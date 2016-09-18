Обворожительная квартира в нью-йоркском стиле

Понравились ли вам нью-йоркские интерьеры в фильмах или вы просто обожаете все, что похоже на неоклассику, данные апартаменты порадуют вас непревзойденной изысканностью.
Дизайн-бюро D-SAV спроектировало особенную кухню-гостиную в открытой планировке, которая поддерживает традиции американской классики и адаптирует их к современной квартире в высотке.
Нью-йоркский стиль сам по себе – это шоу элегантности, нежных оттенков, неброской роскоши и качественных материалов в каждой мелочи. Он помогает вдохнуть особенный шарм аристократичности в квартиру в мегаполисе, делая жизнь в большом городе более привлекательной.
Переходы по полутонам и любовь к нейтральной цветовой гамме – характерные признаки стиля, по которым легко узнать нью-йоркскую квартиру. Открытая планировка кухни-гостиной здесь не редкость, а правило, а площадь ее может достигать 80 кв. метров.
В данном варианте кухня и гостиная стандартной планировки были объединены в одно большое пространство. Кухня-столовая занимает около 18 кв. метров, а гостиная с зоной библиотеки – еще столько же.
Потрясающие декоративные акценты в кобальтовом цвете смотрятся здесь очень аристократично. В дизайне лоджии этот оттенок стал доминирующим благодаря отделке деревянными панелями, а на кухне в таком цвете оформлен интегрированный модуль с бытовой техникой справа от гарнитура.
Классические нотки в виде буфета со стеклянными дверцам, дивана с капитоне и традиционной столовой группы подчеркивают статус интерьера. Здесь, как и в Нью-Йорке, ценится любовь к традициям, приверженность стилю и соответствие эталону.
Основанная на неоклассическом гарнитуре, нью-йоркская кухня имеет большой размер, дополнительные высокие модули для интеграции бытовой техники, каменную столешницу и основу из нейтральных оттенков. Акцентом здесь может стать такой цвет, как изумрудный, кобальтовый, шоколадный, черный глянец или марсала.
Потрясающая отделка камина натуральным камнем, библиотека над ним, интересный выбор растений для создания тропического настроения и плетеная мебель – все эти детали напоминают какую-нибудь квартиру на Манхэттене, в доме постройки 18-ого века, с огромными витражами и библиотекой, которая собиралась со дня основания Нью-Амстердама.
Тропический сад в Нью-Йорке и стилизация под него – вовсе не редкость. Взятый из колониальных традиций голландских и английских колонистов, такой эркер или лоджию принято считать зимним садом.
Даже в самых дорогих пентхаусах исторических районов Нью-Йорка мы можем найти маленькие ванные комнаты площадью до 6 кв. метров. Удивительно, но в большой квартире такого класса их может быть до 10-ти штук.
В этой ванной подчеркнуты традиции нью-йоркского стиля – унитаз с высоким бачком, зеркало в деревянной раме, традиционная раковина и нейтральные оттенки.
В отдельном мастер-сьюте в комплексе со спальней, гардеробной и ванной комнатой, живет супружеская пара владельцев. Здесь, как и в практически любой нью-йоркской квартире, данный стиль больше уходит в сторону ар-деко – с бархатом, зеркальной отделкой, глянцем и роскошными светильниками.
Высокое изголовье кровати размера king-size смотрится здесь обворожительно на фоне золотого постельного белья! Модули для прикроватных тумбочек с зеркалами имеют место для встроенных светильников, а гардеробная находится в солнечной нише у окна, рядом с ванной комнатой и имеет остров с хранением аксессуаров под стеклом.
Нежный мятный цвет в дизайне стен отсылает нас ко французским особнякам, где данная цветовая палитра часто встречалась в самых роскошных спальнях хозяев.
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