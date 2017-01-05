До и После: Ремонт 6 старых кухонь

Будьте справедливы к себе. Если вы любите готовить, но вам не нравится ваша кухня, вы не обязаны с этим мириться и проявлять чудеса изобретательности, работая в неудобном пространстве. Вы абсолютно точно достойны того, чтобы и планировка, и функционал, и наполнение вашей кухни соответствовали вашему кулинарному мастерству.
А если домашние не готовы увидеть ситуацию вашими глазами, просто соберите Книгу Идей и расскажите им, какой вы видите место, в котором с радостью сможете баловать их вкусняшками. Такая наглядная агитация сработает быстрее, чем что-либо другое.
Возможно, одна из картинок нашей новой Книги Идей станет началом вашей коллекции и приблизит вас к моменту, когда вы откроете дверь и реально увидите свою идеальную кухню.
Одно время и в нашей стране было распространено данное явление, но с развитием технологий и увеличением благосостояние, вариант, который мы условно называем «рыжее ретро» уходит в прошлое. Если вы любите натуральное дерево, есть гораздо более соответствующие времени оттенки.
Беспроигрышный вариант на основе серо-каменной палитры особенно подходит к стилю модерн. Особенно удобен он потому, что на такой фон можно поставить акценты практически любых оттенков.
При таких начальных условиях действительно трудно разместить все, и может показаться, что гарнитур вдоль стены является единственным решением.
Но если вы готовы превратить окно в традиционное до уровня столешницы, тогда ваши возможности расширяются. А напротив зоны с обеденной группой размещен узкий шкаф с дверьми слайдерами от пола до потолка. Он не занимает слишком много места, а для хранения предоставляет даже большее пространство, чем было в прежнем гарнитуре.
Для кухни в старом домике в деревне она, согласитесь, выглядит вполне прилично. Но этот дом пережил тотальную реконструкцию и получил совершенно другую кухню.
Модный оттенок кофе с молоком на фасадах, на полу и даже на полупрозрачных занавесках делает интерьер невероятно изысканным. На его фоне не будет выглядеть хаосом даже обилие мелких предметов, которые неизбежно появятся и на этой кухне в процессе использования.
Делать кухню в новостройке несравнимо проще, но не будем и здесь умалять достоинства дизайнеров, что спроектировали эту кухню. Современно и эстетично!
Так часто выглядит и ваша кухня? Тогда перейдите к следующему фото и порадуйтесь.
На этой кухне не сделали ничего кроме уборки. Правильное освещение и ликвидация посторонних предметов, разрушающих концепцию интерьера и гармонию палитры пригодится в качестве предпродажной подготовки или когда у вас действительно нет возможности для более настоящих перемен.
Если у вас есть возможность и желание разместить кухню в формате открытой планировки с гостиной и столовой, то делайте, ведь вам откроются такие возможности, о которых отдельная кухня и мечтать не смела.
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