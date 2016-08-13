До и после: ремонт 5 прихожих

Готовясь к ремонту или перепланировке, мы обычно очень тщательно продумываем интерьер спальни, гостиной, кухни, детской, а вот прихожей зачастую достаются лишь жалкие остатки нашего вдохновения. И зря – именно она встречает нас и наших гостей, задавая первое впечатление о всем доме. На сегодня Homify подготовил пять примеров того, как старые, безвкусные, а порой и вовсе разрушенные прихожие становились стильными и уютными. Поехали!
Молодая пара, которой досталась старая квартира в хрущевке, заказала проект дизайна талантливой команде. Работать здесь, безусловно, есть над чем: квартира очень старая и находится в плачевном состоянии. А вот планировка дарит некоторый простор для фантазии.
Дизайнеры постарались на славу и создали поистине удивительный проект. Изысканное сочетание черного и белого – вечная классика, актуальная в любом интерьере – воплотилось здесь в лучшем своем проявлении. Компактная мебель, изящные узоры на напольном кафеле, симпатичные полочки, зеркала – все это делает прихожую одновременно уютной и шикарной.
Тесный холл старого бунгало – не самый перспективный материал для фантазии дизайнеров, но специалисты из студии ARA постарались на славу. Работа им досталась непростая. Узкое помещение из-за перегруженности различными предметами выглядело еще уже – контраст цветов и текстур усиливал ощущение тесноты, и даже зеркальные двери на одной из сторон не спасали ситуацию.
Наиболее эффективный инструмент для визуального расширения пространства – светлая цветовая гамма. Здесь этот прием сработал как нельзя лучше. Больше белого, меньше деталей, захламляющих пространство – и узкий коридор превратился в довольно просторное помещение. Для хранения вещей в нем предусмотрены аккуратные шкафчики по всей высоте и удобная ниша.
Даже в больших жилищах прихожие могут быть совсем крохотными. Так дела обстоят и с огромной двухуровневой квартирой, над которой работала команда профессиональных декораторов. Прихожая здесь одним своим видом навевала тоску – маленькая, тесная и серая, она была совершенно неуютной.
По желанию заказчиков серая цветовая гамма в прихожей была сохранена, но как при этом преобразилась общая картина! Благодаря грамотному освещению помещение стало гораздо более просторным, а раздвижные двери обеспечили комфорт передвижения.
За оформление небольшой квартиры в Петербурге взялась команда дизайнеров Универсальная История. Прихожая в этом жилище была ярким образцом китча – розовые обои, разрисованный пол, лепнина, кованная люстра, зеркало в золоченной раме, вычурные дверные ручки… Что может быть хуже атмосферы дешевого кукольного домика?
На фото можно оценить обновленную прихожую. В своей работе дизайнеры учли любовь владельцев квартиры к земляничной цветовой гамме и духу старины, воплотив все это в стиле французского прованса. Трогательный столик, тонкие изящные линии, нежные цвета – изысканно и мило.
В завершение мы решили показать вам наиболее шокирующее, эффектное превращение. Александр Кривов работал над московской квартире, которая находится в доме, построенном еще в начале 30-х годов прошлого века. Нетрудно догадаться, что жилище до ремонта было не слишком уютным. А если начистоту – это были самые настоящие руины.
Прихожая в квартире преобразилась до неузнаваемости. Нежно-кремовые стены делают помещение уютным. Ненавязчивый мягкий свет точечных ламп, вмонтированных в потолок, выглядит естественно и не режет взор. Обилие дерева облагораживает помещение и добавляет ему солидности.