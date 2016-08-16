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15 идей дизайна для маленьких ванных комнат

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
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Существует место в доме, где большие преобразования никогда не помешают. Это ванная комната, которая используется для выполнения как обычных задач – пользование туалетом, так и экстраординарных, например, превращение спящего человека в человека бодрого с отличным внешним видом. По этой причине ванная комната очень важна. Но иногда в ней не хватает места, тогда стоит оформить ее дизайн правильно. Здесь вы найдете 15 идей дизайна для маленьких ванных комнат.

1. Не забывайте о древесине

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Ванная комната в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

studio apartment

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Древесина является еще одним отличным материалом для ванной комнаты. Это поможет вам построить и украсить уютные конструкции с текстурой. Древесина очень приятная на ощупь.

2. Немного цвета

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Иногда все, что нам нужно, это добавить некоторые цветовые решения, чтобы наполнить комнату энергией.

3. Декоративные мозаики

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Чтобы для вашей ванной комнаты придать индивидуальность, можно использовать декоративную мозаику на стенах. Таким образом, у вас есть декор, который не занимает много места и создает ощущение прекрасного.

4. Естественное прикосновение

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Добавьте естественное прикосновение – например, каменную кладку на стены. Это придаст комнате и уют, и оригинальность.

5. Элегантность в черном цвете

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Ванная комната в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Хотя традиционно маленькие ванные комнаты оформляют дизайнеры в светлых тонах, темные цвета также помогают размыть границы пространства. Все, что вам нужно, это качественное и правильно оформленное освещение.

6. Яркие образцы

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Ванная комната в стиле модерн Мрамор Янтарный / Золотой
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Мрамор имеет возможность превратить простой дизайн в нечто захватывающее и элегантное. Так что не стесняйтесь включить его в дизайн вашей ванной комнаты.

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7. Конструкция потусторонняя

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

Эта идея освещения превращает небольшую ванную в динамичную, полную жизни жилую площадь. Все, что вам нужно, это яркие стены и смелое освещение в раковине.

8. Эклектика

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura Ванная комната в стиле модерн Плитка Серый
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

Когда есть небольшая комната, то эклектика является хорошим выбором. Вы можете комбинировать материалы, цвета, текстуры и стили, чтобы иметь единое пространство.

9. Пространства определены

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Ванная комната в стиле минимализм
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Для того чтобы определить пространства, когда есть не так много метров, текстуры и цвета всегда станут хорошими союзниками. Вы можете создавать линии на стенах или полу, не делая при этом видимые перегородки. Таким образом, вы можете сэкономить много метров.

10. Магия зеркал

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Ванная комната в стиле минимализм Плитка Серый
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Поместите зеркало на стене в вашей ванной комнате, это поможет визуально удвоить пространство. Зеркало будет выглядеть элегантно и как хорошее украшение.

11. Сельский и современный стили

Дизайн интерьера туалета в русской бане в г. Москва. homify Ванная комната в стиле кантри Камень Бежевый
homify

Дизайн интерьера туалета в русской бане в г. Москва.

homify
homify
homify

Такое сочетание идеально подходит для деревенского дома, который сочетает в себе все преимущества натуральных материалов и современный шарм.

12. Выберите специальное пространство

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Ванная комната в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Для того чтобы не украшать всю комнату, вы должны выбрать фокус в пространстве. Таким образом, вы можете украсить, выделяя только часть вашей ванной комнаты.

13. Бетонные стены

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d Ванная комната в стиле модерн
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

Такая конструкция является доказательством того, что элегантность существует и может быть создана с любым материалом. Часто используемый бетон может стать очень оригинальным дизайном.

14. Добавьте пространства

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group Ванная комната в стиле модерн
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

Шкафы, прикрытые зеркалами, являются отличной идеей, чтобы создать реальное физическое увеличенное пространство.

15. Кое-что уникальное

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Ванная комната в стиле модерн
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Чтобы сделать небольшое пространство хоть немного оригинальным, можно добавить несколько дополнительных душевых кабин.

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