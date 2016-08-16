Существует место в доме, где большие преобразования никогда не помешают. Это ванная комната, которая используется для выполнения как обычных задач – пользование туалетом, так и экстраординарных, например, превращение спящего человека в человека бодрого с отличным внешним видом. По этой причине ванная комната очень важна. Но иногда в ней не хватает места, тогда стоит оформить ее дизайн правильно. Здесь вы найдете 15 идей дизайна для маленьких ванных комнат.