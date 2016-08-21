Польский проект дома 125 метров

Если ваша семья уже долго ждет переезда в пригород, подумайте об этом достаточно простом проекте коттеджа, который может разом решить ваши проблемы. Идеи, реализованные в дизайне и планировке, здесь практически гениальны – они просты, удобны и рационально оценивают потребности семьи с несколькими детьми.
Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для реализации на простом пригородном участке. Сам дом построен из керамического пустотелого блока Porotherm и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 40 градусов, с деревянной конструкцией и керамической кровлей. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).
Очень стильный дом со стороны улицы выглядит представительно и современно. Над парадным крыльцом есть блок с дверью-слайдером и балконом со стеклянными перилами, который похож на маленькую башню в современном стиле.
Проект дома называется Dom w filodendronach 3, а 4,9 млн рублей – это минимальная цена его реализации с отделкой. К заявленным 125 кв. метрам стоит прибавить и котельную в 7,5 кв. метров, которая, по польским стандартам, не входит в общую площадь так же, как и гараж. Энергоэффективность дома равняется 82 кВтч /м2/год, когда речь идет об отоплении газом, и 32 кВтч /м2/год, когда речь идет об отоплении смесью из твердого топлива и гранул.
Современная открытая планировка позволяет создать комнату, которая имеет окна сразу с трех сторон света – со стороны кухни, столовой и гостиной. Таким образом, она практически всегда купается в лучах солнечного света, а вечером ее освещением заняты не только интегрированные в потолок светильники, но и камин.
Стильный дизайн интерьера основан на керамическом паркете, штукатурке для стен и навесных потолках разного уровня. Мебель выбрана эклектичная, в скандинавском стиле и стиле модерн. Светлая цветовая гамма дополнена акцентами из дерева.
На первом этаже мы найдем большую кухню-гостиную, кабинет, гостевую душевую и котельную. Лестничный холл находится в центре дома и органично дополнен встроенным камином.
Сам проект отличается эргономичным дизайном, умной планировкой и легкой отделкой фасада. Благодаря гармоничному расположению окон и экстерьерных элементов декора внешний облик здания выглядит очень эффектно. Он будет отлично сочетаться с живописным пейзажем прерий, равнин, леса и холмов.
Большая крытая терраса является привлекательным продолжением гостиной и объединяет дом с садом. Дополнительная комната на первом этаже идеально подходит для офиса или гостевой спальни.
На мансарде мы найдем яркие спальни, ванную комнату и прачечную. Комната родителей имеет собственную гардеробную. Проект в целом можно легко отнести к проектам маленьких домов или современных дизайнерских домов в стиле модерн, и если вы искали нечто подобное, то стоит посмотреть и другие объекты из портфолио данной студии.
Комнаты (под цифрами 3, 5 и 7) имеет соответствующую площадь (17, 12 и 12,5), которые, тем не менее, из-за мансардного расположения, ощущаются как 14, 10 и 11 кв. метров. Ванная комната имеет реальную площадь в 12 кв. метров, но из-за особенного блока и расположения на углу воспринимается как 6-ти метровая комната.
На мансарде есть как мансардные окна в кровле, которые вы можете найти в прачечной и ванной комнате, так и полноценные окна в пол и стеклянные двери на балкон.
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