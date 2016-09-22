​До и После: Редизайн старой квартиры

60 метров, которые изначально вызывали лишь уныние, теперь являются современным домом для молодой семьи! Студия PADIGLIONE B сделала так, чтобы жить здесь было комфортно и приятно!

Давайте посмотрим, как неровные стены и углы, очень неудобная планировка и старый ремонт могут преобразиться всего за пару месяцев! Вы с нами?