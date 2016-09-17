TOП-10 проектов зон отдыха во дворе

Этот стильный зимний сад создан на основе свайного фундамента для террасы, алюминиевого каркаса, бесшовного складного остекления для стен и стеклянной крыши с навесом от солнца. Такой вариант годится лишь для летнего использования, но очень удобен и является и частью дома, и частью природы.

На заднем плане есть еще одна терраса с навесом для отдыха на солнце и принятия солнечных ванн. Он тоже отлично выглядит на фоне буйной растительности и пригорода.

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