Польский проект дома 125 метров

Если ваша семья уже долго ждет переезда в пригород, подумайте об этом достаточно простом проекте коттеджа, который может разом решить ваши проблемы. Идеи, реализованные в дизайне и планировке, здесь практически гениальны – они просты, удобны и рационально оценивают потребности семьи с несколькими детьми.

Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для реализации на простом пригородном участке. Сам дом построен из керамического пустотелого блока Porotherm и утеплен 20-сантиметровым слоем пенопласта и штукатурки. Перекрытия созданы из железобетонной плиты. Крыша двускатная, с наклоном в 40 градусов, с деревянной конструкцией и керамической кровлей. Отопление в доме реализовано на основе котла на газе (с возможностью использования и твердого топлива).