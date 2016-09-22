15 секретов современного английского сада

Как лондонские или даже, например, бристольские сады сочетают в себе традиционность и инновационный дизайн? Как они оказываются в этой золотой середине, где сад выглядит и удобными, и современным, и живописным?

Давайте посмотрим на 15 пунктов, которые у англичан являются основой для создания любого сада. И увидим, что английский ландшафтный дизайн далеко ушел от традиционного сада с розами при каменном домике.