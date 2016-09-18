Обворожительная квартира в нью-йоркском стиле

Понравились ли вам нью-йоркские интерьеры в фильмах или вы просто обожаете все, что похоже на неоклассику, данные апартаменты порадуют вас непревзойденной изысканностью.

Дизайн-бюро D-SAV спроектировало особенную кухню-гостиную в открытой планировке, которая поддерживает традиции американской классики и адаптирует их к современной квартире в высотке.

Нью-йоркский стиль сам по себе – это шоу элегантности, нежных оттенков, неброской роскоши и качественных материалов в каждой мелочи. Он помогает вдохнуть особенный шарм аристократичности в квартиру в мегаполисе, делая жизнь в большом городе более привлекательной.