23 варианта использования древесины на современной кухне

Много лет дерево остается популярнейшим материалом для строительства и отделки своего жилища. Красивое, экологичное, благородное, прочное, долговечное – чего еще можно требовать? Даже при современном многообразии стилей интерьера древесина остается актуальной – ее можно использовать везде, в том числе и на кухне.
Любите натуральное дерево? Тогда вам наверняка понравится сегодняшняя подборка от Homify. Мы подобрали для вас 23 варианта применения древесины на кухне – уверены, вдохновение не обойдет вас стороной!
Дерева в интерьере не бывает много – оно дарит ощущение теплоты и уюта. А эта кухня, спроектированная дизайнерами студии Shu Arch, может похватать не только красотой, но и очень грамотным обустройством, делающим изначальную вытянутую форму помещения весьма выгодной для готовки. Такая планировка кухни является одной из наиболее практичных.
В отличие от предыдущей кухни, где дизайнерам пришлось решать проблему тесноты, помещение, с которым работала архитектурная студия Carlo Ceresoli, очень просторное. И здесь дерево тоже выглядит очень органично – и шикарный стол, и удобные шкафчики, и отделка стен.
… и даже на потолке. Специалисты из Ollin Arqutiectura создали удивительный интерьер. Дерево здесь в изобилии – стены, потолок, входная дверь, мебель… Чтобы не слишком перегружать пространство древесиной, ее разбавили благородным бежевым цветом, золотистой мраморной плиткой на полу, серой каменной столешницей и холодным блеском хромированных деталей.
В этом проекте от Kuche Haus мы также видим сочетание хрома и древесины, но на этот раз – более темной. Центральная фигура на кухне – массивный остров, оборудованный всем необходимым. Приятная деталь – четыре огромных, вместительных выдвижных ящика, в которых можно хранить посуду и другую кухонную утварь.
Такой вариант, предложенный RoomDesignBuro, идеально подойдет для небольшой кухни. Сочетание белизны стен и светлой древесины визуально сделает помещение просторнее, создаст ощущение легкости и свежести.
Прелесть древесины – в ее универсальности. Она с легкостью адаптируется под любой стиль, будь то рустика с кантри или авангардный минимализм. Потрясающая кухня от FR Arquitectura S.A.S. наглядно это демонстрирует. В огромном помещении объединены и зона приготовления пищи, и уютная стильная столовая. Изюминку в интерьер вносит шикарная лестница.
Еще одно преимущество древесины – ее естественная красота, которая порой даже не нуждается в обработке. Команда Trewin Design Architects прекрасно знает об этом и удачно использует природные свойства материала. Так, на этой кухне мы видим деревянную мебель с ярко выраженным естественным рисунком, а особый шарм интерьеру придают потолочные балки из грубого необработанного бруса.
И еще одно достоинство древесины – многообразие оттенков, которые при желании можно менять, не нарушая естественной фактуры и рисунка. Например, на этой кухне от Arturo Campos мы видим мебель из темно-коричневого, почти черного дерева, которое выглядит очень благородно и удачно контрастирует со светлым фоном.
А вот дизайнеры Gardu Diseno предлагают свой вариант использования дерева. В их проекте кухни присутствуют классические шкафчики из светлой древесины – большие, они достигают самого потолка, чтобы обеспечить достаточно места для хранения всевозможной утвари, посуды и продуктов.
Совершенно фантастическую кухню создали Friggle Bau und Mobeltischlerei. В ней гармонично сочетаются рустикальный стиль и модерн. Первый проявляется в деревянной мебели с выраженным природным рисунком, потертой кирпичной стене и характерном декоре (оленьи рога, растения в цинковых ведерках), второй – в простых формах и четких линиях.
Dua Architecture LPP напомнили нам о еще одном прекрасном варианте использования древесины. Их кухня выглядит стильно и элегантно, но совершенно непримечательно – до тех пор, пока вы не посмотрите вверх. Деревянные потолочные балки – роскошная деталь, которая правит бал в интерьере и задает настроение. Разве это не великолепная идея?
Благодаря популярности стиля лофт дизайнеры все чаще стали сметать границы между разными помещениями. Отличный пример – кухня от ZE Aruitectura, совмещенная со столовой. Древесины здесь много – паркет на полу, остров, шкафчики, но первым делом внимание привлекает большой обеденный стол на 8 персон. Его массивная столешница сделана из цельного куска древесины и имеет необработанные края, что придает ей особую привлекательность.
На фоне благородной, элегантной древесины сияние нержавеющей стали превращается из холодного и скучного в эффектное. На великолепном фото от Michal Mlynarczyk мы можем оценить этот феномен в полной мере. Тигровый древесный рисунок, черный глянец рабочих поверхностей, хром и нержавеющая сталь, контрастные вставки малинового цвета – потрясающая эклектика, которая пленит с первого взгляда.
Имея у себя на кухне остров, вы можете перенести свой интерьер на новый уровень дизайнерского искусства, как это сделала Elena Arsentyeva. Ее проект в рустикальном стиле – воплощение нежности, уюта и идеального вкуса. Каждая мелочь здесь заслуживает внимания – и очаровательные деревянные полочки, и тканевые роллеты на окнах, и необычные табуретки, и оригинальная отделка острова, который занимает центральное место в интерьере.
На кухне в стиле ретро тоже всегда найдется место древесине – в этом нас убедили дизайнеры студии Diego Alonso Designs. Удобный остров здесь одновременно служит неким подобием барной стойки, что очень помогает сэкономить и пространство, и порой время. Особенно выигрышно здесь смотрится сочетание дерева разных оттенков.
Очередной пример удачного сочетания белого фона и светлой древесины предоставила команда DK Architectura Wnetrz. Дизайнеры не поскупились на освещение, поэтому кухня буквально светится: днем – благодаря отражению естественного света от белых поверхностей, вечером – благодаря мощным светильникам. Деревянные элементы избавляют помещение от скучного ощущения стерильности и придают уют.
Студия Flair Design – на страже практичности. При обустройстве кухни они рекомендуют использовать ламинированную древесину, которая более устойчива к воздействию влаги, перепадам температур, образованию пятен и различным повреждениям. На фото мы видим именно такой материал – красивый и в то же время практичный.
На кухне всегда есть множество вещей, которые то и дело попадаются под руку, мешая работать. Деревянные полочки – прекрасная идея для хранения всевозможной утвари. Но студия Art-i-Chok в своих идеях пошла еще дальше, спроектировав стеллаж-трансформер. Полки в нем можно переставлять на разные уровни, чтобы удобно было хранить вещи разных размеров. Выглядит эта конструкция очень стильно и прекрасно вписывается в интерьер.
Кухня от Arquitectura en Proceso еще раз показывает нам, что древесину в интерьере можно использовать в любом количестве. Главное – правильно расставить акценты. Например, в этой кухне обилие дерева контрастирует с белизной потолка и стульев, а особенную нотку вносит огромный стол, являющийся по совместительству островом.
Для кухни в минималистичном стиле древесина – идеальный выбор. Kwint Architecten это доказали. Нежный оливково-бежевый цвет и естественный рисунок натурального дерева не требуют никакого дополнительного декора, и делают интерьер ярким, запоминающимся, несмотря на минимум деталей.
Кухня от LGZ Taller de Arquitectura понравится тем, кто любит теплые, уютные интерьеры. Золотисто-рыжий оттенок древесины выглядит просто роскошно, даже учитывая простоту мебели. Необычная деталь – светильники, выполненные в виде перевернутых горшочков с белыми цветами.
Интересное применение древесине на кухне нашли дизайнеры из GRANGE MÉXICO. Эффектные детали в виде винтажных табуретов и простых полочек идеально вписываются в современный дизайн пространства.
Подвесные горшки с белыми орхидеями, которые вы видите на фото, очень гармонично подчеркивают индивидуальный стиль кухни от LGZ TALLER DE ARQUITECTURA. Здесь классические линии перекликаются с модерновыми, создавая удивительный ансамбль стиля и красоты.