15 простых самодельных проектов DIY

Эти проекты пригодятся вам на даче, в саду и в доме, в котором порой так хочется сделать что-то своими руками! Экономии ли ради или просто для развлечения, поделки из дерева и многое другое ждут вас в этой Книге Идей!

Не пропустите осеннюю лихорадку по DIY-проектам, когда так хочется смастерить что-нибудь интересное и отдать дань природе и ее красоте! Давайте вместе найдем идеальные решения для вашего досуга в этой или наших предыдущих и следующих Книгах Идей!