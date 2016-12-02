23 варианта использования древесины на современной кухне

Много лет дерево остается популярнейшим материалом для строительства и отделки своего жилища. Красивое, экологичное, благородное, прочное, долговечное – чего еще можно требовать? Даже при современном многообразии стилей интерьера древесина остается актуальной – ее можно использовать везде, в том числе и на кухне.

Любите натуральное дерево? Тогда вам наверняка понравится сегодняшняя подборка от Homify. Мы подобрали для вас 23 варианта применения древесины на кухне – уверены, вдохновение не обойдет вас стороной!