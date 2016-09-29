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​TOП-17 современных коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Дома в стиле модерн
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Эти дома понравятся всем, кто любит атмосферу и настроение Турции, провел здесь прекрасный отпуск и… хочет вернуться!

Стоимость недвижимости начинается здесь от 25.000 евро за студию в маленькой Аланье и от 75.000 евро за трехкомнатную квартиру в многомиллионной Анталии. А еще есть белоснежные бодрумские виллы, американские коттеджи под Стамбулом и стамбульские узкие улочки…

​Кантри-стиль

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

В пригороде Анкары и других не приморских регионах очень популярен стиль кантри – смесь традиционных арабских деталей, османского наследия и международного образа кантри.

​Традиционный дюплекс

Tulya Evleri, Tulya Evleri Tulya Evleri Дома в стиле модерн
Tulya Evleri

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Этот симпатичный дюплекс (двухуровневый таунхуас, один из двух близнецов), расположен в Конье, в самом сердце Турции. Город известен своей глубокой историей, имеет большую культурную и религиозную ценность, в нем проживает более 1 млн человек.

Статью об этом проекте вы можете прочитать здесь.

​Турецкая традиционность в лучшем виде

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Дома в стиле модерн
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Эта потрясающая вилла копирует характерную отделку фасада из турецкой традиции. Здесь комбинируются каменные элементы и акценты из темной натуральной древесины. Такие дома вы до сих пор можете встретить на севере страны, в Анкаре и Стамбуле или, например, в аутентичных маленьких городках на побережье, вроде Акьяки (рядом с Мармарисом). Данный проект находится в Анкаре.

Интерьеры этого очень современного дома с традиционным шармом вы можете найти здесь.

​Пляжная вилла

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Дома в стиле модерн
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Эта шикарная вилла расположена в Анталийском регионе и является прекрасным представителем современной турецкой архитектуры у моря. Сочетание модерна и минимализма, а также белого глянца и символичной древесины популярно как на Средиземноморском побережье в Анталии, так и на Эгейском – в Бодруме.

Посмотреть эту виллу можно здесь.

​Современность в квадрате

T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Дома в стиле модерн
VEN MİMARLIK

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

Модернизм, в отличие от глянцевого модерна, в Турции не очень популярен. Отделка железом является оригинальной для вилл и малоквартирных домов, но применяется все чаще.

​Американский стиль

Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Дома в стиле кантри ДПК Белый
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

В пригороде Стамбула и Анкары очень популярен американский стиль в дизайне коттеджей – здесь появляются целые коттеджные поселки с единой атмосферой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Минимализм

Turan Villaları, Gama Mimarlık Gama Mimarlık Дома в стиле минимализм Бетон Белый
Gama Mimarlık

Gama Mimarlık
Gama Mimarlık
Gama Mimarlık

Особенный привкус минимализма ощущается в поселках в регионе Бодрум, в Датче и эксклюзивных коттеджных поселках на Анатолийском побережье.

​Турецкий модерн

Panorama villaları, F&F mimarlik F&F mimarlik Дома в стиле модерн Бетон Серый
F&amp;F mimarlik

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Стандартный же турецкий модерн выглядит так – максимум панорамным окон, экономия за счет решения двухквартирного дома, разделенного пополам в центре, и шоколадно-серая цветовая гамма в дизайне фасадов.

Примерная стоимость квартир в малоквартирных домах такого уровня – от 27.000 евро в Аланьи (40 метров) и от 100.000 евро в Мармарисе (75 метров).

​Индастриал, лофт, урбанизм

Fibercement paneller, SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. Дома в стиле минимализм МДФ Серый
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Популярны в Турции и эксклюзивные коттеджи, некоторые из которых напоминают американский стиль прерий или футуризм. Обычно так оформляются лишь люксовые виллы с площадью от 400 кв. метров и собственными крупными участками.

​Турецкий ретро-модерн

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Дома в стиле модерн
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Постепенно уходит в прошлое турецкий ретро-модерн со стеклянными фасадами и железными перилами, синими или зелеными окнами, будто в немецких офисах 90-х. Правда, в маленьких городах он все еще ценится.

​Греческие традиции

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Дома в стиле модерн
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Белые дома на побережье, на рельефных участках и с видом на море, с черепичными или плоскими крышами и греческим настроением вы можете найти в Бодруме, Измире, Фетхие, Датче.

Эклектичный колорит

Villa , Celebi Yapı Celebi Yapı Дома в средиземноморском стиле Песчаник Бежевый
Celebi Yapı

Celebi Yapı
Celebi Yapı
Celebi Yapı

Более разнообразные дома – со смесью испанского, итальянсого, французского и английского стилей, а также турецких и арабских традиций – есть в Стамбуле, Чешме, Алачати и миниатюрных городках-оазисах, таких как Турунч.

​Минимализм

Elizya Villaları, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в классическом стиле
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Передовой и очень асимметричный минимализм, выполненный в контрастных тонах и часто без использования камня или древесины на фасаде, в Турции начинает становиться все более и более популярным. Такие традиции идут сюда напрямую от испанской моды на пляжные домики.

​Модерн со вкусом

KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA, Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti Дома в стиле модерн
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

Более европейский, почти немецкий модерн популярен из-за традиционного использования древесины и более классического внешнего вида.

​Люксовые проекты

Zen Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Дома в стиле модерн
ARTHUR&amp;MILLER

Zen Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Люксовые проекты имеют самые различные вариации, и большинство из них расположены в Анкаре, Стамбуле или на побережьях.

​Турецкий Кипр

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в стиле модерн
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

На турецкой части Кипра можно найти множество вилл, которые сочетают последние инновации с миниатюрной традиционностью.

​На скале

House C4- C4 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Дома в стиле модерн
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Морские пейзажи, скалистый климат, наличие крупных горных и лесных массивов заставляют архитекторов использовать контрасты природы в архитектуре и дизайне, стремясь к минимализму.

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