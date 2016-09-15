СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Как строился дом в английском стиле

Современные английские дома далеко ушли от очаровательных каменных коттеджей с расписными ставнями и огромным камином или красных таунхаусов. Новые дома строятся по современным технологиям – чаще всего на монолитном каркасе или на деревянном. И лишь некоторые дома сейчас строятся с использованием блочной или кирпичной структуры.

Этот дом – прекрасный пример торжества современной мысли. Большая часть деталей изготавливается по размерам заблаговременно, а на участке лишь собирается в законченный объект. Так, строительство подобного дома может занять всего 2-3 месяца с его площадью в 350 кв. метров!