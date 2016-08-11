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До и после: реконструкция 5 фасадов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Реконструкция фасадов, hq-design hq-design
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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как старые, непрезентабельные, а порой и почти разрушенные дома превращаются в шедевры современной архитектуры. Сегодня Homify подготовил для своих читателей подборку из пяти таких преображений. Сравните эти фасады до и после реконструкции, и вы поймете, что в жизни нет ничего невозможного!

До: безжизненный остов

фото "до" Forma-T studio
Forma-T studio

фото до

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Команде Forma-T Studio также досталось задание не из легких. Дом на берегу Москвы-реки, который им пришлось реконструировать, представлял собой, по сути, лишь каркас здания, состоявший из стропильной системы и кровли. Ребята буквально нарастили плоть поверх мертвого скелета, придав своему созданию законченную форму и привлекательный внешний вид.

После: чудесная эклектика

фото "после" Forma-T studio
Forma-T studio

фото после

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Форма постройки вызывала желание поэкспериментировать, поэтому для дома был выбран эклектичный стиль. В нем смешались молодое дыхание модерна, дух Востока, очарование рустики и романтика кантри. Сочетание древесины и камня радует глаз своей естественной красотой, а щедрое остекление дарит ощущение легкости и свободы.

До: старая, полуразрушенная постройка

Дом в Мамонтовке, М2Студия М2Студия
М2Студия

Дом в Мамонтовке

М2Студия
М2Студия
М2Студия

Команде, занимавшейся данным проектом, достался перспективный, но непростой исходный материал. Огромный двухэтажный дом, расположенный в поселке Мамонтовка, пребывал в плачевном состоянии – фото говорит само за себя. Однако это еще больше подогрело профессиональный интерес строителей, которые преобразили здание до неузнаваемости.

После: прекрасный дом в лучших традициях модерна

Дом в Мамонтовке, М2Студия М2Студия
М2Студия

Дом в Мамонтовке

М2Студия
М2Студия
М2Студия

Архитекторы студии М2 потрудились на славу, полностью изменив саму концепцию постройки. Из скучной, заурядной постройки он превратился в элегантный дом в стиле модерн. С черной облицовкой фасада удачно контрастирует белый фундамент, оконные рамы, крыльцо и другие детали – это классическое сочетание, как всегда, смотрится выигрышно. Нестандартная форма крыши несколько смягчает строгость здания, делая его весьма необычным.

До: скучный фасад

Вид 1. Вот так было hq-design
hq-design

Вид 1. Вот так было

hq-design
hq-design
hq-design

Более безвкусным, чем имитация кирпича, может быть лишь линолеум, притворяющийся паркетом. Только очень талантливые дизайнеры могу позволить себе подобные приемы – в других случаях результат будет выглядеть более чем уныло. Яркий пример – дом в Донецке, за реконструкцию которого принялась команда HQ-Design. Впрочем, называть его ярким вряд ли корректно – давно мы не видели столь тусклых и скучных фасадов.

После: уютный дом в стиле кантри

Вид 1. Проектное решение hq-design дизайн фасадов,экстерьер,строительство,частный дом,коттедж,кантри,шалле
hq-design

Вид 1. Проектное решение

hq-design
hq-design
hq-design

Настоящие профессионалы сразу оценили главное достоинство дома – его форму, которая позволяла превратить здание в нечто действительно интересное. Как результат, мы видим симпатичную постройку в стиле кантри со всеми традиционными элементами – каменной кладкой стен, маленькими уютными балкончиками, декоративными деревянными элементами, просторным крыльцом с навесом и дощатыми перилами. На таком крылечке хочется сидеть в кресле качалке, завернувшись в шерстяной плед, потягивать виски, играть на гитаре и вести философские беседы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

До: несуразное, хаотичное здание

Дом до начала реконструкции Rash_studio Терраса в средиземноморском стиле
Rash_studio

Дом до начала реконструкции

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Небольшой двухэтажный дом в Одессе, которым занялась команда Rash Studio, выглядел, как настоящая катастрофа. Это простенькое строение было облеплено разномастными балкончиками, словно днище лодки – ракушками, что смотрелось весьма неопрятно. Впечатление неаккуратности подкреплялось грязновато-серыми стенами и скошенной лестницей, которая на фоне всего вышеперечисленного выглядела не оригинальной задумкой, а ошибкой архитектора.

После: очаровательный дом в средиземноморском стиле

Дом в процессе реконструкции Rash_studio Терраса в средиземноморском стиле
Rash_studio

Дом в процессе реконструкции

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Какой стиль выбрать для дома, расположенного в живописной Одессе? Разумеется, средиземноморский! Белые стены, великолепная аркада на первом этаже, изящные кованные перила балконов – на втором, широкая лестница. Теперь это идеальное жилище для тех, кто любит отдохнуть на террасе – благо, здесь их целых две. А для летних вечеринок это настоящий рай!

До: суровый конструктивизм

Competition - new City Hall for Prague 7 Filipenka architect architectinprague,architect,architektura,architecturelovers,architectural,architektpraha,architectures,architecture,designhouse,competition,competitions,cityhall,radnice,architecturalcompetition,soutěž,architektonickasoutez
Filipenka architect

Competition – new City Hall for Prague 7

Filipenka architect
Filipenka architect
Filipenka architect

Завершить свой обзор мы решили необычным проектом чешского архитектора Slava Filipenka, который принял участие в конкурсе на реконструкцию мэрии в Праге. Сейчас это огромное восьмиэтажное здание выглядит солидно, но угрюмо. Построенное в духе конструктивизма, когда-то оно было весьма оригинальным для своего времени, но сегодня серые стены и ряды одинаковых окон навевают образы из романов-антиутопий.

После: потрясающий футуризм

Competition - new City Hall for Prague 7 Filipenka architect Конференц-центры в стиле минимализм Железобетон Белый architectinprague,architect,architektura,architecturelovers,architectural,architektpraha,architectures,architecture,designhouse,competition,competitions,cityhall,radnice,architecturalcompetition,soutěž,architektonickasoutez,Офисные помещения
Filipenka architect

Competition – new City Hall for Prague 7

Filipenka architect
Filipenka architect
Filipenka architect

Slava Filipenka предложил свое видение концепции здания и разработал поистине фантастический проект фасада. Удачно использовав необычную форму постройки, он превратил ее в геометрическую феерию. Хаотично расположенные на стеклянной поверхности белые треугольники делают фасад похожим на небо, нарисованное художником-кубистом. Не теряя своей монументальности, здание преобразилось, став воздушным, легким и, безусловно, очень необычным.

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