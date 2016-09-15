Патио на даче: 10 гениальных идей

При особняках в английском стиле принято праздновать свадьбы – не только в Великобритании, но и в США, где они сдаются в аренду для торжеств. Данная традиция легко объяснима особенным ландшафтным дизайном – большим садом с газоном, где можно разместить тенты, кресла и столики, а также тротуарной площадкой, на которой есть места для огромного главного тента.

Любые ровные поверхности можно использовать для организации праздника или вечеринки. Главное – это предусмотреть их наличие.