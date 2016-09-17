TOП-10 проектов зон отдыха во дворе

Самые лучшие, самые удобные, самые красивые… Идеи для реализации зоны отдыха во дворе или саду, собранные специально для вас! Специалисты homify проектируют, строят, собирают и декорируют эти потрясающие объекты, каждый из которых отлично смотрелся бы в условиях стандартного участка в коттеджном поселке или пригороде.
Эта очень стильная беседка будет стоить от 250 до 450 тыс. рублей. В ней есть и дымоход с обычным мангалом, и настоящий фундамент со ступенями и отделкой их термодеревом.
Эта летняя кухня организована возле стены здания, из которой идут коммуникации для водоснабжения и слива для раковины. На кухне есть газовая стеклянная печь с дымоходом, холодильник и столовая группа. Российского производства такой яркий гарнитур лаймового цвета можно купить за цену от 10 до 15 тыс. рублей из ЛДСП, с габаритами 1700 (ширина) на 600 (глубина) см. Например, от «Мегаэлатона». На зиму его стоит укрывать изолирующим материалом или же добавить бесшовное остекление для части за колоннами (вокруг кухни), которая будет закрываться на зиму.
Этот шикарный проект зоны отдыха реализован в элегантном стиле с атмосферой люксового шале. Общая площадь сооружения – 46 кв. метров. Здесь есть угловой диван, столовая группа и уголок у камина. Весь интерьер оформлен с помощью натурального дерева, а благодаря размещению на холме из всех окон открывается прекрасный вид на зелень.
Еще один прекрасный проект – веранда прямо рядом с домом, где можно разместить мебель для отдыха и столовую. Здесь пленка защищает интерьер от ветра, осадков и снега. Справа – зона летней кухни с барбекю с дымоходом.
На многих испанских и голливудских виллах вы можете найти просторную террасу из термодерева или с мощением плиткой, на которой стоит мягкая мебель в стиле патио. Расположена она вокруг очага – чаши на дровах или трендового биокамина. Отличный вариант для дома в стиле модерн или минимализм!
Этот шикарный навес создан специально для бетонной площадки между домом и забором. Дверь-слайдер позволяет легко переходить из кухни в летнюю столовую. Декоративный экран закрывает бетонный забор, а подсветка красиво подсвечивает кустарники.
Навес, который может легко закатываться в рулон и прятаться в фасад дома, и летняя кухня, выполненная из камня и стали, которая имеет возможность спрятаться на зиму за рольставнями – настоящее чудо!
Если в самой обычной кухне разместить барбекю за стеклом и поставить большую столовую, а также обеспечить увеличенный поток солнечного света с помощью панорамного остекления, летом ее будет так же легко использовать. Здесь при такой кухне есть еще и балкон с диванчиком в стиле патио.
Самая обычная терраса при загородном доме позволит вам почувствовать себя на природе, в саду, «как дома!».
Этот стильный зимний сад создан на основе свайного фундамента для террасы, алюминиевого каркаса, бесшовного складного остекления для стен и стеклянной крыши с навесом от солнца. Такой вариант годится лишь для летнего использования, но очень удобен и является и частью дома, и частью природы.
На заднем плане есть еще одна терраса с навесом для отдыха на солнце и принятия солнечных ванн. Он тоже отлично выглядит на фоне буйной растительности и пригорода.
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