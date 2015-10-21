Угловые кухни

Независимо от выбранного стиля оформления, можно использовать также некоторые декоративные элементы. Они придадут дополнительный лоск угловой кухни и завершенный вид. При этом, на стоимость всего гарнитура такие элементы влияют незначительно.

Одним из часто встречающихся элементов современной угловой кухни является барная стойка. Удлиненная рабочая поверхность на консоли, которая может быть продолжением кухонного гарнитура, может быть прикреплена к стене или вынесена на середину кухонной зоны. Обычно она дополняется высокими стульями.