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Патио на даче: 10 гениальных идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Área de Lazer CK, Gláucia Britto Gláucia Britto Бассейн в рустикальном стиле
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Хотите радовать друзей и родню? Стать королем вечеринок? Проводить все весенние, летние и осенние дни рождения на свежем воздухе? Тогда вам просто необходимо посмотреть на то, как специалисты homify обустраивают места для отдыха и вечеринок в саду!

Летний домик

Spa da floresta, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Спа в рустикальном стиле
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Такой летний домик с джакузи и террасой поможет вам провести незабываемую вечеринку для друзей! Для детей джакузи – почти то же самое, что бассейн!

​Летняя кухня с барной стойкой

Casa Corrêas, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro Бассейн в тропическом стиле
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

Если у вас никогда не было барной стойки, вы можете легко ее недооценивать. На самом же деле нет более многофункционального места на кухне, летней или основной. Стоить она будет не дорого: 10 тыс. рублей вы отдадите за фундамент, блоки и цемент и еще от 5 тыс. рублей – за столешницу. За ней смогут сидеть вместе 5 человек с двух сторон!

​Терраса со столовой

Área de Lazer CK, Gláucia Britto Gláucia Britto Бассейн в рустикальном стиле
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Традиционный вариант вовсе не является последним в списке! Терраса с навесом, бесшовным остеклением, возле сада, бассейна или альпийской горки – отличная идея!

​Внутренний дворик

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Очарование внутреннего дворика с подсветкой и бассейном трудно переоценить. В нем есть и летний зной, и теплота родного дома, и ощущение постоянного праздника!

​Пристройка к дому

Uma casa para receber a família, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Гостиная в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Вы можете в пристройке организовать комнату для досуга – с бильярдной, домашним кинотеатром, игровой приставкой, мини-баром. Здесь явно будет весело!

​Летняя кухня

Residência Jardim das Palmeiras, Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo Дома в классическом стиле
Bia Maia &amp; Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo

Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo
Bia Maia &amp; Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo
Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo

Полноценная летняя кухня и с барной стойкой, и со столовой может стать вашим любимым местом в доме! Пока готовятся блюда, лучшие друзья повара сидят за барной стойкой, остальные сидят в столовой, дети бегают в саду, играют на террасе или плавают в бассейне!

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​Маленький уголок

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. Балкон и терраса в стиле модерн
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

Коктейльные вечеринки с маленьким количеством гостей или чаепития не обязательно должны проводиться  в просторных комнатах или огромных летних кухнях. Для чаепития потребуется беседка, для коктейльной вечеринки – пара диванчиков в стиле патио и развлечения для гостей.

​Вечеринка у бассейна

Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects Балкон, веранда и терраса
Guz Architects

Maryland Drive

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Если со всех сторон от бассейна достаточно места или хотя с одной стороны от него есть обширный газон, можно легко устроить вечеринку прямо у бассейна, где он будет главным развлечением. Добавьте кресла, гирлянду и закуски!

​Терраса на крыше

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Балкон и терраса в стиле модерн
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

Во многих домах в городе есть возможность реализации террасы на крыше. Здесь даже те, у кого в собственности есть только однушка, могут собрать до 20-ти гостей!

​Тротуарная площадь и газон

​Driveway Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

​Driveway

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

При особняках в английском стиле принято праздновать свадьбы – не только в Великобритании, но и в США, где они сдаются в аренду для торжеств. Данная традиция легко объяснима особенным ландшафтным дизайном – большим садом с газоном, где можно разместить тенты, кресла и столики, а также тротуарной площадкой, на которой есть места для огромного главного тента.

Любые ровные поверхности можно использовать для организации праздника или вечеринки. Главное – это предусмотреть их наличие.

​Каркасный бассейн для вечеринки

homify Бассейн
homify

homify
homify
homify

Как альтернатива дорогому полноценному бассейну – каркасный бассейн. Всего за 15-20 тыс. рублей он тоже может стать идеальным местом для отдыха! Для него нужна идеально ровная площадка, а прослужит он вам в среднем 5 лет. Ему нужен еще моторчик и уход, но это совсем маленькая цена за то, чтобы наслаждаться визгом своих детей, доносящимся из собственного бассейна!

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