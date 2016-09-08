До и После: Как строятся дома по-американски

Американские пригороды – такие идеальные, привлекательные, в пастельных или теплых тонах… что может быть лучше для семейной жизни? В надежде скопировать не только технологию строительства, но и образ жизни, многие архитекторы из многих стран копируют американский стиль в домостроении.
В первую очередь стоит знать, что американский дом – это дом на деревянном каркасе с утеплением и достаточно тонкими внутренними перегородками. Фундамент отличается в различных штатах – например, на юге можно найти дома на монолитной плите, а вот на Северо-Востоке популярны большие монолитные подвалы, как в этом проекте.
Студия MURAT KAYA MİMARLİK LTD. STİ. из Турции занимается возведением именно американских домов для стамбульцев, которые мечтают жить в пригороде из голливудских фильмов. Давайте посмотрим, как такой дом строится и какие варианты дизайна предоставлены их клиентам.
Как вы можете здесь видеть, большая терраса, множество маленьких окон, двухмодульная двускатная крыша и дымоход, как элемент экстерьера – многие характерные признаки американского стиля были воплощены и здесь.
В большинстве копирований американского стиля архитекторы выбирают нечто среднее между простейшим колониальным стилем (Кейп-кодом, например) и викторианской пышностью (как в стилях Королевы Анны или Итальянте). Тогда дом получается конструктивно простым, но все же атмосферным за счет интересных решений и декора.
Характерные признаки стиля Королевы Анны – башенка с панорамным остеклением, пастельные тона сайдинга и террасы, которые опоясывают эркеры, башни или весь дом. Кроме того, дома в стиле Королевы Анны очень редко имеют площадь менее 350-400 кв. метров, поэтому он отлично подходит для больших домов.
В США стиль Королевы Анны распространен практически по всей стране – дома в данном стиле можно найти на обоих побережьях и на юге страны.
Южный стиль может быть совсем разным, но неизменно одно – дома здесь большие, окрашены в пастельные тона, обычно имеют белые окна с расстекловкой, большие террасы и любят отделку цоколя и дымохода симпатичным декоративным камнем.
Среди южных стилей легко выделить стиль Французских Плантаций, который всегда выдержан в белой цветовой гамме и имеет террасы с 3-х или 4-х сторон дома, а также эклектичный стиль «Отчаянных домохозяек» (тв-шоу о жизни американских домохозяек на Юге США), который является главным стилем в нескольких штатах.
Копируя стиль кейп-код с некоторыми дополнениями и изменениями, турецкие архитекторы хотели воплотить идеальный образ американского дома Северо-Востока страны. Здесь обязателен голубой или серо-голубой сайдинг, маленькие мансардные окна и спальни, белые акценты.
Стиль кейп-код более всего распространен на Северо-Востоке США и привнесен английскими эмигрантами.
Если вы находите в американском доме узкие и длинные окна, вытянутый вверх фасад, будто «самые стройные из всех» колонны и при любых размерах компактный внешний вид, значит вы имеете дело со стилем Итальянте.
Есть несколько его разновидностей, половина имеет огромное количество мелких украшений, так как являются более богатыми представителями. А половина лишь копирует на современный коттеджный лад силуэт тосканской виллы, являясь, как здесь, вполне бюджетным вариантом.
Стиль коастал в американской современной архитектуре не просто является исторической отсылкой, но и бурно развивающимся стилем современности. Гармонично сочетая модерн и викторианскую эпоху, он отлично подходит не только для жизни на берегу, но и в принципе в прибрежных городках.
А этот маленький домик не копирует определенный стиль в архитектуре США, но является собирательной возможностью создать что-то оригинальное.
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