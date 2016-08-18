20 небольших садов, которые вы можете обустроить быстро и легко

Мечтаете о собственном саде, но боитесь хлопот? Живете в квартире и не имеете места для зеленых насаждений? Сегодня Homify докажет, что все возможно – стоит лишь захотеть. Мы подготовили для вас целых 20 идей по обустройству маленького уютного сада, который можно разбить как на приусадебном участке, так и в комнате. Это не просто фантазии, а готовые, реализованные проекты профессиональных дизайнеров, которые поделились с нами плодами своих трудов. А самое главное – все эти идеи можно воплотить в жизни быстро и без существенных затрат. Уверены, что они вас вдохновят!