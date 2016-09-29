​TOП-17 современных коттеджей

Этот симпатичный дюплекс (двухуровневый таунхуас, один из двух близнецов), расположен в Конье, в самом сердце Турции. Город известен своей глубокой историей, имеет большую культурную и религиозную ценность, в нем проживает более 1 млн человек.

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