До и После: Чудесное перевоплощение старой лачуги

Сегодня нам предстоит прогулка по японскому дому, которой верой и правдой служил своим хозяевам на протяжении 37 лет. Не так давно он был продан, и здесь теперь после обновления находится совершенно новое жилище с небольшим демонстрационным залом и переговорной комнатой. Авторы проекта сохранили черты традиционного японского дизайна, создав при этом стильный и практичный интерьер.
Обычный, ничем не примечательный дом имеет два этажа и вполне стандартную планировку. Постройки такого плана частенько встречаются как в России, так и в других городах мира. Вход обозначен небольшим крыльцом с прихожей зоной.
Интерьер строения после ремонта отличается элегантным дизайном и тщательно продуманными акцентами. Изюминкой, к примеру, комнаты для трапез стала величественная столешница, которая осталась после переезда прежних владельцев. Авторы проекта уверяют, что это помещение вполне многофункционально и обладает особенным уютом за счет хорошего освещения.
Выцветшие стены, «видавшее виды» напольное покрытие, прогнившие оконные рамы, потерявшие былой лоск потолочные балки — все это не смутило декораторов, готовых отдать дань уважения традиционному японскому интерьеру.
Эффект кропотливой работы налицо. Помещение, предназначенное для сосредоточенных переговоров, обладает толикой домашнего уюта и очарованием, которое свойственно исключительно японским интерьерам. Потолки визуально стали выше, выбранный цвет стен успокаивает. Декоративные балки стали простым и весьма недорогим способом оригинальной отделки.
Комнатные растения — это всегда красиво и полезно. Они освежают и добавляют уюта любому интерьеру, делают помещение обжитым. В Японии горшечный цветок имеет особую символику, поэтому правильно подобранное дерево в кадке особенно ценится хозяевами и гостями, для него выбирают самое лучшее место.
Японцы никогда не пренебрегали белым цветом, особенно в плохо освещённых помещениях, как, например, прихожие или коридоры. Декоративным камням также нашлось весьма привлекательное применение за пределами сада. В этой комнате находится дорогостоящая аудио-техника. Всем известно, что именно в Японии проигрыватели винила и ламповые усилители являются своеобразным предметом культа.
В японской традиции приветствуются просторные помещения, но современные стандарты не требуют объединения комнат в единую студию. В целом архитекторы и декораторы уважают труд предшественников и обычно сохраняют прежнюю планировку, удаляя перегородки лишь частично.
Особое внимание дизайнеры интерьера уделили лестнице. Давайте посмотрим на новое решение, которое было в итоге реализовано.
Сочетание дерева и бетона можно считать уже традиционным в стране восходящего солнца. Мы не раз рассказывали о чудесных способах использования этого материала как в архитектуре, так и в декоре. Более подробно о современной бетонной эстетике можно узнать в нашей специальной книге идей.
Еще одно фото проекта демонстрирует не только великолепный японский сад, который был разбит по периметру постройки, но и новое решение для входной зоны. Оригинальный и современный дизайн с использованием уже полюбившегося бетона демонстрирует монументальность конструкции, индивидуальный характер, а также серьезность ее собственников.
Фотографии всего проекта вы можете посмотреть на странице студии SWAY DESIGN.