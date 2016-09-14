10 идеальных грилей для лета

Если вы все еще не выбрали себе гриль… это значит, что вам что-то мешает! Отбросьте все сомнения и вспомните аромат аппетитного свежеприготовленного мяса, потрясающей домашней пиццы по-мексикански и других вкусностей…

Различные мангалы стоят от 3 тыс. рублей за мини-формат и от 30 тыс. рублей за стандартный, кирпичные печи с барбекю обходятся в сумму от 200 тыс. рублей, а стеклянные грили – в сумму от 250 тыс. рублей. Пока мангалы помогают нам реализовать мечту на бюджет, грили воплощают самые потаенные желания об идеальной летней кухне.