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23 варианта использования древесины на современной кухне

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
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Много лет дерево остается популярнейшим материалом для строительства и отделки своего жилища. Красивое, экологичное, благородное, прочное, долговечное – чего еще можно требовать? Даже при современном многообразии стилей интерьера древесина остается актуальной – ее можно использовать везде, в том числе и на кухне.

Любите натуральное дерево? Тогда вам наверняка понравится сегодняшняя подборка от Homify. Мы подобрали для вас 23 варианта применения древесины на кухне – уверены, вдохновение не обойдет вас стороной!

1. U-образная форма для оптимального использования пространства

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

Дерева в интерьере не бывает много – оно дарит ощущение теплоты и уюта. А эта кухня, спроектированная дизайнерами студии Shu Arch, может похватать не только красотой, но и очень грамотным обустройством, делающим изначальную вытянутую форму помещения весьма выгодной для готовки. Такая планировка кухни является одной из наиболее практичных. 

2. Дерево на просторной кухне

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli КухняСтолешницы
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

В отличие от предыдущей кухни, где дизайнерам пришлось решать проблему тесноты, помещение, с которым работала архитектурная студия Carlo Ceresoli, очень просторное. И здесь дерево тоже выглядит очень органично – и шикарный стол, и удобные шкафчики, и отделка стен.

3. Дерево везде!

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Кухня в стиле модерн
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

… и даже на потолке. Специалисты из Ollin Arqutiectura создали удивительный интерьер. Дерево здесь в изобилии – стены, потолок, входная дверь, мебель… Чтобы не слишком перегружать пространство древесиной, ее разбавили благородным бежевым цветом, золотистой мраморной плиткой на полу, серой каменной столешницей и холодным блеском хромированных деталей.

4. Остров в центре

COCINAS EN NOGAL, Kuche Haus Kuche Haus Кухня в стиле модерн
Kuche Haus

Kuche Haus
Kuche Haus
Kuche Haus

В этом проекте от Kuche Haus мы также видим сочетание хрома и древесины, но на этот раз – более темной. Центральная фигура на кухне – массивный остров, оборудованный всем необходимым. Приятная деталь – четыре огромных, вместительных выдвижных ящика, в которых можно хранить посуду и другую кухонную утварь.

5. Само совершенство!

homify Кухня в скандинавском стиле Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Такой вариант, предложенный RoomDesignBuro, идеально подойдет для небольшой кухни. Сочетание белизны стен и светлой древесины визуально сделает помещение просторнее, создаст ощущение легкости и свежести.

6. Стильно и современно

Casa Palmeral, FR ARQUITECTURA S.A.S. FR ARQUITECTURA S.A.S. Кухня в стиле модерн Дерево
FR ARQUITECTURA S.A.S.

FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.

Прелесть древесины – в ее универсальности. Она с легкостью адаптируется под любой стиль, будь то рустика с кантри или авангардный минимализм. Потрясающая кухня от FR Arquitectura S.A.S. наглядно это демонстрирует. В огромном помещении объединены и зона приготовления пищи, и уютная стильная столовая. Изюминку в интерьер вносит шикарная лестница.

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7. Сама естественность

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Кухня в стиле модерн
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Еще одно преимущество древесины – ее естественная красота, которая порой даже не нуждается в обработке. Команда Trewin Design Architects прекрасно знает об этом и удачно использует природные свойства материала. Так, на этой кухне мы видим деревянную мебель с ярко выраженным естественным рисунком, а особый шарм интерьеру придают потолочные балки из грубого необработанного бруса.

8. Чрезвычайно элегантная темная древесина

Casa Temozón 17, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Кухня в стиле модерн
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

И еще одно достоинство древесины – многообразие оттенков, которые при желании можно менять, не нарушая естественной фактуры и рисунка. Например, на этой кухне от Arturo Campos мы видим мебель из темно-коричневого, почти черного дерева, которое выглядит очень благородно и удачно контрастирует со светлым фоном.

9. Красивая и функциональная мебель

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos Кухня в стиле модерн
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

А вот дизайнеры Gardu Diseno предлагают свой вариант использования дерева. В их проекте кухни присутствуют классические шкафчики из светлой древесины – большие, они достигают самого потолка, чтобы обеспечить достаточно места для хранения всевозможной утвари, посуды и продуктов.

10. Полная гармония

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Совершенно фантастическую кухню создали Friggle Bau und Mobeltischlerei. В ней гармонично сочетаются рустикальный стиль и модерн. Первый проявляется в деревянной мебели с выраженным природным рисунком, потертой кирпичной стене и характерном декоре (оленьи рога, растения в цинковых ведерках), второй – в простых формах и четких линиях.

11. Взгляд вверх

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP Кухня в стиле модерн
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

Dua Architecture LPP напомнили нам о еще одном прекрасном варианте использования древесины. Их кухня выглядит стильно и элегантно, но совершенно непримечательно – до тех пор, пока вы не посмотрите вверх. Деревянные потолочные балки – роскошная деталь, которая правит бал в интерьере и задает настроение. Разве это не великолепная идея?

12. С красивой столовой

Casa MV, ze|arquitectura ze|arquitectura Кухня в стиле модерн
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

Благодаря популярности стиля лофт дизайнеры все чаще стали сметать границы между разными помещениями. Отличный пример – кухня от ZE Aruitectura, совмещенная со столовой. Древесины здесь много – паркет на полу, остров, шкафчики, но первым делом внимание привлекает большой обеденный стол на 8 персон. Его массивная столешница сделана из цельного куска древесины и имеет необработанные края, что придает ей особую привлекательность.

13. Блеск нержавеющей стали

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

На фоне благородной, элегантной древесины сияние нержавеющей стали превращается из холодного и скучного в эффектное. На великолепном фото от Michal Mlynarczyk мы можем оценить этот феномен в полной мере. Тигровый древесный рисунок, черный глянец рабочих поверхностей, хром и нержавеющая сталь, контрастные вставки малинового цвета – потрясающая эклектика, которая пленит с первого взгляда.

14. Гвоздь программы – остров

Кухня в скандинавском стиле Elena Arsentyeva Кухня в скандинавском стиле Дерево Серый
Elena Arsentyeva

Кухня в скандинавском стиле

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Имея у себя на кухне остров, вы можете перенести свой интерьер на новый уровень дизайнерского искусства, как это сделала Elena Arsentyeva. Ее проект в рустикальном стиле – воплощение нежности, уюта и идеального вкуса. Каждая мелочь здесь заслуживает внимания – и очаровательные деревянные полочки, и тканевые роллеты на окнах, и необычные табуретки, и оригинальная отделка острова, который занимает центральное место в интерьере.

15. Нотки старины

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs Кухня в стиле модерн
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

На кухне в стиле ретро тоже всегда найдется место древесине – в этом нас убедили дизайнеры студии Diego Alonso Designs. Удобный остров здесь одновременно служит неким подобием барной стойки, что очень помогает сэкономить и пространство, и порой время. Особенно выигрышно здесь смотрится сочетание дерева разных оттенков.

16. Кухня, светящаяся белым

k o l o r w e w n ę t r z u, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Кухня в скандинавском стиле
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Очередной пример удачного сочетания белого фона и светлой древесины предоставила команда DK Architectura Wnetrz. Дизайнеры не поскупились на освещение, поэтому кухня буквально светится: днем – благодаря отражению естественного света от белых поверхностей, вечером – благодаря мощным светильникам. Деревянные элементы избавляют помещение от скучного ощущения стерильности и придают уют.

17. Красота и практичность

homify Кухня в стиле модерн Дерево
homify

homify
homify
homify

Студия Flair Design – на страже практичности. При обустройстве кухни они рекомендуют использовать ламинированную древесину, которая более устойчива к воздействию влаги, перепадам температур, образованию пятен и различным повреждениям. На фото мы видим именно такой материал – красивый и в то же время практичный.

18. Необычные полочки

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design Кухня в скандинавском стиле
Artichok Design

Скандинавское кружево

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

На кухне всегда есть множество вещей, которые то и дело попадаются под руку, мешая работать. Деревянные полочки – прекрасная идея для хранения всевозможной утвари. Но студия Art-i-Chok в своих идеях пошла еще дальше, спроектировав стеллаж-трансформер. Полки в нем можно переставлять на разные уровни, чтобы удобно было хранить вещи разных размеров. Выглядит эта конструкция очень стильно и прекрасно вписывается в интерьер.

19. Больше, еще больше дерева!

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO Кухня в стиле модерн
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

Кухня от Arquitectura en Proceso еще раз показывает нам, что древесину в интерьере можно использовать в любом количестве. Главное – правильно расставить акценты. Например, в этой кухне обилие дерева контрастирует с белизной потолка и стульев, а особенную нотку вносит огромный стол, являющийся по совместительству островом.

20. Простота и элегантность

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Кухня в стиле минимализм
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

Для кухни в минималистичном стиле древесина – идеальный выбор. Kwint Architecten это доказали. Нежный оливково-бежевый цвет и естественный рисунок натурального дерева не требуют никакого дополнительного декора, и делают интерьер ярким, запоминающимся, несмотря на минимум деталей.

21. Тепло и естественность

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Кухни в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Кухня от LGZ Taller de Arquitectura понравится тем, кто любит теплые, уютные интерьеры. Золотисто-рыжий оттенок древесины выглядит просто роскошно, даже учитывая простоту мебели. Необычная деталь – светильники, выполненные в виде перевернутых горшочков с белыми цветами.

22. Деревянные штрихи

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Встроенные кухни Твердая древесина Синий
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Интересное применение древесине на кухне нашли дизайнеры из GRANGE MÉXICO. Эффектные детали в виде винтажных табуретов и простых полочек идеально вписываются в современный дизайн пространства. 

23. Вверх тормашками

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Подвесные горшки с белыми орхидеями, которые вы видите на фото, очень гармонично подчеркивают индивидуальный стиль кухни от LGZ TALLER DE ARQUITECTURA. Здесь классические линии перекликаются с модерновыми, создавая удивительный ансамбль стиля и красоты. 

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