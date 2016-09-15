СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Как строился дом в английском стиле

Современные английские дома далеко ушли от очаровательных каменных коттеджей с расписными ставнями и огромным камином или красных таунхаусов. Новые дома строятся по современным технологиям – чаще всего на монолитном каркасе или на деревянном. И лишь некоторые дома сейчас строятся с использованием блочной или кирпичной структуры.
Этот дом – прекрасный пример торжества современной мысли. Большая часть деталей изготавливается по размерам заблаговременно, а на участке лишь собирается в законченный объект. Так, строительство подобного дома может занять всего 2-3 месяца с его площадью в 350 кв. метров!
Этот дом выстроен для проживания одной семьи в провинции, на участке возле леса. Он построен на крепком фундаменте, на деревянном каркасе с использованием монолитных деталей для зоны гаража, металлического каркаса для кровли, внешних стен из древесно-стружечных плит с утеплением.
Внешне дом выглядит очень современно. Отделка экстерьера предусматривает комбинацию из декоративного камня и натуральной древесины. Окна здесь серого цвета, используются стеклянные экраны и «каменное» обрамление террасы со стороны сада.
На первом этаже дома мы найдем несколько дополнительных комнат – гостевую спальню, кабинет и домашний кинотеатр. Гостиная и кухня находятся на втором этаже, а три спальни – на третьем, уже мансардном уровне.
Утепление производится в несколько этапов. В первую очередь сам деревянный каркас заполняется утеплителем, потом сверху на него монтируется специальная пленка. Внизу, в зоне гаража, вы видите и профессионально выполненную гидроизоляцию для зоны гаража и цоколя в целом
Чтобы сделать этот современный 350-метровый дом больше похожим на английский, в него были добавлены элементы из красного кирпича и остроконечные, будто в викторианском стиле, крыши. Площадка со стороны улицы вся вымощена тротуарной плиткой, а ступеней в парадной зоне нет – лишь гладкая дорожка.
Роскошная кухня и гостиная вместе занимают более 90 кв. метров площади второго этажа. Плюс к этому стоит добавить огромную террасу площадью в 25 кв. метров, на которую выходят двери-слайдеры из гостиной. Отделка была произведена в современном стиле и английской палитре – нежный беж сливается здесь со светлым полом из твердых пород древесины.
Гостиная является не только местом для приема гостей или просмотра TV днем, но еще и отлично отвечает требованиям семьи с маленькими детьми – здесь достаточно места, чтобы организовать их домашний досуг на высоком уровне. Да и терраса в теплое время года тоже может быть использована малышами как игровая комната.
На третьем этаже мы найдем три спальни, все с террасами. Также все спальни имеют собственную ванную комнату и гардеробную и выход в общий холл внутри дома. Суммарная площадь одного сьюта – около 50 кв. метров, включая террасы.
Этот дом идеален для жизни семьи – он большой, просторный и светлый, новый и современный. У такой конструкции дома повышенная энергоэффективность, по сравнению со стандартными проектами, а три спальни позволяют разместиться семье с детьми с комфортом.
Кроме того, огромная гостиная и дополнительный домашний кинотеатр идеально дополняют друг друга в обеденное и вечернее время. Огромная кухня очень удобна для хозяйки, которая любит готовить со всеми удобствами современности, а террасы при гостиной и спальнях позволяют не забывать про окружающие ландшафты и наслаждаться их видом.
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