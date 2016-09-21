Классический шебби-шик в гостиной

Эта потрясающая гостиная, наполненная шармом 18-ого века, элегантной мебелью, стилизованной под антикварную, и предметами искусства, напоминает нам о стиле жизни, в котором все всегда хорошо.

Дизайн бюро D-SAV является автором этого замечательного проекта, пропитанного атмосферой Франции и всего прекрасного.