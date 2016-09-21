Классический шебби-шик в гостиной

Эта потрясающая гостиная, наполненная шармом 18-ого века, элегантной мебелью, стилизованной под антикварную, и предметами искусства, напоминает нам о стиле жизни, в котором все всегда хорошо.
Дизайн бюро D-SAV является автором этого замечательного проекта, пропитанного атмосферой Франции и всего прекрасного.
Сочетание классического французского настроения в антураже шебби-шик – то, где французский стиль становится особенно атмосферным, сказочным, почти волшебным, и всегда очаровательным. Здесь ставится ударение именно на грань «шик», позволяя реализовать мечту хозяйки о гостиной в стиле парижского салона.
В дизайне интерьера такого формата очень важен текстиль, высокие потолки и качественная отделка, позволяющая создать нужный фон для самого шоу. Цветовая гамма в данном случае, как «вишенка на торте», является возможностью еще более приукрасить настроение интерьера.
Кроме изысканных кресел «с ушами» в мягкой сиреневой обивке, огромного углового дивана в цвете латте и пушистого ковра с высоким ворсом в этой комнате мы найдем галерейную развеску памятных фотографий, изысканный кофейный столик на гнутых ножках и библиотеку за стеклом. Здесь можно чувствовать себя совершенно спокойно и расслабленно, будто на облачке, предаваясь приятным воспоминаниям, читая книгу или играя с детьми и внуками.
Французский стиль больше всего нравится женской половине, но при современном подходе любой хозяин дома оценит то впечатление, которое он производит в парадной форме – гости удивляются красоте, а ты сам гордишься вкусом жены и дизайнера.
Как вы успели заметить, в этой гостиной нет большого TV, что делает ее вид достаточно необычным, гораздо более традиционным. Домашний кинотеатр представлен в виде проектора и рулонного экрана, который позволяет наслаждаться экранизациями по Джейн Остин в нужном антураже.
Стоит обратить внимание и на стильную отделку – потолок выполнен в технике шебби-шик, каминная зона имеет отделку зеркалами, а высокие плинтуса позволяют сделать облик комнаты более аристократичным.
С другой стороны от каминного портала находится парадная столовая с мягкими креслами в кремовой обивке, большим столом для приятной компании и с панорамным остеклением от пола до потолка. Отсюда открывается прекрасный вид на сад и на камин, а на заднем фоне мы найдем изысканную гостиную.
В этой столовой можно не только собрать семью вместе, но и изысканно отпраздновать годовщину, день рождения, окончание университета ребенком или новую работу, повышение! Антураж классического французского стиля с элементами шебби-шик располагает к приятным спокойным беседам и всегда доброжелательному настроению.
Искусство добавления аксессуаров в классические стили – сложная наука, дающаяся лишь тем, кто сильно увлечен определенным стилем. Нужно не просто купить антиквариат нужной эпохи, но и дополнить его современными предметами декора так, чтобы стиль казался аутентичным, а вовсе не «скопированным».
Дизайн бюро D-SAV любит такие сложные задачи, где нужно всецело погружаться в проект и находить гениальные решения в рамках обозначенной атмосферы. Здесь чувствуется искренняя любовь к деталям интерьера, очарование которого не рассеивается, если вы начинаете к ним приглядываться.
Итак, в стиле шебби-шик мы найдем любовь к французским скульптурам, вазам и подсвечникам, шкатулки и книги, стеклянный декор, картины маслом, исторические карты и изумительный аромат лаванды…
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