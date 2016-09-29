​TOП-17 современных коттеджей

Эти дома понравятся всем, кто любит атмосферу и настроение Турции, провел здесь прекрасный отпуск и… хочет вернуться!
Стоимость недвижимости начинается здесь от 25.000 евро за студию в маленькой Аланье и от 75.000 евро за трехкомнатную квартиру в многомиллионной Анталии. А еще есть белоснежные бодрумские виллы, американские коттеджи под Стамбулом и стамбульские узкие улочки…
В пригороде Анкары и других не приморских регионах очень популярен стиль кантри – смесь традиционных арабских деталей, османского наследия и международного образа кантри.
Этот симпатичный дюплекс (двухуровневый таунхуас, один из двух близнецов), расположен в Конье, в самом сердце Турции. Город известен своей глубокой историей, имеет большую культурную и религиозную ценность, в нем проживает более 1 млн человек.
Статью об этом проекте вы можете прочитать здесь.
Эта потрясающая вилла копирует характерную отделку фасада из турецкой традиции. Здесь комбинируются каменные элементы и акценты из темной натуральной древесины. Такие дома вы до сих пор можете встретить на севере страны, в Анкаре и Стамбуле или, например, в аутентичных маленьких городках на побережье, вроде Акьяки (рядом с Мармарисом). Данный проект находится в Анкаре.
Интерьеры этого очень современного дома с традиционным шармом вы можете найти здесь.
Эта шикарная вилла расположена в Анталийском регионе и является прекрасным представителем современной турецкой архитектуры у моря. Сочетание модерна и минимализма, а также белого глянца и символичной древесины популярно как на Средиземноморском побережье в Анталии, так и на Эгейском – в Бодруме.
Модернизм, в отличие от глянцевого модерна, в Турции не очень популярен. Отделка железом является оригинальной для вилл и малоквартирных домов, но применяется все чаще.
В пригороде Стамбула и Анкары очень популярен американский стиль в дизайне коттеджей – здесь появляются целые коттеджные поселки с единой атмосферой.
Особенный привкус минимализма ощущается в поселках в регионе Бодрум, в Датче и эксклюзивных коттеджных поселках на Анатолийском побережье.
Стандартный же турецкий модерн выглядит так – максимум панорамным окон, экономия за счет решения двухквартирного дома, разделенного пополам в центре, и шоколадно-серая цветовая гамма в дизайне фасадов.
Примерная стоимость квартир в малоквартирных домах такого уровня – от 27.000 евро в Аланьи (40 метров) и от 100.000 евро в Мармарисе (75 метров).
Популярны в Турции и эксклюзивные коттеджи, некоторые из которых напоминают американский стиль прерий или футуризм. Обычно так оформляются лишь люксовые виллы с площадью от 400 кв. метров и собственными крупными участками.
Постепенно уходит в прошлое турецкий ретро-модерн со стеклянными фасадами и железными перилами, синими или зелеными окнами, будто в немецких офисах 90-х. Правда, в маленьких городах он все еще ценится.
Белые дома на побережье, на рельефных участках и с видом на море, с черепичными или плоскими крышами и греческим настроением вы можете найти в Бодруме, Измире, Фетхие, Датче.
Более разнообразные дома – со смесью испанского, итальянсого, французского и английского стилей, а также турецких и арабских традиций – есть в Стамбуле, Чешме, Алачати и миниатюрных городках-оазисах, таких как Турунч.
Передовой и очень асимметричный минимализм, выполненный в контрастных тонах и часто без использования камня или древесины на фасаде, в Турции начинает становиться все более и более популярным. Такие традиции идут сюда напрямую от испанской моды на пляжные домики.
Более европейский, почти немецкий модерн популярен из-за традиционного использования древесины и более классического внешнего вида.
Люксовые проекты имеют самые различные вариации, и большинство из них расположены в Анкаре, Стамбуле или на побережьях.
На турецкой части Кипра можно найти множество вилл, которые сочетают последние инновации с миниатюрной традиционностью.
Морские пейзажи, скалистый климат, наличие крупных горных и лесных массивов заставляют архитекторов использовать контрасты природы в архитектуре и дизайне, стремясь к минимализму.
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