До и после: реконструкция 5 фасадов

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как старые, непрезентабельные, а порой и почти разрушенные дома превращаются в шедевры современной архитектуры. Сегодня Homify подготовил для своих читателей подборку из пяти таких преображений. Сравните эти фасады до и после реконструкции, и вы поймете, что в жизни нет ничего невозможного!
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Команде Forma-T Studio также досталось задание не из легких. Дом на берегу Москвы-реки, который им пришлось реконструировать, представлял собой, по сути, лишь каркас здания, состоявший из стропильной системы и кровли. Ребята буквально нарастили плоть поверх мертвого скелета, придав своему созданию законченную форму и привлекательный внешний вид.
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Форма постройки вызывала желание поэкспериментировать, поэтому для дома был выбран эклектичный стиль. В нем смешались молодое дыхание модерна, дух Востока, очарование рустики и романтика кантри. Сочетание древесины и камня радует глаз своей естественной красотой, а щедрое остекление дарит ощущение легкости и свободы.
Команде, занимавшейся данным проектом, достался перспективный, но непростой исходный материал. Огромный двухэтажный дом, расположенный в поселке Мамонтовка, пребывал в плачевном состоянии – фото говорит само за себя. Однако это еще больше подогрело профессиональный интерес строителей, которые преобразили здание до неузнаваемости.
Архитекторы студии М2 потрудились на славу, полностью изменив саму концепцию постройки. Из скучной, заурядной постройки он превратился в элегантный дом в стиле модерн. С черной облицовкой фасада удачно контрастирует белый фундамент, оконные рамы, крыльцо и другие детали – это классическое сочетание, как всегда, смотрится выигрышно. Нестандартная форма крыши несколько смягчает строгость здания, делая его весьма необычным.
Более безвкусным, чем имитация кирпича, может быть лишь линолеум, притворяющийся паркетом. Только очень талантливые дизайнеры могу позволить себе подобные приемы – в других случаях результат будет выглядеть более чем уныло. Яркий пример – дом в Донецке, за реконструкцию которого принялась команда HQ-Design. Впрочем, называть его ярким вряд ли корректно – давно мы не видели столь тусклых и скучных фасадов.
Настоящие профессионалы сразу оценили главное достоинство дома – его форму, которая позволяла превратить здание в нечто действительно интересное. Как результат, мы видим симпатичную постройку в стиле кантри со всеми традиционными элементами – каменной кладкой стен, маленькими уютными балкончиками, декоративными деревянными элементами, просторным крыльцом с навесом и дощатыми перилами. На таком крылечке хочется сидеть в кресле качалке, завернувшись в шерстяной плед, потягивать виски, играть на гитаре и вести философские беседы.
Небольшой двухэтажный дом в Одессе, которым занялась команда Rash Studio, выглядел, как настоящая катастрофа. Это простенькое строение было облеплено разномастными балкончиками, словно днище лодки – ракушками, что смотрелось весьма неопрятно. Впечатление неаккуратности подкреплялось грязновато-серыми стенами и скошенной лестницей, которая на фоне всего вышеперечисленного выглядела не оригинальной задумкой, а ошибкой архитектора.
Какой стиль выбрать для дома, расположенного в живописной Одессе? Разумеется, средиземноморский! Белые стены, великолепная аркада на первом этаже, изящные кованные перила балконов – на втором, широкая лестница. Теперь это идеальное жилище для тех, кто любит отдохнуть на террасе – благо, здесь их целых две. А для летних вечеринок это настоящий рай!
Завершить свой обзор мы решили необычным проектом чешского архитектора Slava Filipenka, который принял участие в конкурсе на реконструкцию мэрии в Праге. Сейчас это огромное восьмиэтажное здание выглядит солидно, но угрюмо. Построенное в духе конструктивизма, когда-то оно было весьма оригинальным для своего времени, но сегодня серые стены и ряды одинаковых окон навевают образы из романов-антиутопий.
Slava Filipenka предложил свое видение концепции здания и разработал поистине фантастический проект фасада. Удачно использовав необычную форму постройки, он превратил ее в геометрическую феерию. Хаотично расположенные на стеклянной поверхности белые треугольники делают фасад похожим на небо, нарисованное художником-кубистом. Не теряя своей монументальности, здание преобразилось, став воздушным, легким и, безусловно, очень необычным.