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Обворожительная квартира в нью-йоркском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в классическом стиле
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Понравились ли вам нью-йоркские интерьеры в фильмах или вы просто обожаете все, что похоже на неоклассику, данные апартаменты порадуют вас непревзойденной изысканностью.

Дизайн-бюро D-SAV спроектировало особенную кухню-гостиную в открытой планировке, которая поддерживает традиции американской классики и адаптирует их к современной квартире в высотке.

Нью-йоркский стиль сам по себе – это шоу элегантности, нежных оттенков, неброской роскоши и качественных материалов в каждой мелочи. Он помогает вдохнуть особенный шарм аристократичности в квартиру в мегаполисе, делая жизнь в большом городе более привлекательной.

​Гармония тысячи оттенков

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Переходы по полутонам и любовь к нейтральной цветовой гамме – характерные признаки стиля, по которым легко узнать нью-йоркскую квартиру. Открытая планировка кухни-гостиной здесь не редкость, а правило, а площадь ее может достигать 80 кв. метров.

В данном варианте кухня и гостиная стандартной планировки были объединены в одно большое пространство. Кухня-столовая занимает около 18 кв. метров, а гостиная с зоной библиотеки – еще столько же.

​Классические нотки

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Потрясающие декоративные акценты в кобальтовом цвете смотрятся здесь очень аристократично. В дизайне лоджии этот оттенок стал доминирующим благодаря отделке деревянными панелями, а на кухне в таком цвете оформлен интегрированный модуль с бытовой техникой справа от гарнитура.

Классические нотки в виде буфета со стеклянными дверцам, дивана с капитоне и традиционной столовой группы подчеркивают статус интерьера. Здесь, как и в Нью-Йорке, ценится любовь к традициям, приверженность стилю и соответствие эталону.

​Нью-йоркская кухня

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Основанная на неоклассическом гарнитуре, нью-йоркская кухня имеет большой размер, дополнительные высокие модули для интеграции бытовой техники, каменную столешницу и основу из нейтральных оттенков. Акцентом здесь может стать такой цвет, как изумрудный, кобальтовый, шоколадный, черный глянец или марсала.

​Тропический сад в мегаполисе

homify Рабочий кабинет в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Потрясающая отделка камина натуральным камнем, библиотека над ним, интересный выбор растений для создания тропического настроения и плетеная мебель – все эти детали напоминают какую-нибудь квартиру на Манхэттене, в доме постройки 18-ого века, с огромными витражами и библиотекой, которая собиралась со дня основания Нью-Амстердама.

Тропический сад в Нью-Йорке и стилизация под него – вовсе не редкость. Взятый из колониальных традиций голландских и английских колонистов, такой эркер или лоджию принято считать зимним садом.

​Ванная комната

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Даже в самых дорогих пентхаусах исторических районов Нью-Йорка мы можем найти маленькие ванные комнаты площадью до 6 кв. метров. Удивительно, но в большой квартире такого класса их может быть до 10-ти штук.

В этой ванной подчеркнуты традиции нью-йоркского стиля – унитаз с высоким бачком, зеркало в деревянной раме, традиционная раковина и нейтральные оттенки.

​Мастер-сьют

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В отдельном мастер-сьюте в комплексе со спальней, гардеробной и ванной комнатой, живет супружеская пара владельцев. Здесь, как и в практически любой нью-йоркской квартире, данный стиль больше уходит в сторону ар-деко – с бархатом, зеркальной отделкой, глянцем и роскошными светильниками.

Высокое изголовье кровати размера king-size смотрится здесь обворожительно на фоне золотого постельного белья! Модули для прикроватных тумбочек с зеркалами имеют место для встроенных светильников, а гардеробная находится в солнечной нише у окна, рядом с ванной комнатой и имеет остров с хранением аксессуаров под стеклом.

Нежный мятный цвет в дизайне стен отсылает нас ко французским особнякам, где данная цветовая палитра часто встречалась в самых роскошных спальнях хозяев.

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