15 секретов современного английского сада

Как лондонские или даже, например, бристольские сады сочетают в себе традиционность и инновационный дизайн? Как они оказываются в этой золотой середине, где сад выглядит и удобными, и современным, и живописным?
Давайте посмотрим на 15 пунктов, которые у англичан являются основой для создания любого сада. И увидим, что английский ландшафтный дизайн далеко ушел от традиционного сада с розами при каменном домике.
Деревянные беседки и летние домики остались в традиции, но теперь они – быстросборные, устанавливаемые профессионалами на любом месте вашего участка всего за пару часов!
Ощущение формальности сада осталось, и теперь оно подчеркивается урбанистическим шармом, идеальным газоном, стрижеными кустарниками. В таком саду нет ощущения «дикости», а есть лишь порядок и комфорт, как в интерьере.
Чтобы сохранять сад аккуратным, вам потребуется множество вещей, о которых начинающие садоводы вовсе не задумываются – автоматическая система полива, газонокосилка и место для ее хранения, теплица, место для хранения рассады. В английском саду все учтено!
Изначально английский сад старался держаться живописной традиции, где в первую очередь стоит восхищаться зеленью – ее пышностью и многообразием. Аккуратные акценты из роз и кустарников, цветов и полянок позволяют создать гармоничное сочетание цвета и зеленого фона.
Экологичность английского сада в принципе не является вопросом. Сбор дождевой воды, компостирование, современные экологичные подкормки – то, что сейчас является неотъемлемой его частью.
Огород в английском стиле всегда имеет дорожки, которые на становятся грязным при намокании. Они либо выложены тротуарной плиткой, камнем, либо засыпаны щебнем на фундаменте (щебень 10 см + песок 15 см + опять верхний слой щебня).
Особенное приватное место для отдыха должно быть в любом саду!
Растения в контейнерах могут перемещаться (зимой жить в доме, летом – в саду) и быть очень удобными при пересадках.
Летняя кухня имеет, как минимум, гриль и рабочую столешницу, но может быть также снабжена холодильником, барной стойкой и баром, плитой на газе, раковиной.
Особое внимание стоит уделить организации террасы с навесом для отдыха в компании друзей!
Английский сад не боится стесненных условий, так как 50% из них находятся… в больших городах при таунхаусах на 4-х сотках!
Английский сад всегда содержится в идеальном порядке. На него тратится не только много времени и сил, но и средств.
Отдельные акценты могут быть ультрасовременными – перила из стекла, стеклянные цветные экраны, витражи, термодерево, брендовый летний душ, барбекю.
Пара тропических акцентов в английском саду – дань колониальной традиции и ее настроениям. Это могут быть подушки с изображениями пальмовых листьев , тропических попугаев и пальм, гамак или плетеная мебель.
В современном английском саду вы найдете стремление к утонченности и люксу. Минимализм и модерн постепенно заменяют все стили – кантри, формальный, французский геометричный и другие, интегрируя в себя их самые лучшие характерные признаки в символичной манере.
Увидеть больше английских садов вы можете в нашем разделе проектов ландшафтного дизайна. Стоит лишь выбрать страну (внизу слева) – Великобритания и вы сможете продолжить самостоятельные экскурсии по миру современных английских садов.
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