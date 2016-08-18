20 небольших садов, которые вы можете обустроить быстро и легко

Мечтаете о собственном саде, но боитесь хлопот? Живете в квартире и не имеете места для зеленых насаждений? Сегодня Homify докажет, что все возможно – стоит лишь захотеть. Мы подготовили для вас целых 20 идей по обустройству маленького уютного сада, который можно разбить как на приусадебном участке, так и в комнате. Это не просто фантазии, а готовые, реализованные проекты профессиональных дизайнеров, которые поделились с нами плодами своих трудов. А самое главное – все эти идеи можно воплотить в жизни быстро и без существенных затрат. Уверены, что они вас вдохновят!
Настенные горшки – прекрасная идея для домашнего сада, которая подойдет даже для совсем небольших помещений. MC3 Arquitectura предлагают оформить зеленый уголок в духе средневековья: часть растений – на решетке, еще часть – в горшочках-карманах. Особый шарм композиции придает большое панно с необычными декоративными элементами в виде коротких деревянных трубок, напоминающих средневековые духовые инструменты. Завершает картину мини-клумба в углу, стенки которой снаружи облицованы мелкой мозаикой.
Отличный способ облагородить свою клумбу – посыпать пространство между растениями гравием или галькой. Это не только красиво, но и практично – камни не дают прорастать сорнякам и защищают почву от пересыхания. Однако такой прием можно использовать не только во дворе, но и в помещении, как сделали это MC3 Arquitectura. В их проекте это решение несет исключительно эстетическую функцию, но от этого приобретает еще большее очарование. Особенно удачно выглядит сочетание мелких белых камней с рыжевато-коричневой древесиной пола.
Если у вас есть внутренний дворик или патио, зеленые насаждения никогда не будут там лишними – даже если вам кажется, что для растительности слишком мало пространства. Например, вьющиеся растения, пущенные по стене, не займут мало места, но кардинально преобразят картину. А вот Greice Repalta предлагает свой вариант – решетку для подвесных горшков, прикрепленную к стене. Такая конструкция позволяет посадить любые растения, не только вьющиеся, и наслаждаться буйством зелени.
Хотите любоваться зелеными насаждениями, но не любите с ними возиться? Тогда посадите растения, не требующие особого ухода – пальмы, долго хранящие влагу, жесткий кустарник. Чтобы клумба выглядела не слишком дикой и пустынной, Eneida Lima Paisagismo также предлагают использовать привычный прием – посыпать ее мелкими камнями. Совершенно необязательно выбирать камушки одного цвета – очень красиво и естественно будут смотреться разные оттенки серого, или даже яркие вкрапления.
Именно так считают дизайнеры студии MC3 Arquitectura. Чтобы сэкономить место, вы можете разместить подвесные горшки на любых вертикальных поверхностях, будь то стены, перила или даже двери. Это простое, но в то же время необычное решение может преобразить весь ваш дом, сделав интерьер более живым и ярким. Садоводство – это так занимательно!
Мозаичная плитка превосходно сочетается с живыми зелеными натюрмортами. Используйте ее для отделки стен или пола, и ваш интерьер заиграет новыми красками. Впрочем, она будет уместна и во дворе – с ее помощью можно отреставрировать старый бассейн или фонтан, до неузнаваемости изменить беседку или садовый домик.
Есть множество вариантов для использования пространства под лестницей – там можно обустроить кладовку, мягкий уголок для отдыха, мини-библиотеку, игровую зону или даже маленький бар. Но сегодня мы говорим об озеленении своего жилища, поэтому предлагаем вам устроить у себя под лестницей небольшой садик – красивый, уютный и компактный.
Самый простой способ поселить у себя в доме растения – высадить их в горшки. Но сейчас мы говорим не о скучных глиняных или пластиковых посудинах, а об оригинальных, ярких, стильных горшочках, которые внесут изюминку в интерьер. Если же вы увлекаетесь ресайклингом, можете использовать в качестве емкостей для растений что угодно – старые чашки, чайники, кастрюли и даже ботинки.
Если вы решили посыпать свою клумбу гравием или галькой, желательно сделать дорожку или отдельные «островки», чтобы можно было спокойно ходить среди насаждений, не боясь испортить композицию. В этих целях можно использовать бетонные плиты, большие плоские камни или же деревянный настил, который в сочетании с гравием выглядит весьма неожиданно, но эффектно и красиво.
Живые растения сами по себе приносят немного красок в любой интерьер – особенно, если они еще и цветут. Но вы можете сделать свой дом еще более ярким, выкрасив стены в сочные оттенки. На их фоне растительность будет выглядеть контрастно и еще более живо, радуя глаз, пробуждая фантазию и вдохновение.
Если вы давно хотите обустроить вертикальный садик, вы можете сконструировать его самостоятельно. В качестве несущего элемента прекрасно справится плоский кусок спрессованного пальмового волокна – материал этот стоит недорого, но выглядеть может очень экзотично и стильно. Дополнить композицию можно бревнами из грубой древесины, а в горшки посадить эффектные экзотические растения с яркими цветами.
Не желаете тратиться на дорогостоящую экзотическую растительность? Вас можно понять, особенно учитывая, что такие насаждения порой требуют специфического ухода. Никто не запрещает выбрать для своего сада доступные растения, обитающие в ваших широтах – среди них наверняка можно найти очень красивые экземпляры.
При декорировании жилища ни один материал не гармонирует с живыми растениями так, как древесина. Используйте ее по максимуму, и ваш садик будет выглядеть живо, естественно и чарующе. Деревянные скамейки, цветочные кадки, статуэтки, различные декоративные элементы – уместным будет все.
Ваша прихожая пустует? Тогда почему вы до сих пор не заселили ее растениями? Это великолепная идея! Приходя в дом с работы, вы будете сразу же попадать в чудесный садик, и все заботы сразу останутся за дверью. И представьте только, как ошеломлены будут гости, когда увидят такое превращение!
Еще один способ сделать свой садик по-настоящему оригинальным – разместить в нем необычные и стильные арт-объекты. Это могут быть как деревянные скульптуры, напоминающие языческих идолов, так и творения современных постмодернистов. В обрамлении живой природы любой вариант будет выглядеть выигрышно.
Чтобы любоваться своим садиком даже тогда, когда вы находитесь в соседней комнате, установите стеклянные двери. Современные конструкции такого типа объединяют в себе легкость и прочность, поэтому вы можете быть уверены в безопасности, даже если у вас дома есть маленькие дети. Их, кстати, тоже обрадует возможность созерцать сад даже сквозь закрытую дверь.
Для того, чтобы мини-сад радовал вас своей красотой даже в темное время суток, позаботьтесь о правильном освещении. Выберите стильные светильники, которые создадут уют в помещении. К тому же, чем больше света будут получать ваши зеленые питомцы, тем лучше они будут расти.
Вариант для самых ленивых – обустроить сад-пустыню, посадив всевозможные кактусы. Благо, в современных цветочных магазинах можно найти огромное многообразие колючих симпатяг различной формы, которые при правильном уходе будут хорошо расти и радовать вас красивейшими цветами. Дополнительно украсить свою маленькую пустыню можно камнями разных размеров или даже декоративными черепами.
Наверняка вы убедились, что настенные горшки – идея замечательная. Как насчет того, чтобы поселить их в спальне или комнате отдыха? Повесить горшочки можно прямо над кроватью, сделав свой мягкий уголок еще уютнее. Самое главное – надежно закрепить их, чтобы ваш сладкий сон не прервался внезапным падением тяжелого предмета.
Мы уже говорили об освещении, но вернемся к этой теме еще раз. Не бойтесь проявлять фантазию! Используйте потолочные, настенные или напольные светильники, точечные «звездочки» или большие лампы. Единственный нюанс: при покупке растений уточните, какой свет они предпочитают – теплого или холодного спектра.