15 простых самодельных проектов DIY

Эти проекты пригодятся вам на даче, в саду и в доме, в котором порой так хочется сделать что-то своими руками! Экономии ли ради или просто для развлечения, поделки из дерева и многое другое ждут вас в этой Книге Идей!
Не пропустите осеннюю лихорадку по DIY-проектам, когда так хочется смастерить что-нибудь интересное и отдать дань природе и ее красоте! Давайте вместе найдем идеальные решения для вашего досуга в этой или наших предыдущих и следующих Книгах Идей!
Первым проектом мы решили сделать самый практичный – своими руками можно создать стильную лавочку на восемь-десять персон. Как именно? Посмотрите внимательно – четыре самые простые лавочки буквой «П» с длинными «ногами» были закопаны в землю. Затем между ними проложили еще по одной доске для сиденья сверху и крепко закрепили конструкцию.
Затем все это было опоясано экранами из реечной древесины, что позволило придать постройке завершенный вид. Кирпичный модуль в центре может использоваться и как мангал, и как столик, на ваше усмотрение. На столике может стоять и обычный переносной мангал.
Удобная вешалка для мелких деталей из фанеры поможет любому дачнику разгрузить его интерьер от мелочей. Здесь может приютиться полочка для кремов, на вешалке висеть шляпы и шарфы, тряпочки, рядом висеть ключи, лежать проспекты по теплицам/журналы по садоводству, каталоги семян.
Простая елочка для празднования Нового Года может быть сделана и своими руками. Подумайте об этом, когда начнется новогодняя лихорадка. В будущем мы еще опубликуем несколько Книг Идей о новогодних и елочных украшениях и елках своими руками – не пропустите!
Если у вас есть остатки ткани, можно купить самую дешевую подушку (150-200 рублей) и сшить для нее наволочку из них! Из-за бюджетности проекта вы можете не бояться использовать ее в саду, на траве, на обычной лавочке или даже подарить ее своей кошке/котику!
Поделки из бумаги – самая легкая возможность для реализации творческих амбиций! Такие ромбики создать очень просто – просто вырежьте треугольники с «ушами», которые вы будете загибать и прикреплять друг к другу! Или найдите цельнокроенный шаблон в интернете.
Если вы уже освоили технику макраме, подумайте о том, чтобы использовать ее для подвесного кашпо.
Стильная стена из пластиковых бутылок смотрится на даче особенно красиво, если бутылки и крышки покрасить в один цвет! Сюда можно высаживать только уже подросшие растения или же выращивать почвопокровные.
Простой фальш-камин требует основы в форме буквы «П», полочки сверху и красивых кронштейнов, которые будто держать полочку. Все это можно сделать своими руками, а затем покрасить в белый, и тогда у вас на даче (или даже в вашей ванной) будет почти настоящий камин с подсвечниками внутри!
Простые табуретки и столики можно сделать из деревянных ящиков, пройдясь по ним наждачкой и покрасив.
Покрасить свои кашпо еще проще – нужно просто дать им высохнуть!
Одеяло из лоскутов различной ткани – модный тренд этого сезона!
Принты на ткани можно сделать самостоятельно с помощью кисти и специальной краски для ткани.
Трафареты нужны для более ровных контуров – их можно сделать и из картона!
Просто покрасить старую мебель тоже бывает очень полезным!
Таким образом можно украсить шкаф, стеллаж, комод или даже всю кухню!
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