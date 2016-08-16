Существует место в доме, где большие преобразования никогда не помешают. Это ванная комната, которая используется для выполнения как обычных задач – пользование туалетом, так и экстраординарных, например, превращение спящего человека в человека бодрого с отличным внешним видом. По этой причине ванная комната очень важна. Но иногда в ней не хватает места, тогда стоит оформить ее дизайн правильно. Здесь вы найдете 15 идей дизайна для маленьких ванных комнат.
Древесина является еще одним отличным материалом для ванной комнаты. Это поможет вам построить и украсить уютные конструкции с текстурой. Древесина очень приятная на ощупь.
Иногда все, что нам нужно, это добавить некоторые цветовые решения, чтобы наполнить комнату энергией.
Чтобы для вашей ванной комнаты придать индивидуальность, можно использовать декоративную мозаику на стенах. Таким образом, у вас есть декор, который не занимает много места и создает ощущение прекрасного.
Добавьте естественное прикосновение – например, каменную кладку на стены. Это придаст комнате и уют, и оригинальность.
Хотя традиционно маленькие ванные комнаты оформляют дизайнеры в светлых тонах, темные цвета также помогают размыть границы пространства. Все, что вам нужно, это качественное и правильно оформленное освещение.
Мрамор имеет возможность превратить простой дизайн в нечто захватывающее и элегантное. Так что не стесняйтесь включить его в дизайн вашей ванной комнаты.
Эта идея освещения превращает небольшую ванную в динамичную, полную жизни жилую площадь. Все, что вам нужно, это яркие стены и смелое освещение в раковине.
Когда есть небольшая комната, то эклектика является хорошим выбором. Вы можете комбинировать материалы, цвета, текстуры и стили, чтобы иметь единое пространство.
Для того чтобы определить пространства, когда есть не так много метров, текстуры и цвета всегда станут хорошими союзниками. Вы можете создавать линии на стенах или полу, не делая при этом видимые перегородки. Таким образом, вы можете сэкономить много метров.
Поместите зеркало на стене в вашей ванной комнате, это поможет визуально удвоить пространство. Зеркало будет выглядеть элегантно и как хорошее украшение.
Такое сочетание идеально подходит для деревенского дома, который сочетает в себе все преимущества натуральных материалов и современный шарм.
Для того чтобы не украшать всю комнату, вы должны выбрать фокус в пространстве. Таким образом, вы можете украсить, выделяя только часть вашей ванной комнаты.
Такая конструкция является доказательством того, что элегантность существует и может быть создана с любым материалом. Часто используемый бетон может стать очень оригинальным дизайном.
Шкафы, прикрытые зеркалами, являются отличной идеей, чтобы создать реальное физическое увеличенное пространство.
Чтобы сделать небольшое пространство хоть немного оригинальным, можно добавить несколько дополнительных душевых кабин.