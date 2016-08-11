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10 гостиных, оформленных русскими дизайнерами

Перла Вереника Перла Вереника
Дизайн коттеджа "В ритме загородной жизни" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
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Интерьер гостиной – визитная карточка любого дома, здесь мы стремимся создать пространство максимально комфортное и отражающее всю нашу индивидуальность. Профессиональный дизайнер всегда умело сочетает личные предпочтения заказчика, национальный менталитет и представления о нормах эстетики. Гостиные, оформленные русскими дизайнерами – это безусловно не расписные избы с самоварами, а ультрасовременные интерьеры, стиль которых варьируется от классики до лофта. Но что особенно замечательно в проектах таких специалистов – всю загадочность русской души им удается уловить без слов и идеально воплотить в своих проектах. 

Благородный модерн

homify Гостиная в стиле модерн модерн,гостинная,дерево в интерьере,светлое дерево,окна витражи,витражи
homify

homify
homify
homify

Этот интерьер гостиной и радушный, и утонченный одновременно. Плавные линии деталей декора идеально сочетаются с теплыми оттенками и текстурой натурального дерева, архитектура пространства облагорожена арками, высокими дверными и оконными проема. Света в этой комнате много, но акценты расставлены очень тонко, есть зоны более освещенные, а есть и тихие для общения тет-а-тет. 

Нарочитая небрежность лофта

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Современный человек, устав от рамок и офисных правил, хочет возвращаться вечером домой – во всех смыслах этого слова, в свое собственное пространство и свой индивидуальный мир. Поэтому стиль лофт, с его безграничной свободой творчества, столь востребован и притягателен для оформления интерьеров. 

Игра света

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Гостиные в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Не всегда интерьеры российских квартир могут порадовать просторной площадью, да и погода за окном порой оставляет желать лучшего. Как создать уют в такой гостиной и не остаться в рамках банального бежевого? Интерьер в жемчужно-серых тонах с теплыми акцентами текстиля и винтажными узорами как нельзя лучше сочетает в себе сдержанную элегантность и домашний уют. Нет камина – не беда, для атмосферности вполне хватит ниши со свечами.

Бревенчатая изба на новый лад

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

К счастью прошел период повального увлечения всем иностранным, и дизайнеры в проектировании интерьеров умело сочетают колорит русской культуры и лучшие западные традиции. Гостиная с бревенчатыми стенами удачно гармонирует с массивной классической мебелью, старинным сундуком в качестве журнального столика и смотрится респектабельно, оригинально и уютно.

Вся прелесть минимализма

Авеню 77-2 ООО 'Студио-ТА' Гостиная в стиле лофт
ООО <q>Студио-ТА</q>

Авеню 77-2

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Сдержанные цвета, лаконичная мебель, минимум деталей, много свободного пространства и совсем нескучный интерьер – как оказалось это вполне совместимые понятия. Хотя  и существует ряд стереотипов об излишней стерильности белого цвета и непрактичности минимализма, ряд успешных дизайнерских экспериментов с  успехом опровергает такие голословные утверждения.

Классическая гостиная

Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиная в колониальном стиле
ToTaste.studio

Квартира в Санкт-Петербурге

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Сделать интерьер гостиной по всем правилам классического стиля в пропорциях, качестве материалов и подборе цветовой гаммы – задача действительно сложная. Этот стиль требователен к мелочам и не прощает малейших просчетов. А придать классическому интерьеру индивидуальное настроение, не разрушив при этом ни симметрии элементов, ни сдержанности в отделке – это и вовсе высший пилотаж в дизайне. Великолепным примером такого тонкого подхода стала эта уютная гостиная от российских дизайнеров: стильная и домашняя, респектабельная и динамичная. 

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Скандинавский стиль в российских широтах

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Удивительный факт – как страны со сходными погодными условиями пришли к совершенно противоположным приемам в декоре интерьеров? Скандинавская простота комнат до сих пор кажется по сравнению с привычным российскому обывателю изобилию текстиля, тяжелой мебели и насыщенного декора чем-то запредельно недостижимым. Но русские дизайнеры не оставляют попыток преподнести скандинавский стиль в лучшем виде, ведь для большинства помещений такие решения – идеальный вариант.

Восточные ноты российских интерьеров

Квартира в Москве 166 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в колониальном стиле
MM-STUDIO

Квартира в Москве 166 кв. м.

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

С первого взгляда никогда не догадаешься, что эта гостиная создана русскими дизайнерами и украшает интерьер российского дома. Восточный стиль, индийский декор использованы здесь очень тонко, на полутонах, и поэтому не довлеют над помещением.

Камень и дерево

Куршевель в кармане, artstyle artstyle Гостиная в стиле кантри Дерево Серый
artstyle

Куршевель в кармане

artstyle
artstyle
artstyle

Просторная гостиная в стиле альпийских шале вполне подходит по настроению внушительной архитектуре этого дома. Высокие арки окон, массивные потолочные балки и каменный дымоход камина создают неповторимый образ на грани средневекового замка и индустриального лофта.

На волне радости

Дизайн коттеджа "В ритме загородной жизни" Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
Samarina projects

Дизайн коттеджа В ритме загородной жизни

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Российским пейзажам в долгие дни холодов и непогоды так не хватает ярких красок, эмоционального всплеска позитива. Такой проект интерьера гостиной от русских дизайнеров поможет волшебным образом наполнить жизнь свежестью и драйвом, вне зависимости от погоды за окном. Легкость светлых оттенков, сочные акценты бирюзы, приятное тепло натуральных материалов – и в результате гостиная заряжает бодростью и располагает к приятным вечерам в кругу семьи. 

Красивый и очень дешевый дом
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