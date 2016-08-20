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До и После: Чудесное перевоплощение старой лачуги

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実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле
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Сегодня нам предстоит прогулка по японскому дому, которой верой и правдой служил своим хозяевам на протяжении 37 лет. Не так давно он был продан, и здесь теперь после обновления находится совершенно новое жилище с небольшим демонстрационным залом и переговорной комнатой. Авторы проекта сохранили черты традиционного японского дизайна, создав при этом стильный и практичный интерьер.

Дом как дом

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Обычный, ничем не примечательный дом имеет два этажа и вполне стандартную планировку. Постройки такого плана частенько встречаются как в России, так и в других городах мира. Вход обозначен небольшим крыльцом с прихожей зоной.

Свет решает

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Интерьер строения после ремонта отличается элегантным дизайном и тщательно продуманными акцентами. Изюминкой, к примеру, комнаты для трапез стала величественная столешница, которая осталась после переезда прежних владельцев. Авторы проекта уверяют, что это помещение вполне многофункционально и обладает особенным уютом за счет хорошего освещения.

Классика на все времена

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Выцветшие стены, «видавшее виды» напольное покрытие, прогнившие оконные рамы, потерявшие былой лоск потолочные балки — все это не смутило декораторов, готовых отдать дань уважения традиционному японскому интерьеру. 

Современное ретро

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Эффект кропотливой работы налицо. Помещение, предназначенное для сосредоточенных переговоров, обладает толикой домашнего уюта и очарованием, которое свойственно исключительно японским интерьерам. Потолки визуально стали выше, выбранный цвет стен успокаивает. Декоративные балки стали простым и весьма недорогим способом оригинальной отделки.

Живые растения в сердце дома

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Комнатные растения — это всегда красиво и полезно. Они освежают и добавляют уюта любому интерьеру, делают помещение обжитым. В Японии горшечный цветок имеет особую символику, поэтому правильно подобранное дерево в кадке особенно ценится хозяевами и гостями, для него выбирают самое лучшее место.

Музыка в сердце дома

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Японцы никогда не пренебрегали белым цветом, особенно в плохо освещённых помещениях, как, например, прихожие или коридоры. Декоративным камням также нашлось весьма привлекательное применение за пределами сада. В этой комнате находится дорогостоящая аудио-техника. Всем известно, что именно в Японии проигрыватели винила и ламповые усилители являются своеобразным предметом культа. 

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Правила хорошей планировки

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

В японской традиции приветствуются просторные помещения, но современные стандарты не требуют объединения комнат в единую студию. В целом архитекторы и декораторы уважают труд предшественников и обычно сохраняют прежнюю планировку, удаляя перегородки лишь частично.

Современные лестницы

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Особое внимание дизайнеры интерьера уделили лестнице. Давайте посмотрим на новое решение, которое было в итоге реализовано.

Смелые эксперименты

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Сочетание дерева и бетона можно считать уже традиционным в стране восходящего солнца. Мы не раз рассказывали о чудесных способах использования этого материала как в архитектуре, так и в декоре. Более подробно о современной бетонной эстетике можно узнать в нашей специальной книге идей.

Твердая почва под ногами

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

Еще одно фото проекта демонстрирует не только великолепный японский сад, который был разбит по периметру постройки, но и новое решение для входной зоны. Оригинальный и современный дизайн с использованием уже полюбившегося бетона демонстрирует монументальность конструкции, индивидуальный характер, а также серьезность ее собственников.

Фотографии всего проекта вы можете посмотреть на странице студии SWAY DESIGN

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