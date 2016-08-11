До и после: реконструкция 5 фасадов

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как старые, непрезентабельные, а порой и почти разрушенные дома превращаются в шедевры современной архитектуры. Сегодня Homify подготовил для своих читателей подборку из пяти таких преображений. Сравните эти фасады до и после реконструкции, и вы поймете, что в жизни нет ничего невозможного!