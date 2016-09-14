10 идеальных грилей для лета

Если вы все еще не выбрали себе гриль… это значит, что вам что-то мешает! Отбросьте все сомнения и вспомните аромат аппетитного свежеприготовленного мяса, потрясающей домашней пиццы по-мексикански и других вкусностей…
Различные мангалы стоят от 3 тыс. рублей за мини-формат и от 30 тыс. рублей за стандартный, кирпичные печи с барбекю обходятся в сумму от 200 тыс. рублей, а стеклянные грили – в сумму от 250 тыс. рублей. Пока мангалы помогают нам реализовать мечту на бюджет, грили воплощают самые потаенные желания об идеальной летней кухне.
Газовые стеклянные грили – это бразильская традиция, позволяющая сделать самую обычную и маленькую летнюю кухню стильной и современной. Такие грили обычно используются в настоящих кафе и ресторанах, поэтому с их помощью легко добавить капельку стиля индастриал на вашу кухню.
Они отлично подходят под стили минимализм, модерн и кантри.
Встроенная в специальную кухню печь – европейский вариант создания зоны барбекю. Этим он отличается от американского, где мангал или барбекю чаще всего стоит отдельно от основной зоны кухни.
Поджарить зефир? Подогреть кусочки мяса и насладиться магией огня? Тогда посмотрите на этот потрясающий гриль, созданный на основе камней в сетке, со стальными поддоном и дымоходом.
В любом специализированном магазине вы можете найти кухни, которые могут делать все, что только можно хотеть от данного предмета. В них есть различные интегрированные модули, позволяющие сделать готовку предельно простой.
Мексиканский проект порадует нас купольной печью для пиццы, которая идеально подходит как для колорита средиземноморского стиля, так и для быстрой и легкой готовки. Только представьте – ваш любимый сорт пиццы, приготовленный специально для вас в неограниченном количестве и по цене обычного блюда!
Еще одна вариация гриля – открытый, созданный на основе кирпичной конструкции с керамическими стенками и стальным дымоходом. Такой гриль может похвастаться тем, что он может стать идеальным местом для приготовления мясных блюд на множество персон.
В этой самодельной печи есть и решетки для барбекю справа (где сама печь газовая) и слева – для пиццы. Между ними – удобные полочки для пряностей, под ними – место для хранения продуктов.
Если вы выбираете построить сразу две печи, например, купить печь со стеклянными дверцами и построить самому купольную печь для пиццы, вы получаете не просто огромный пул возможностей для готовки, но и кое-что более важное.
Когда собираются гости, хочется заставить весь стол всевозможными шикарными блюдами, чтобы порадовать их и поразить отменным вкусом. Одного блюда для полноценного ужина будет явно недостаточно, а готовить их по очереди – это значит 3 часа простоять возле печи. Если готовить будет один человек на двух печах, он получит выгоду во времени.
Эта маленькая летняя кухня 3x4 метра является очень удобной пристройкой. Здесь есть газовый стеклянный гриль и купольная печь для пиццы с дымоходами, выходящими далеко за пределы кровли! На такой летней кухне можно готовить и зимой, празднуя зимний день рождения или Новый Год!
Есть и дизайнерские стеклянные грили, которые стоят дороже обычных стальных, но помогут вам создать более стильный и колоритный интерьер в условиях летней кухни. Чтобы использовать все преимущества такой возможности, лучше позвать дизайнера для того, чтобы он нашел для вас идеальный стиль, конфигурацию мебели и проследил за выполнением работ строителями.
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