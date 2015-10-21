С точки зрения практичности и функциональности угловые кухни являются наиболее оптимальным вариантом размещения кухонной мебели.
Угловая планировка очень удобна, поэтому она часто используется в проектах для кухни. Такая планировка будет уместна и в большом, и в маленьком помещении. Угловые кухни часто устанавливают и в квартирах-студиях, так как они позволяют экономить свободное пространство. Давайте подробнее рассмотрим эту эргономичную форму кухонного гарнитура.
Угловые кухни как правило бывают с Г-образной и П-образной планировкой. Первый вариант планировки представляет собой треугольную зону. Мебель и техника располагаются у смежных стен. При подобной расстановки, как правило, элементы мебели чередуются с элементами бытовой техники. Например, холодильник, рабочая поверхность, мойка, рабочая поверхность и плита.
Используется в случаях, когда кухня служит лишь для приготовления пищи, а стол накрывается в другой комнате. Преимущество данного расположения ощущается, прежде всего, в большой длине рабочей поверхности и возможности расположить максимальное количество шкафов по-над стенами. При П-образном расположении гарнитура появляется возможность установить высокий кухонный шкаф со встроенной бытовой техникой.
Угловую кухню удобно дополнить островной частью, то есть массивным столом. Если позволяет площадь кухни, «остров» или «полуостров» могут стать еще одной рабочей зоной, где можно разместить мойку или варочную поверхность.
Независимо от выбранного стиля оформления, можно использовать также некоторые декоративные элементы. Они придадут дополнительный лоск угловой кухни и завершенный вид. При этом, на стоимость всего гарнитура такие элементы влияют незначительно.
Одним из часто встречающихся элементов современной угловой кухни является барная стойка. Удлиненная рабочая поверхность на консоли, которая может быть продолжением кухонного гарнитура, может быть прикреплена к стене или вынесена на середину кухонной зоны. Обычно она дополняется высокими стульями.
Не все могут похвастаться большим количеством квадратных метров в своем жилище. Малогабаритные угловые кухни — отличное решение для небольшой квартиры. Они позволяют использовать небольшое пространство с максимальной функциональностью и комфортом. Однако важно не только разместить все на такой кухне, но и создать ощущение уюта и свободного пространства.
Этому способствуют светлые оттенки фасадов. Поэтому лучше использовать в отделке качественный пластик, который имеет широкую гамму цветов. Открытые полки зрительно увеличивают глубину пространства.
Подсветка угловой зоны светодиодными лампами и дополнительно одной из рабочих зон добавит больше уюта и комфорта. Особенно, если угловая кухня расположена в небольшой студии и света в помещении недостаточно. Интересна игра с расположением шкафчиков: они могут быть подвешены на одном уровне или ассиметрично. При их расположении нужно учитывать стиль, в котором оформлена кухня.
В зависимости от величины кастрюль, подбирается диаметр основной рабочей чаши. При необходимости можно подобрать модели с дополнительными чашами для обработки овощей и мелкой посуды. Мойка может подарить кухне и дополнительные полезные сантиметры за счет встраиваемых разделочных досок, корзин и прочей полезной фурнитуры.
Хозяйкам с невысоким ростом может быть неудобно тянуться в дальний угол рабочей поверхности для того, чтобы каждый раз регулировать напор и температуру воды. Современные производители предусмотрели для них модели с центральным и боковым расположением крана.
Варочные поверхности также могут располагаться в углу гарнитура. В настоящее время разработаны для этой цели газовые и электрические модели от 3 до 5 комфорок. Они хороши как в П-образных так и в Г-образных кухнях.
Особую сложность в освоении углового гарнитура представляет угловая тумба и соответственный навесной шкаф. Несмотря на большую вместительность, в них довольно сложно поддерживать порядок. На обычных полках предметы теряются в глубине, куда хозяйке неудобно каждый раз дотягиваться.
В ходе решения этой проблемы конструкторы предложили несколько довольно оригинальных способов оптимизировать систему хранения на этих участках. Например, выплывающие полки. Разнообразие данных конструкций поражает. Дизайнеры предлагают решения в виде полукругов, капель, арахисообразных форм. Используются в шкафах с прямыми и скошенными углами.