​До и После: Редизайн старой квартиры

60 метров, которые изначально вызывали лишь уныние, теперь являются современным домом для молодой семьи! Студия PADIGLIONE B сделала так, чтобы жить здесь было комфортно и приятно!
Давайте посмотрим, как неровные стены и углы, очень неудобная планировка и старый ремонт могут преобразиться всего за пару месяцев! Вы с нами?
Г-образная гостиная с одним окном создает темные уголки в комнате, которая должна быть максимально хорошо освещена. Вся старая отделка подлежит демонтажу, а для дизайна интерьеров была выбрана совершенно другая цветовая гамма!
Навесной потолок с подсветкой позволил визуально выделить шикарную зону кухни-столовой в нише у окна. В дальней части осталась гостиная, которая благодаря светлой отделке и дополнительной подсветке теперь не такая темная.
В дизайне использовались и охристые оттенки, чтобы создать винтажное настроение, но в основном – серые и белые. Наливной пол «под бетон» очень удобен в уборке и позволяет легко вмонтировать систему «теплого пола» для обогрева.
Еще один ракурс этой гостиной заставляет надеяться на лучший исход! Этой квартире явно нужен был редизайн – и чем раньше, тем лучше!
Перепланировка квартиры позволила использовать пространство коридора и прихожей для того, чтобы расширить гостиную. Далее по коридору находится спальня (по центру) и ванная комната (справа, за TV).
Теперь коридор будто стал частью гостиной, в нем – встроенный шкаф для хранения за тумбой с TV. Там есть и полочки для многочисленной обуви, и вешалка для верхней одежды.
Стильная спальня имеет площадь около 14 кв. метров, встроенные системы хранения на 2 кв. метрах площади и отделку в белоснежной палитре. Ванных комнаты в квартире теперь две – для хозяйки и для гостей.
Эклектичное настроение в квартире создано предметами искусства, мебелью, аксессуарами. Ретро-стиль выбрала сама хозяйка. Вместе с дизайнером они старались создать неповторимую атмосферу, чтобы дизайн не ассоциировался с квартирами друзей, а был строго индивидуален. В попытке сделать это были скомбинированы наливной пол «под бетон», ярко-рыжая мягкая мебель в стиле ретро, постеры и иллюстрации, геометричные предметы искусства, яркие акценты и необычные аксессуары и вазы.
Главная ванная комната маленькая, но все-таки имеет отдельное биде и душ, создавая комфортабельный уровень санузла. Нейтральная цветовая палитра с одним ярким оранжевым акцентом идеально подходит для маленьких ванных комнат в принципе – основу же здесь составляет наливной пол и серая керамическая плитка бюджетного формата. Слив в душе интегрирован в пол, а реализовать идею единого уровня пола по всей квартиры помог именно наливной пол.
Более яркая гостевая туалетная комната тоже имеет душ, биде и вместила еще и стиральную машину, чтобы убрать данную функцию из главной ванной комнаты.
В целом эта квартира площадью в 60 кв. метров рассчитана на современную жизнь пары или одного человека. В гостиной и кухне очень легко принимать множество гостей – здесь смогут свободно разместиться даже 10 человек.
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