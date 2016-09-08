До и После: Как строятся дома по-американски

Американские пригороды – такие идеальные, привлекательные, в пастельных или теплых тонах… что может быть лучше для семейной жизни? В надежде скопировать не только технологию строительства, но и образ жизни, многие архитекторы из многих стран копируют американский стиль в домостроении.

В первую очередь стоит знать, что американский дом – это дом на деревянном каркасе с утеплением и достаточно тонкими внутренними перегородками. Фундамент отличается в различных штатах – например, на юге можно найти дома на монолитной плите, а вот на Северо-Востоке популярны большие монолитные подвалы, как в этом проекте.

Студия MURAT KAYA MİMARLİK LTD. STİ. из Турции занимается возведением именно американских домов для стамбульцев, которые мечтают жить в пригороде из голливудских фильмов. Давайте посмотрим, как такой дом строится и какие варианты дизайна предоставлены их клиентам.