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До и После: Как строятся дома по-американски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
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Американские пригороды – такие идеальные, привлекательные, в пастельных или теплых тонах… что может быть лучше для семейной жизни? В надежде скопировать не только технологию строительства, но и образ жизни, многие архитекторы из многих стран копируют американский стиль в домостроении.

В первую очередь стоит знать, что американский дом – это дом на деревянном каркасе с утеплением и достаточно тонкими внутренними перегородками. Фундамент отличается в различных штатах – например, на юге можно найти дома на монолитной плите, а вот на Северо-Востоке популярны большие монолитные подвалы, как в этом проекте.

Студия MURAT KAYA MİMARLİK LTD. STİ. из Турции занимается возведением именно американских домов для стамбульцев, которые мечтают жить в пригороде из голливудских фильмов. Давайте посмотрим, как такой дом строится и какие варианты дизайна предоставлены их клиентам.

​В процессе стройки

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Как вы можете здесь видеть, большая терраса, множество маленьких окон, двухмодульная двускатная крыша и дымоход, как элемент экстерьера – многие характерные признаки американского стиля были воплощены и здесь.

В большинстве копирований американского стиля архитекторы выбирают нечто среднее между простейшим колониальным стилем (Кейп-кодом, например) и викторианской пышностью (как в стилях Королевы Анны или Итальянте). Тогда дом получается конструктивно простым, но все же атмосферным за счет интересных решений и декора.

​Стиль Королевы Анны

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Характерные признаки стиля Королевы Анны – башенка с панорамным остеклением, пастельные тона сайдинга и террасы, которые опоясывают эркеры, башни или весь дом. Кроме того, дома в стиле Королевы Анны очень редко имеют площадь менее 350-400 кв. метров, поэтому он отлично подходит для больших домов.

В США стиль Королевы Анны распространен практически по всей стране – дома в данном стиле можно найти на обоих побережьях и на юге страны.

​Южный стиль

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Южный стиль может быть совсем разным, но неизменно одно – дома здесь большие, окрашены в пастельные тона, обычно имеют белые окна с расстекловкой, большие террасы и любят отделку цоколя и дымохода симпатичным декоративным камнем.

Среди южных стилей легко выделить стиль Французских Плантаций, который всегда выдержан в белой цветовой гамме и имеет террасы с 3-х или 4-х сторон дома, а также эклектичный стиль «Отчаянных домохозяек» (тв-шоу о жизни американских домохозяек на Юге США), который является главным стилем в нескольких штатах.

​Кейп-код

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Копируя стиль кейп-код с некоторыми дополнениями и изменениями, турецкие архитекторы хотели воплотить идеальный образ американского дома Северо-Востока страны. Здесь обязателен голубой или серо-голубой сайдинг, маленькие мансардные окна и спальни, белые акценты.

Стиль кейп-код более всего распространен на Северо-Востоке США и привнесен английскими эмигрантами.

​Итальянте

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Если вы находите в американском доме узкие и длинные окна, вытянутый вверх фасад, будто «самые стройные из всех» колонны и при любых размерах компактный внешний вид, значит вы имеете дело со стилем Итальянте.

Есть несколько его разновидностей, половина имеет огромное количество мелких украшений, так как являются более богатыми представителями. А половина лишь копирует на современный коттеджный лад силуэт тосканской виллы, являясь, как здесь, вполне бюджетным вариантом.

​Коастал

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Стиль коастал в американской современной архитектуре не просто является исторической отсылкой, но и бурно развивающимся стилем современности. Гармонично сочетая модерн и викторианскую эпоху, он отлично подходит не только для жизни на берегу, но и в принципе в прибрежных городках.

​Свободное копирование

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

А этот маленький домик не копирует определенный стиль в архитектуре США, но является собирательной возможностью создать что-то оригинальное.

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