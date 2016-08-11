10 гостиных, оформленных русскими дизайнерами

Интерьер гостиной – визитная карточка любого дома, здесь мы стремимся создать пространство максимально комфортное и отражающее всю нашу индивидуальность. Профессиональный дизайнер всегда умело сочетает личные предпочтения заказчика, национальный менталитет и представления о нормах эстетики. Гостиные, оформленные русскими дизайнерами – это безусловно не расписные избы с самоварами, а ультрасовременные интерьеры, стиль которых варьируется от классики до лофта. Но что особенно замечательно в проектах таких специалистов – всю загадочность русской души им удается уловить без слов и идеально воплотить в своих проектах.
Этот интерьер гостиной и радушный, и утонченный одновременно. Плавные линии деталей декора идеально сочетаются с теплыми оттенками и текстурой натурального дерева, архитектура пространства облагорожена арками, высокими дверными и оконными проема. Света в этой комнате много, но акценты расставлены очень тонко, есть зоны более освещенные, а есть и тихие для общения тет-а-тет.
Современный человек, устав от рамок и офисных правил, хочет возвращаться вечером домой – во всех смыслах этого слова, в свое собственное пространство и свой индивидуальный мир. Поэтому стиль лофт, с его безграничной свободой творчества, столь востребован и притягателен для оформления интерьеров.
Не всегда интерьеры российских квартир могут порадовать просторной площадью, да и погода за окном порой оставляет желать лучшего. Как создать уют в такой гостиной и не остаться в рамках банального бежевого? Интерьер в жемчужно-серых тонах с теплыми акцентами текстиля и винтажными узорами как нельзя лучше сочетает в себе сдержанную элегантность и домашний уют. Нет камина – не беда, для атмосферности вполне хватит ниши со свечами.
К счастью прошел период повального увлечения всем иностранным, и дизайнеры в проектировании интерьеров умело сочетают колорит русской культуры и лучшие западные традиции. Гостиная с бревенчатыми стенами удачно гармонирует с массивной классической мебелью, старинным сундуком в качестве журнального столика и смотрится респектабельно, оригинально и уютно.
Сдержанные цвета, лаконичная мебель, минимум деталей, много свободного пространства и совсем нескучный интерьер – как оказалось это вполне совместимые понятия. Хотя и существует ряд стереотипов об излишней стерильности белого цвета и непрактичности минимализма, ряд успешных дизайнерских экспериментов с успехом опровергает такие голословные утверждения.
Сделать интерьер гостиной по всем правилам классического стиля в пропорциях, качестве материалов и подборе цветовой гаммы – задача действительно сложная. Этот стиль требователен к мелочам и не прощает малейших просчетов. А придать классическому интерьеру индивидуальное настроение, не разрушив при этом ни симметрии элементов, ни сдержанности в отделке – это и вовсе
высший пилотаж в дизайне. Великолепным примером такого тонкого подхода стала эта уютная гостиная от российских дизайнеров: стильная и домашняя, респектабельная и динамичная.
Удивительный факт – как страны со сходными погодными условиями пришли к совершенно противоположным приемам в декоре интерьеров? Скандинавская простота комнат до сих пор кажется по сравнению с привычным российскому обывателю изобилию текстиля, тяжелой мебели и насыщенного декора чем-то запредельно недостижимым. Но русские дизайнеры не оставляют попыток преподнести скандинавский стиль в лучшем виде, ведь для большинства помещений такие решения – идеальный вариант.
С первого взгляда никогда не догадаешься, что эта гостиная создана русскими дизайнерами и украшает интерьер российского дома. Восточный стиль, индийский декор использованы здесь очень тонко, на полутонах, и поэтому не довлеют над помещением.
Просторная гостиная в стиле альпийских шале вполне подходит по настроению внушительной архитектуре этого дома. Высокие арки окон, массивные потолочные балки и каменный дымоход камина создают неповторимый образ на грани средневекового замка и индустриального лофта.
В ритме загородной жизни
Российским пейзажам в долгие дни холодов и непогоды так не хватает ярких красок, эмоционального всплеска позитива. Такой проект интерьера гостиной от русских дизайнеров поможет волшебным образом наполнить жизнь свежестью и драйвом, вне зависимости от погоды за окном. Легкость светлых оттенков, сочные акценты бирюзы, приятное тепло натуральных материалов – и в результате гостиная заряжает бодростью и располагает к приятным вечерам в кругу семьи.