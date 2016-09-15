7 садов, легких для копирования

Давайте вместе найдем идеи для сада, которые идеально подойдут под ваш участок. А пока подумайте, какую бы часть вашего участка вы хотели бы изменить, и если вы не найдете решение в этой Книге Идей, обратитесь к нам в комментариях, рассказав о своей проблеме.
Такая клумба идеально подойдет для реализации в формате палисадника, вдоль забора или прямо у домика. Вам потребуется разделить площадь на три квадрата (3x1 метр, квадраты по 1x1 м), а пространство вокруг обложить плиткой в формате «прогулочной зоны».
Два квадрата засейте газонной травой или почвопокровниками, а центральный обсыпьте камнями – мелкой галькой, щебнем. Лучше всего, чтобы камни были как можно более светлыми, белыми. В центре установите кашпо или скульптуру, а по периметру положите крупную гальку. В центре газонных площадок посадите по маленькому кустику.
Красивая волна с обрамлением из пиленых досок и мульчированием мелким камнем отлично подойдет для декорирования забора. Используйте ваши любимые кустарники и цвета!
Две высокие клумбы с двух сторон от лавочки отлично подойдут для любого стиля в дизайне сада. Просто посадите туда что-нибудь, что позволило бы вам лучше отдыхать в этом укромном уголке, и добавьте подсветку на солнечных батареях!
Домашний сад прямо возле лестницы можно реализовать с помощью слоя грунта (минимум 40 см), мульчирования мелкой галькой, пары крупных декоративных камней и нетребовательных к наличию солнечного света растений!
Для того, чтобы создать такой ручей, вам понадобится либо купленная пластмассовая чаша с наклоном, либо специальный каркас, который потом нужно будет залить бетоном. Дополнить ручей можно камнями и галькой.
Пышное украшение такого ручья – залог успеха! Используйте пушистые кроны, яркую зеленую листву, однолетники и кустарники. Например, между пионами часто бывает слишком большое расстояние, а вот маленькие однолетники отлично сочетают в себе минимум листвы и максимум цветков.
Вода при этом поступает прямо из дома через обычную трубу, которая спрятана за пышными зелеными растениями. Она течет и собирается в специальный бак, из которого моторчиком вода потом снова поднимается наверх.
Эта шикарная идея, которая поможет украсить по периметру дачный домик, должна быть обязательно взята вами на заметку. Вокруг домика есть мощеная площадка, которая переходит в высокие клумбы. По периметру клумбы красиво оформлены окрашенными блоками. Самое главное, что в таком варианте не виден уровень фундамента в домике, а уровень пола с дверью плавно переходит в площадку и лестницу. Справа есть даже маленькая терраса с водоемом и рыбками! Прекрасное место для отдыха собаки или игр ребенка!
Эта шикарная идея позволяет украсить пустую парадную стену в доме. Вам потребуется лишь сетка или направляющие балки, по которым вьющиеся растения смогут расти вверх. Кроме того, скорее всего, вам понадобится формировка растений, а пространство на уровне грунта лучше засыпать мелкой галькой или щебнем для аккуратности.
На даче всегда остаются места, где нужно посадить «что-то еще», то есть маленькое и неприхотливое, но симпатичное. Тогда обратитесь к растениями, которые легко растут в тени – хостам, почвопокровным, мхам и лишайникам, которые отлично украсят теневой уголок в стиле дикого зеленого леса.
Красивый зеленый забор под стрижку – настоящее чудо для дачи, которой так хочется быть приватной! Такой забор можно украсить гирляндой, подсветкой, декоративными скульптурами и даже… коллекцией зеркал!
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