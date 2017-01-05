До и После: Ремонт 6 старых кухонь

Будьте справедливы к себе. Если вы любите готовить, но вам не нравится ваша кухня, вы не обязаны с этим мириться и проявлять чудеса изобретательности, работая в неудобном пространстве. Вы абсолютно точно достойны того, чтобы и планировка, и функционал, и наполнение вашей кухни соответствовали вашему кулинарному мастерству.

А если домашние не готовы увидеть ситуацию вашими глазами, просто соберите Книгу Идей и расскажите им, какой вы видите место, в котором с радостью сможете баловать их вкусняшками. Такая наглядная агитация сработает быстрее, чем что-либо другое.

Возможно, одна из картинок нашей новой Книги Идей станет началом вашей коллекции и приблизит вас к моменту, когда вы откроете дверь и реально увидите свою идеальную кухню.