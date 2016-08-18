5 деревянных домов нового поколения!

Двадцать первый век отмечен положительными переменами в строительном секторе не только в России, но и повсеместно по всему миру. Наблюдается возврат к традициям, которые широко стали применяться в тандеме с современными технологиями. В особенности радует возврат к использованию натуральных материалов, а именно – древесины.

Строительство деревянных домов – особое занятие, сродни с искусством. Деревянный дом, без преувеличения, обладает природной энергией, а такие постройки, если даже отбросить все их явные плюсы, в плане качества, надежности и так далее, являются лучшим выбором для проживания и прекрасным вложением средств. Они также обладают хорошей теплоизоляцией, не требуют больших вложений во внутреннюю отделку и превосходят другие материалы по показателю экологической чистоты, а проекты современных деревянных домов красивы, эстетичны и разнообразны.

В этой статье мы собрали для вас 8 уникальных проектов современных деревянных домов со всего мира. Возможно, они вдохновят вас на строительство собственного!