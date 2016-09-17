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TOП-10 проектов зон отдыха во дворе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration Балкон и веранда в стиле лофт
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Самые лучшие, самые удобные, самые красивые… Идеи для реализации зоны отдыха во дворе или саду, собранные специально для вас! Специалисты homify проектируют, строят, собирают и декорируют эти потрясающие объекты, каждый из которых отлично смотрелся бы в условиях стандартного участка в коттеджном поселке или пригороде.

​Беседка на фундаменте

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Терраса в средиземноморском стиле Белый штора в беседку,уличные шторы
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Эта очень стильная беседка будет стоить от 250 до 450 тыс. рублей. В ней есть и дымоход с обычным мангалом, и настоящий фундамент со ступенями и отделкой их термодеревом.

​Летняя кухня со столовой

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Балкон и терраса в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Эта летняя кухня организована возле стены здания, из которой идут коммуникации для водоснабжения и слива для раковины. На кухне есть газовая стеклянная печь с дымоходом, холодильник и столовая группа. Российского производства такой яркий гарнитур лаймового цвета можно купить за цену от 10 до 15 тыс. рублей из ЛДСП, с габаритами 1700 (ширина) на 600 (глубина) см. Например, от «Мегаэлатона». На зиму его стоит укрывать изолирующим материалом или же добавить бесшовное остекление для части за колоннами (вокруг кухни), которая будет закрываться на зиму.

​Потрясающая терраса посреди райского леса

Летняя Веранда • Summer Terrace Tony House Interior Design & Decoration Балкон и веранда в стиле лофт
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Летняя Веранда • Summer Terrace

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Этот шикарный проект зоны отдыха реализован в элегантном стиле с атмосферой люксового шале. Общая площадь сооружения – 46 кв. метров. Здесь есть угловой диван, столовая группа и уголок у камина. Весь интерьер оформлен с помощью натурального дерева, а благодаря размещению на холме из всех окон открывается прекрасный вид на зелень.

​Веранда

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
Террадек

Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Террадек
Террадек
Террадек

Еще один прекрасный проект – веранда прямо рядом с домом, где можно разместить мебель для отдыха и столовую. Здесь пленка защищает интерьер от ветра, осадков и снега. Справа – зона летней кухни с барбекю с дымоходом.

Пляжное патио

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

На многих испанских и голливудских виллах вы можете найти просторную террасу из термодерева или с мощением плиткой, на которой стоит мягкая мебель в стиле патио. Расположена она вокруг очага – чаши на дровах или трендового биокамина. Отличный вариант для дома в стиле модерн или минимализм!

​Пристройка навеса

Nóz Café e Pães , Vertentes Arquitetura Vertentes Arquitetura Балкон и терраса в рустикальном стиле Кирпичи Красный
Vertentes Arquitetura

Vertentes Arquitetura
Vertentes Arquitetura
Vertentes Arquitetura

Этот шикарный навес создан специально для бетонной площадки между домом и забором. Дверь-слайдер позволяет легко переходить из кухни в летнюю столовую. Декоративный экран закрывает бетонный забор, а подсветка красиво подсвечивает кустарники.

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​Кухня-трансформер

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Балкон и терраса в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Навес, который может легко закатываться в рулон и прятаться в фасад дома, и летняя кухня, выполненная из камня и стали, которая имеет возможность спрятаться на зиму за рольставнями – настоящее чудо!

​Кухня двойного назначения

homify Балкон и терраса в стиле модерн Красный
homify

homify
homify
homify

Если в самой обычной кухне разместить барбекю за стеклом и поставить большую столовую, а также обеспечить увеличенный поток солнечного света с помощью панорамного остекления, летом ее будет так же легко использовать. Здесь при такой кухне есть еще и балкон с диванчиком в стиле патио.

Терраса

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Веранда и терраса в стиле кантри
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Самая обычная терраса при загородном доме позволит вам почувствовать себя на природе, в саду, «как дома!».

​Зимний сад

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Балкон и терраса в рустикальном стиле Дерево
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Этот стильный зимний сад создан на основе свайного фундамента для террасы, алюминиевого каркаса, бесшовного складного остекления для стен и стеклянной крыши с навесом от солнца. Такой вариант годится лишь для летнего использования, но очень удобен и является и частью дома, и частью природы.

На заднем плане есть еще одна терраса с навесом для отдыха на солнце и принятия солнечных ванн. Он тоже отлично выглядит на фоне буйной растительности и пригорода.

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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

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Семейный комфорт по - японски

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