500 тыс. рублей на площадь 40-80 кв. метров).

Стоимость дома из сруба 200-250 мм около 10-15 тыс. рублей за кв. метр, 300-350 мм около 15-18 тыс. рублей при площади более 120 кв. метров, и примерно на 25% дороже для маленькой площади. В эту цену не входит отделка, окна и двери, кровля, отопление, коммуникации, но цена дома включает строительство и сборку!