10 гостиных, оформленных русскими дизайнерами

Не всегда интерьеры российских квартир могут порадовать просторной площадью, да и погода за окном порой оставляет желать лучшего. Как создать уют в такой гостиной и не остаться в рамках банального бежевого? Интерьер в жемчужно-серых тонах с теплыми акцентами текстиля и винтажными узорами как нельзя лучше сочетает в себе сдержанную элегантность и домашний уют. Нет камина – не беда, для атмосферности вполне хватит ниши со свечами.