10 спальных комнат, оформленных русскими дизайнерами

Спальня современного человека заслуживает быть не только уютной, но и стильной. И если вы сейчас находитесь в поисках вдохновения для своего собственного шедевра, вам наверняка пригодится свежая подборка от Homify. Мы подготовили для вас десять великолепных проектов спальных комнат, созданных русскими дизайнерами. Наслаждайтесь!
Освоение классического стиля для многих современных дизайнеров становится роковым опытом – очень трудно не переборщить с помпезностью и вычурным декором. Однако команда Mushulov Project – настоящие профессионалы, которые не боятся трудностей. Созданная ими классическая спальня выглядит роскошно, торжественно и в то же время очень элегантно. Монохромная цветовая гамма разбавляется лишь зеленью живых растений и темно-красными абажурами ламп. Тонкий узор на стене над кроватью придает интерьеру особую изысканность.
Начнем мы с потрясающей спальни, оформленной талантливейшим дизайнером Татьяной Зайцевой. Ее главный козырь – богатство фактур. Гладкий паркетный пол, бархатистые шторы, пушистый ковер, грубая рогожка на мебели… Отличное сочетание, которое дарит настоящий взрыв тактильных ощущений. Интерьер выдержан в приглушенных тонах – здесь господствуют серый, бежевый, белый и коричневый цвета. Яркие пятна – огромные пестрые подушки и картина над кроватью.
Стиль лофт уже несколько лет подряд не сдает позиций в рейтинге популярности. Спальня в такой стилистике – нечто совершенно особенное. Взгляните на этот интерьер, созданный командой Solo Design Studio – в нем сочетаются простота и шик, элегантность и брутальность. Грубоватая паркетная доска и кирпичная кладка стены задают довольно суровое настроение, но мягкая подстилка на полу, кофейного цвета шторы и обилие всевозможного другого текстиля смягчают обстановку.
Еще один великолепный образец спальни в стиле лофт нам предоставила студия Co:Interior. В этом интерьере также фигурирует кирпичная кладка, но при этом одна из стен облицована грубыми деревянными досками. Тяжелые портьеры цвета морской волны отделяют от основного помещения зону гардеробной. Общая суровость немного разбавляется живыми растениями в горшках, а раздвижные амбарные двери создают особую атмосферу.
Проект спальни от Веры Рыбченко – вариант для смелых натур. Здесь господствует фиолетовый цвет во всем своем великолепии. Интересный момент – если оценивать общую площадь помещения, включая стены и потолок, перевешивает серый, но магия фиолетового покоряет все пространство. Достаточно лишь одной стены, полосы на потолке и постельного белья, чтобы в комнате поселился дух фиалок и ирисов.
В минималистичном интерьере спальни от Bro Design Studio все на своих местах. Комната получилась удобной и функциональной – помимо кровати, здесь есть небольшой рабочий столик, полочки для всевозможных красивых и полезных мелочей, тумбочки. Обилие светлой древесины создает уют, и даже антрацитовые шторы на таком теплом светлом фоне не кажутся мрачными.
Жилище с мотоциклами
А вот Александр Барнаш создал великолепный проект холостяцкой спальни в эклектичном стиле – здесь объединились минимализм, стимпанк и лофт в лучших своих проявлениях. Низкая кровать – лежбище настоящего самца. Темная цветовая гамма задает брутальность и мужественность интерьеру – подкрепляется это ощущение потрясающей кованной люстрой. Интерьер немного оживляется изображениями девушек на мотоциклах, как бы отдавая дань подростковым мечтам каждого мужчины. Шкаф здесь заменен удобными открытыми полками для хранения вещей.
Еще один пример эклектики в интерьере спальни – проект от Lab21Studio. Однако работа этой команды разительно отличается от предыдущего варианта – здесь все совершенно наоборот. В помещении царит спокойствие и нежность. Светлая древесина, стены цвета морской волны, мебель, словно позаимствованная из кукольного домика, очаровательное бирюзовое покрывало на кровати, картина с изображением водяных линий – все это расслабляет, внушает покой и очаровывает. Чудесная деталь, взятая из стиля лофт – второй уровень комнаты, идею которого воплотили в воде балкона со стеклянными перилами.
И снова цветовая гамма в зеленоватых тонах. Чудесный проект спальни продемонстрировала команда In2Architecture, в очередной раз доказав, что даже в комнатах не самой удачной формы пространство можно задействовать максимально эффективно. Так, очень необычный визуальный эффект удалось обеспечить, разделив помещение на две цветовые зоны – белую и зеленую.
И в завершение – уютная и красивая спальная зона, созданная командой IK-Architects. Дизайнеры буквально создали еще одну маленькую комнатушку в однокомнатной квартире. Симпатичный квадратный бокс с деревянными загородками стал укромным местечком для хозяина жилища. Это отличная идея для отделения спальной зоны от остального пространства, не правда ли?