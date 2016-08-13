До и после: ремонт 5 прихожих

Готовясь к ремонту или перепланировке, мы обычно очень тщательно продумываем интерьер спальни, гостиной, кухни, детской, а вот прихожей зачастую достаются лишь жалкие остатки нашего вдохновения. И зря – именно она встречает нас и наших гостей, задавая первое впечатление о всем доме. На сегодня Homify подготовил пять примеров того, как старые, безвкусные, а порой и вовсе разрушенные прихожие становились стильными и уютными. Поехали!