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15 секретов современного английского сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Сад в стиле модерн
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Как лондонские или даже, например, бристольские сады сочетают  в себе традиционность и инновационный дизайн? Как они оказываются в этой золотой середине, где сад выглядит и удобными, и современным, и живописным?

Давайте посмотрим на 15 пунктов, которые у англичан являются основой для создания любого сада. И увидим, что английский ландшафтный дизайн далеко ушел от традиционного сада с розами при каменном домике.

​Деревянные беседки и домики

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Деревянные беседки и летние домики остались в традиции, но теперь они – быстросборные, устанавливаемые профессионалами на любом месте вашего участка всего за пару часов!

​Формальность

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Сад в стиле модерн
Gregory Phillips Architects

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Ощущение формальности сада осталось, и теперь оно подчеркивается урбанистическим шармом, идеальным газоном, стрижеными кустарниками. В таком саду нет ощущения «дикости», а есть лишь порядок и комфорт, как в интерьере.

​Практичность

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Чтобы сохранять сад аккуратным, вам потребуется множество вещей, о которых начинающие садоводы вовсе не задумываются – автоматическая система полива, газонокосилка и место для ее хранения, теплица, место для хранения рассады. В английском саду все учтено!

​Яркие акценты на зелени

Rear Garden Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Изначально английский сад старался держаться живописной традиции, где в первую очередь стоит восхищаться зеленью – ее пышностью и многообразием. Аккуратные акценты из роз и кустарников, цветов и полянок позволяют создать гармоничное сочетание цвета и зеленого фона.

​Сбор дождевой воды

Natural stone pond Aquajoy water gardens ltd Сад в стиле модерн
Aquajoy water gardens ltd

Natural stone pond

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Экологичность английского сада в принципе не является вопросом. Сбор дождевой воды, компостирование, современные экологичные подкормки – то, что сейчас является неотъемлемой его частью.

​Продуманный огород с дорожками

Featherbrook House, PKA Architects Ltd PKA Architects Ltd Сад в стиле модерн
PKA Architects Ltd

Featherbrook House

PKA Architects Ltd
PKA Architects Ltd
PKA Architects Ltd

Огород в английском стиле всегда имеет дорожки, которые на становятся грязным при намокании. Они либо выложены тротуарной плиткой, камнем, либо засыпаны щебнем на фундаменте (щебень 10 см + песок 15 см + опять верхний слой щебня).

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Приватное место для отдыха

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Сад в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Особенное приватное место для отдыха должно быть в любом саду!

​Растения в контейнерах

Zinc Planter with Candle Holders ELLA JAMES Сад Горшки и вазы
ELLA JAMES

Zinc Planter with Candle Holders

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Растения в контейнерах могут перемещаться (зимой жить в доме, летом – в саду) и быть очень удобными при пересадках.

​Летняя кухня

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Летняя кухня имеет, как минимум, гриль и рабочую столешницу, но может быть также снабжена холодильником, барной стойкой и баром, плитой на газе, раковиной.

​Терраса с навесом

Garden furniture Lothian Design Сад Мебель
Lothian Design

Garden furniture

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

Особое внимание стоит уделить организации террасы с навесом для отдыха в компании друзей!

​Подойдет любая площадь

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Английский сад не боится стесненных условий, так как 50% из них находятся… в больших городах при таунхаусах на 4-х сотках!

​Аккуратность

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify Сад в рустикальном стиле Дерево Многоцветный kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
homify

​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

homify
homify
homify

Английский сад всегда содержится в идеальном порядке. На него тратится не только много времени и сил, но и средств.

​Капелька современности

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia Сад в стиле модерн Стекло Синий roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

Отдельные акценты могут быть ультрасовременными – перила из стекла, стеклянные цветные экраны, витражи, термодерево, брендовый летний душ, барбекю.

Тропический акцент

Sunset Hammock Hen and Hammock Сад Мебель
Hen and Hammock

Sunset Hammock

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Пара тропических акцентов в английском саду – дань колониальной традиции и ее настроениям. Это могут быть подушки с изображениями пальмовых листьев , тропических попугаев и пальм, гамак или плетеная мебель.

​Стремление к люксу

Aperture bench MyLandscapes Garden Design Сад в стиле модерн bench,custom,outdoor,garden,modern,lights
MyLandscapes Garden Design

Aperture bench

MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design
MyLandscapes Garden Design

В современном английском саду вы найдете стремление к утонченности и люксу. Минимализм и модерн постепенно заменяют все стили – кантри, формальный, французский геометричный и другие, интегрируя в себя их самые лучшие характерные признаки в символичной манере.

Увидеть больше английских садов вы можете в нашем разделе проектов ландшафтного дизайна. Стоит лишь выбрать страну (внизу слева) – Великобритания и вы сможете продолжить самостоятельные экскурсии по миру современных английских садов.

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