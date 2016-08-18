5 деревянных домов нового поколения!

Двадцать первый век отмечен положительными переменами в строительном секторе не только в России, но и повсеместно по всему миру. Наблюдается возврат к традициям, которые широко стали применяться в тандеме с современными технологиями. В особенности радует возврат к использованию натуральных материалов, а именно – древесины.
Строительство деревянных домов – особое занятие, сродни с искусством. Деревянный дом, без преувеличения, обладает природной энергией, а такие постройки, если даже отбросить все их явные плюсы, в плане качества, надежности и так далее, являются лучшим выбором для проживания и прекрасным вложением средств. Они также обладают хорошей теплоизоляцией, не требуют больших вложений во внутреннюю отделку и превосходят другие материалы по показателю экологической чистоты, а проекты современных деревянных домов красивы, эстетичны и разнообразны.
В этой статье мы собрали для вас 8 уникальных проектов современных деревянных домов со всего мира. Возможно, они вдохновят вас на строительство собственного!
Когда мы думаем о деревянном доме, мы, как правило, не представляем его себе в центре большого города среди высоких небоскребов или квартир из бетонных блоков. Наоборот, на ум приходит природное окружение и умиротворенность.
Именно в таком удивительном
зеленом месте создали проект деревянного дома архитекторы из HOUSE HABITAT. На этом фото нас привлекает не только современная архитектура дома, но и его великолепное окружение. Объект просто утопает в зелени, которая представлена тут во всевозможных видах и формах. В таком месте хочется жить!
Структура самого дома выполнена из темного дерева. Скатная крыша в разных уровнях выглядит очень оригинально. Фасад дома покрашен темно-красной краской, которая выгодно выделяет его на фоне зеленого окружения.
Это дом является оазисом, где можно действительно расслабиться и насладиться природой. В саду за домом архитекторы организовали зону отдыха, где, помимо всего прочего, установили хороший гамак.
Дом, который находится в окружении зеленого сада, удивляет на каждом шагу. Следует отметить тот факт, что все здание было возведено с соблюдением экологических норм. Фасад, в свою очередь, покрыт натуральной краской, которая полностью изготовлена из безвредных природных составляющих. Она не наносит вред организму человека и окружающей среде, причем это касается не только стадии применения, но и стадии добычи и переработки сырья, утилизации отходов и старых покрытий. Не содержат ароматических углеводородов. Благоприятна для людей.
Кто из нас не мечтал в детстве о собственном доме на дереве? Специалисты из ARCHITECTURAL & DESIGN STUDIO решили воплотить фантазии детства в реальность и разработали проект современного дома на дереве.
Этот замечательный объект был построен в красивом месте среди хвойных деревьев. Близость природы является неоспоримым преимуществом этого дома. Архитекторам удалось вписать его в окружение так, что он практически с ней сливается. Хотите рассмотреть дом изнутри? Тогда смотрите ниже!
Итак, мы находимся внутри этого замечательного дома. Интерьер, возможно, уже несколько отличается от детской фантазии. Целью дизайнеров было создать минималистичное, но в тоже время роскошное пространство, которое будет наполнено спокойствием и умиротворенностью. В результате получился интерьер, который вы видите на фото.
Невероятно просторный интерьер устроен таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт жильцам. Большие окна являются реальной
вишенкой на торте. Они гарантируют достаточное естественное освещение и прекрасный вид на лес.
Однако, современные деревянные дома не всегда
замаскорованы в природе. Наглядным примером является этот яркий дом, который вписан в плотную застройку. Объект на фото просто источает положительную энергию. Прогуливаясь по городу сложно не обратить на него внимание. Это прекрасный пример того, что современные деревянные дома не обязательно должны быть естественного цвета. Не бойтесь экспериментировать!
Дизайнеры и архитекторы очень часто используют дерево не только на фасаде, но и в отделке интерьера. С помощью этого материала также создают множество потрясающих конструкций. В данном случае, например, окрашенные балки и гладкие белые стены придают пространству скандинавский характер. Не смотря на то, что комната довольно большая, дерево делает ее уютной.
Представляем вашему вниманию еще один интерьер, в котором древесина создает теплую атмосферу. Только посмотрите на эту очаровательную спальню. Практически весь интерьер состоит из дерева: стены, потолок, пол, мебель и даже окна со ставнями. В такой комнате определенно можно полностью расслабиться и хорошо выспаться.
Древесину можно использовать в отделке и строительстве как саму по себе, так и в комбинации с другими материалами. В данном случае специалисты оригинально сочетали натуральный цвет дерева с белой металлической конструкцией. От этого дома просто глаз не оторвать! Вы согласны?
В деревянном интерьере отлично будет смотреться и деревянная мебель. С ее помощью вы создадите пространство полное гармонии тепла. Выбирая древесину в качестве материала для мебели, вы можете быть уверены, что не пожалеете об этом!
Эксперты из EDICTUM – UNIKAT MOBILIAR прекрасно знают, что в деревянную мебель стоит инвестировать. Согласитесь, эта отдельностоящая большая кровать выглядит просто великолепно! Она гарантирует своим хозяевам комфорт во время сна самого высокого качества.
Этот грандиозный дом архитекторы из BATES MASI ARCHITECTS спроектировали специально для большой семьи. Такая площадь гарантирует уединенность всем
поколениям от детей до пожилых родителей. В тоже время у них есть возможность проводить время вместе. В отделке этого объекта дизайнеры умело сочетали несколько видов древесины, а большие панорамные окна придали ему еще более современный вид. Не дом, а мечта! Не правда ли?
О преимуществах и недостатках сборных деревянных домов вы можете прочитать здесь.