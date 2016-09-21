Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Классический шебби-шик в гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в классическом стиле
Loading admin actions …

Эта потрясающая гостиная, наполненная шармом 18-ого века, элегантной мебелью, стилизованной под антикварную, и предметами искусства, напоминает нам о стиле жизни, в котором все всегда хорошо.

Дизайн бюро D-SAV является автором этого замечательного проекта, пропитанного атмосферой Франции и всего прекрасного.

​Шебби-шик и классика

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Сочетание классического французского настроения в антураже шебби-шик – то,  где французский стиль становится особенно атмосферным, сказочным, почти волшебным, и всегда очаровательным. Здесь ставится ударение именно на грань «шик», позволяя реализовать мечту хозяйки о гостиной в стиле парижского салона.

В дизайне интерьера такого формата очень важен текстиль, высокие потолки и качественная отделка, позволяющая создать нужный фон для самого шоу. Цветовая гамма в данном случае, как «вишенка на торте», является возможностью еще более приукрасить настроение интерьера.

​Старая-добрая Франция

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Кроме изысканных кресел «с ушами» в мягкой сиреневой обивке, огромного углового дивана в цвете латте и пушистого ковра с высоким ворсом в этой комнате мы найдем галерейную развеску памятных фотографий, изысканный кофейный столик на гнутых ножках и библиотеку за стеклом. Здесь можно чувствовать себя совершенно спокойно и расслабленно, будто на облачке, предаваясь приятным воспоминаниям, читая книгу или играя с детьми и внуками.

Французский стиль больше всего нравится женской половине, но при современном подходе любой хозяин дома оценит то впечатление, которое он производит в парадной форме – гости удивляются красоте, а ты сам гордишься вкусом жены и дизайнера.

​Интеграция современности

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Как вы успели заметить, в этой гостиной нет большого TV, что делает ее вид достаточно необычным, гораздо более традиционным. Домашний кинотеатр представлен в виде проектора и рулонного экрана, который позволяет наслаждаться экранизациями по Джейн Остин в нужном антураже.

Стоит обратить внимание и на стильную отделку – потолок выполнен в технике шебби-шик, каминная зона имеет отделку зеркалами, а высокие плинтуса позволяют сделать облик комнаты более аристократичным.

​Столовая зона

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

С другой стороны от каминного портала находится парадная столовая с мягкими креслами в кремовой обивке, большим столом для приятной компании и с панорамным остеклением от пола до потолка. Отсюда открывается прекрасный вид на сад и на камин, а на заднем фоне мы найдем изысканную гостиную.

В этой столовой можно не только собрать семью вместе, но и изысканно отпраздновать годовщину, день рождения, окончание университета ребенком или новую работу, повышение! Антураж классического французского стиля с элементами шебби-шик располагает к приятным спокойным беседам и всегда доброжелательному настроению.

​Детали

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Искусство добавления аксессуаров в классические стили – сложная наука, дающаяся лишь тем, кто сильно увлечен определенным стилем. Нужно не просто купить антиквариат нужной эпохи, но и дополнить его современными предметами декора так, чтобы стиль казался аутентичным, а вовсе не «скопированным».

Дизайн бюро D-SAV любит такие сложные задачи, где нужно всецело погружаться в проект и находить гениальные решения в рамках обозначенной атмосферы. Здесь чувствуется искренняя любовь к деталям интерьера, очарование которого не рассеивается, если вы начинаете к ним приглядываться.

Итак, в стиле шебби-шик мы найдем любовь к французским скульптурам, вазам и подсвечникам, шкатулки и книги, стеклянный декор, картины маслом, исторические карты и изумительный аромат лаванды…

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Ваша идеальная столовая по Знаку Зодиака
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо