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10 идеальных грилей для лета

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
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Если вы все еще не выбрали себе гриль… это значит, что вам что-то мешает! Отбросьте все сомнения и вспомните аромат аппетитного свежеприготовленного мяса, потрясающей домашней пиццы по-мексикански и других вкусностей…

Различные мангалы стоят от 3 тыс. рублей за мини-формат и от 30 тыс. рублей за стандартный, кирпичные печи с барбекю обходятся в сумму от 200 тыс. рублей, а стеклянные грили – в сумму от 250 тыс. рублей. Пока мангалы помогают нам реализовать мечту на бюджет, грили воплощают самые потаенные желания об идеальной летней кухне.

​Газовый стеклянный

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

Газовые стеклянные грили – это бразильская традиция, позволяющая сделать самую обычную и маленькую летнюю кухню стильной и современной. Такие грили обычно используются в настоящих кафе и ресторанах, поэтому с их помощью легко добавить капельку стиля индастриал на вашу кухню.

Они отлично подходят под стили минимализм, модерн и кантри.

​Интегрированное барбекю

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

Встроенная в специальную кухню печь – европейский вариант создания зоны барбекю. Этим он отличается от американского, где мангал или барбекю чаще всего стоит отдельно от основной зоны кухни.

​Декоративный

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Поджарить зефир? Подогреть кусочки мяса и насладиться магией огня? Тогда посмотрите на этот потрясающий гриль, созданный на основе камней в сетке, со стальными поддоном и дымоходом.

​Летняя кухня со множеством функций

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store КухняСтолешницы
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
Odue Modena - Concept Store

В любом специализированном магазине вы можете найти кухни, которые могут делать все, что только можно хотеть от данного предмета. В них есть различные интегрированные модули, позволяющие сделать готовку предельно простой.

​Купольная печь

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Мексиканский проект порадует нас купольной печью для пиццы, которая идеально подходит как для колорита средиземноморского стиля, так и для быстрой и легкой готовки. Только представьте – ваш любимый сорт пиццы, приготовленный специально для вас в неограниченном количестве и по цене обычного блюда!

​Открытый гриль

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool Сад Аксессуары и декор
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

Еще одна вариация гриля – открытый, созданный на основе кирпичной конструкции с керамическими стенками и стальным дымоходом. Такой гриль может похвастаться тем, что он может стать идеальным местом для приготовления мясных блюд на множество персон.

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​Мульти-печь

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini Сад в рустикальном стиле
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

В этой самодельной печи есть и решетки для барбекю справа (где сама печь газовая) и слева – для пиццы. Между ними – удобные полочки для пряностей, под ними – место для хранения продуктов.

​Двойное преимущество

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool Сад Аксессуары и декор
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

Если вы выбираете построить сразу две печи, например, купить печь со стеклянными дверцами и построить самому купольную печь для пиццы, вы получаете не просто огромный пул возможностей для готовки, но и кое-что более важное.

Когда собираются гости, хочется заставить весь стол всевозможными шикарными блюдами, чтобы порадовать их и поразить отменным вкусом. Одного блюда для полноценного ужина будет явно недостаточно, а готовить их по очереди – это значит 3 часа простоять возле печи. Если готовить будет один человек на двух печах, он получит выгоду во времени.

​Внутри пристройки

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Балкон и терраса в стиле модерн
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Эта маленькая летняя кухня 3x4 метра является очень удобной пристройкой. Здесь есть газовый стеклянный гриль и купольная печь для пиццы с дымоходами, выходящими далеко за пределы кровли! На такой летней кухне можно готовить и зимой, празднуя зимний день рождения или Новый Год!

​Дизайнерский стеклянный гриль

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Терраса в колониальном стиле
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Есть и дизайнерские стеклянные грили, которые стоят дороже обычных стальных, но помогут вам создать более стильный и колоритный интерьер в условиях летней кухни. Чтобы использовать все преимущества такой возможности, лучше позвать дизайнера для того, чтобы он нашел для вас идеальный стиль, конфигурацию мебели и проследил за выполнением работ строителями.

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