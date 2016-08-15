10 спальных комнат, оформленных русскими дизайнерами

Еще один пример эклектики в интерьере спальни – проект от Lab21Studio. Однако работа этой команды разительно отличается от предыдущего варианта – здесь все совершенно наоборот. В помещении царит спокойствие и нежность. Светлая древесина, стены цвета морской волны, мебель, словно позаимствованная из кукольного домика, очаровательное бирюзовое покрывало на кровати, картина с изображением водяных линий – все это расслабляет, внушает покой и очаровывает. Чудесная деталь, взятая из стиля лофт – второй уровень комнаты, идею которого воплотили в воде балкона со стеклянными перилами.