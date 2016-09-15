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7 садов, легких для копирования

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в стиле модерн
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Давайте вместе найдем идеи для сада, которые идеально подойдут под ваш участок. А пока подумайте, какую бы часть вашего участка вы хотели бы изменить, и если вы не найдете решение в этой Книге Идей, обратитесь к нам в комментариях, рассказав о своей проблеме.

​Три квадратика

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. Сад в стиле минимализм Камень Зеленый
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

Такая клумба идеально подойдет для реализации в формате палисадника, вдоль забора или прямо у домика. Вам потребуется разделить площадь на три квадрата (3x1 метр, квадраты по 1x1 м), а пространство вокруг обложить плиткой в формате «прогулочной зоны».

Два квадрата засейте газонной травой или почвопокровниками, а центральный обсыпьте камнями – мелкой галькой, щебнем. Лучше всего, чтобы камни были как можно более светлыми, белыми. В центре установите кашпо или скульптуру, а по периметру положите крупную гальку. В центре газонных площадок посадите по маленькому кустику.

​Волна у забора

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE Сад в стиле модерн
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

Красивая волна с обрамлением из пиленых досок и мульчированием мелким камнем отлично подойдет для декорирования забора. Используйте ваши любимые кустарники и цвета!

​Две клумбы по бокам лавочки

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Две высокие клумбы с двух сторон от лавочки отлично подойдут для любого стиля в дизайне сада. Просто посадите туда что-нибудь, что позволило бы вам лучше отдыхать в этом укромном уголке, и добавьте подсветку на солнечных батареях!

​Сад возле лестницы

Casa de los 5 Patios, Almazan y Arquitectos Asociados Almazan y Arquitectos Asociados Сад в эклектичном стиле Бетон Белый
Almazan y Arquitectos Asociados

Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados

Домашний сад прямо возле лестницы можно реализовать с помощью слоя грунта (минимум 40 см), мульчирования мелкой галькой, пары крупных декоративных камней и нетребовательных к наличию солнечного света растений!

​Горный ручей с настоящей водой

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Сад в азиатском стиле Изделия из древесины Белый
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Для того, чтобы создать такой ручей, вам понадобится либо купленная пластмассовая чаша с наклоном, либо специальный каркас, который потом нужно будет залить бетоном. Дополнить ручей можно камнями и галькой.

Пышное украшение такого ручья – залог успеха! Используйте пушистые кроны, яркую зеленую листву, однолетники и кустарники. Например, между пионами часто бывает слишком большое расстояние, а вот маленькие однолетники отлично сочетают в себе минимум листвы и максимум цветков.

Вода при этом поступает прямо из дома через обычную трубу, которая спрятана за пышными зелеными растениями. Она течет и собирается в специальный бак, из которого моторчиком вода потом снова поднимается наверх.

​Клумбы вокруг дачи

Веранда-беседка (всесезонная), СВ СВ Сад в скандинавском стиле Дерево Многоцветный
СВ

Веранда-беседка (всесезонная)

СВ
СВ
СВ

Эта шикарная идея, которая поможет украсить по периметру дачный домик, должна быть обязательно взята вами на заметку. Вокруг домика есть мощеная площадка, которая переходит в высокие клумбы. По периметру клумбы красиво оформлены окрашенными блоками. Самое главное, что в таком варианте не виден уровень фундамента в домике, а уровень пола с дверью плавно переходит в площадку и лестницу.  Справа есть даже маленькая терраса с водоемом и рыбками! Прекрасное место для отдыха собаки или игр ребенка!

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​Вьющиеся парадные

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Эта шикарная идея позволяет украсить пустую парадную стену в доме. Вам потребуется лишь сетка или направляющие балки, по которым вьющиеся растения смогут расти вверх. Кроме того, скорее всего, вам понадобится формировка растений, а пространство на уровне грунта лучше засыпать мелкой галькой или щебнем для аккуратности.

​Дикий лес

Casa Bissu, Paisaje Radical Paisaje Radical Сад в стиле модерн
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

На даче всегда остаются места, где нужно посадить «что-то еще», то есть маленькое и неприхотливое, но симпатичное. Тогда обратитесь к растениями, которые легко растут в тени – хостам, почвопокровным, мхам и лишайникам, которые отлично украсят теневой уголок в стиле дикого зеленого леса.

​Стриженый забор

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Сад в стиле модерн
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Красивый зеленый забор под стрижку – настоящее чудо для дачи, которой так хочется быть приватной! Такой забор можно украсить гирляндой, подсветкой, декоративными скульптурами и даже… коллекцией зеркал!

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