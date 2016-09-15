Патио на даче: 10 гениальных идей

Хотите радовать друзей и родню? Стать королем вечеринок? Проводить все весенние, летние и осенние дни рождения на свежем воздухе? Тогда вам просто необходимо посмотреть на то, как специалисты homify обустраивают места для отдыха и вечеринок в саду!
Такой летний домик с джакузи и террасой поможет вам провести незабываемую вечеринку для друзей! Для детей джакузи – почти то же самое, что бассейн!
Если у вас никогда не было барной стойки, вы можете легко ее недооценивать. На самом же деле нет более многофункционального места на кухне, летней или основной. Стоить она будет не дорого: 10 тыс. рублей вы отдадите за фундамент, блоки и цемент и еще от 5 тыс. рублей – за столешницу. За ней смогут сидеть вместе 5 человек с двух сторон!
Традиционный вариант вовсе не является последним в списке! Терраса с навесом, бесшовным остеклением, возле сада, бассейна или альпийской горки – отличная идея!
Очарование внутреннего дворика с подсветкой и бассейном трудно переоценить. В нем есть и летний зной, и теплота родного дома, и ощущение постоянного праздника!
Вы можете в пристройке организовать комнату для досуга – с бильярдной, домашним кинотеатром, игровой приставкой, мини-баром. Здесь явно будет весело!
Полноценная летняя кухня и с барной стойкой, и со столовой может стать вашим любимым местом в доме! Пока готовятся блюда, лучшие друзья повара сидят за барной стойкой, остальные сидят в столовой, дети бегают в саду, играют на террасе или плавают в бассейне!
Коктейльные вечеринки с маленьким количеством гостей или чаепития не обязательно должны проводиться в просторных комнатах или огромных летних кухнях. Для чаепития потребуется беседка, для коктейльной вечеринки – пара диванчиков в стиле патио и развлечения для гостей.
Если со всех сторон от бассейна достаточно места или хотя с одной стороны от него есть обширный газон, можно легко устроить вечеринку прямо у бассейна, где он будет главным развлечением. Добавьте кресла, гирлянду и закуски!
Во многих домах в городе есть возможность реализации террасы на крыше. Здесь даже те, у кого в собственности есть только однушка, могут собрать до 20-ти гостей!
При особняках в английском стиле принято праздновать свадьбы – не только в Великобритании, но и в США, где они сдаются в аренду для торжеств. Данная традиция легко объяснима особенным ландшафтным дизайном – большим садом с газоном, где можно разместить тенты, кресла и столики, а также тротуарной площадкой, на которой есть места для огромного главного тента.
Любые ровные поверхности можно использовать для организации праздника или вечеринки. Главное – это предусмотреть их наличие.
Как альтернатива дорогому полноценному бассейну – каркасный бассейн. Всего за 15-20 тыс. рублей он тоже может стать идеальным местом для отдыха! Для него нужна идеально ровная площадка, а прослужит он вам в среднем 5 лет. Ему нужен еще моторчик и уход, но это совсем маленькая цена за то, чтобы наслаждаться визгом своих детей, доносящимся из собственного бассейна!
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