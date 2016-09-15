7 садов, легких для копирования

Такая клумба идеально подойдет для реализации в формате палисадника, вдоль забора или прямо у домика. Вам потребуется разделить площадь на три квадрата (3x1 метр, квадраты по 1x1 м), а пространство вокруг обложить плиткой в формате «прогулочной зоны».

Два квадрата засейте газонной травой или почвопокровниками, а центральный обсыпьте камнями – мелкой галькой, щебнем. Лучше всего, чтобы камни были как можно более светлыми, белыми. В центре установите кашпо или скульптуру, а по периметру положите крупную гальку. В центре газонных площадок посадите по маленькому кустику.