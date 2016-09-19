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15 простых самодельных проектов DIY

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Эти проекты пригодятся вам на даче, в саду и в доме, в котором порой так хочется сделать что-то своими руками! Экономии ли ради или просто для развлечения, поделки из дерева и многое другое ждут вас в этой Книге Идей!

Не пропустите осеннюю лихорадку по DIY-проектам, когда так хочется смастерить что-нибудь интересное и отдать дань природе и ее красоте! Давайте вместе найдем идеальные решения для вашего досуга в этой или наших предыдущих и следующих Книгах Идей!

​Лавочка со столиком

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Первым проектом мы решили сделать самый практичный – своими руками можно создать стильную лавочку на восемь-десять персон. Как именно? Посмотрите внимательно – четыре самые простые лавочки буквой «П» с длинными «ногами» были закопаны в землю. Затем между ними проложили еще по одной доске для сиденья сверху и крепко закрепили конструкцию. 

Затем все это было опоясано экранами из реечной древесины, что позволило придать постройке завершенный вид. Кирпичный модуль в центре может использоваться и как мангал, и как столик, на ваше усмотрение. На столике может стоять и обычный переносной мангал.

​Вешалка из фанеры

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Удобная вешалка для мелких деталей из фанеры поможет любому дачнику разгрузить его интерьер от мелочей. Здесь может приютиться полочка для кремов, на вешалке висеть шляпы и шарфы, тряпочки, рядом висеть ключи, лежать проспекты по теплицам/журналы по садоводству, каталоги семян.

​Елочка из палок

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball ГостинаяОсвещение
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

Простая елочка для празднования Нового Года может быть сделана и своими руками. Подумайте об этом, когда начнется новогодняя лихорадка. В будущем мы еще опубликуем несколько Книг Идей о новогодних и елочных украшениях и елках своими руками – не пропустите!

​Подушка из остатков ткани

Trailing Flower Cushion Occipinti Спальная комната Текстиль
Occipinti

Trailing Flower Cushion

Occipinti
Occipinti
Occipinti

Если у вас есть остатки ткани, можно купить самую дешевую подушку (150-200 рублей) и сшить для нее наволочку из них! Из-за бюджетности проекта вы можете не бояться использовать ее в саду, на траве, на обычной лавочке или даже подарить ее своей кошке/котику!

​Бумажные ромбики для гирлянды

12 Faltvorlagen für geometrischen Baumschmuck DIY, hinzhej hinzhej ГостинаяАксессуары и декорации
hinzhej

hinzhej
hinzhej
hinzhej

Поделки из бумаги – самая легкая возможность для реализации творческих амбиций! Такие ромбики создать очень просто – просто вырежьте треугольники с «ушами», которые вы будете загибать и прикреплять друг к другу! Или найдите цельнокроенный шаблон в интернете.

​Макраме для подвесного кашпо

MACRAME PLANT HANGER DOUBLE iDecorate Ltd Сад Горшки и вазы
iDecorate Ltd

MACRAME PLANT HANGER DOUBLE

iDecorate Ltd
iDecorate Ltd
iDecorate Ltd

Если вы уже освоили технику макраме, подумайте о том, чтобы использовать ее для подвесного кашпо.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Зеленая стена из бутылок

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

Стильная стена из пластиковых бутылок смотрится на даче особенно красиво, если бутылки и крышки покрасить в один цвет! Сюда можно высаживать только уже подросшие растения или же выращивать почвопокровные.

​Фальш-камин из дерева

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

Простой фальш-камин требует основы в форме буквы «П», полочки сверху и красивых кронштейнов, которые будто держать полочку. Все это можно сделать своими руками, а затем покрасить в белый, и тогда у вас на даче (или даже в вашей ванной) будет почти настоящий камин с подсвечниками внутри!

​Табуретки и столики из ящиков

homify Столовая комнатаСтулья и скамьи
homify

homify
homify
homify

Простые табуретки и столики можно сделать из деревянных ящиков, пройдясь по ним наждачкой и покрасив.

​Красим свои кашпо

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING Балкон, веранда и террасаРастения
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

Покрасить свои кашпо еще проще – нужно просто дать им высохнуть!

​Шьем плед в стиле «пэчворк»

A stack of Finest Harris Tweed quilts Quilts by Lisa Watson Спальная комната Текстиль Harris Tweed,double bed size,reversible,patchwork,quilt
Quilts by Lisa Watson

A stack of Finest Harris Tweed quilts

Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson

Одеяло из лоскутов различной ткани – модный тренд этого сезона!

​Делаем принты на ткани

Swallow collection of homewares homify Столовая комнатаПосуда и стекло Хлопок Синий dining,kitchen,table,setting,interior,home,blue,summer,spring,bird,animal,swallow,country,nature,kitchen,table,setting,interior,home,blue,summer,spring,bird,animal,swallow,country,nature
homify

Swallow collection of homewares

homify
homify
homify

Принты на ткани можно сделать самостоятельно с помощью кисти и специальной краски для ткани.

​Украшаем стены рисунками через трафарет

Folk Pixers Спальня в стиле кантри Многоцветный wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

Трафареты нужны для более ровных контуров – их можно сделать и из картона!

​Красим старую мебель

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

Просто покрасить старую мебель тоже бывает очень полезным!

Наклеиваем цветные наклейки на ящики

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Детская комнатаХранение
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

Таким образом можно украсить шкаф, стеллаж, комод или даже всю кухню! 

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