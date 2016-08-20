До и После: Чудесное перевоплощение старой лачуги

Еще одно фото проекта демонстрирует не только великолепный японский сад, который был разбит по периметру постройки, но и новое решение для входной зоны. Оригинальный и современный дизайн с использованием уже полюбившегося бетона демонстрирует монументальность конструкции, индивидуальный характер, а также серьезность ее собственников.

Фотографии всего проекта вы можете посмотреть на странице студии SWAY DESIGN.