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Уникальный дом, достойный награды

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
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Этот уникальный дом был создан для одного человека, именно столько места нужно одному, чтобы жить комфортно и счастливо. Обычно при создании проекта стараются увеличить насколько возможно каждую площадь помещения. Тем не менее, для этого проекта архитектор и клиент сделали шаг в другом направлении и решили минимизировать размеры каждой комнаты. Сложно поверить, насколько стильно и потрясающе может выглядеть дом таких малых размеров.

Красивый пейзаж

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Мы начинаем наше исследование дома с заднего дворика . Мы видим дом –пример минималистской архитектуры, которая контрастирует со своими традиционными соседями. Также он имеет меньшие размеры, но уникальную форму.  Сад создан прекрасно, он прост и элегантен.

Сад

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Несмотря на то, что участок значительных размеров, он не загроможден. Можно провести досуг на террасе или расположиться прямо на лужайке. Сад имеет декоративные деревья и галечные насыпи.

Черное и белое

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Черное и белое

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

С этой стороны лучше всего видно архитектурные особенности дома. Черно-белые металлические панели образуют структуру, которая поднимается вверх. Хорошо выглядит белое геометрической формы основание.

Вверх

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Гараж является важным аспектом дизайна дома. Поэтому количество пригодных для использования жилых помещений необходимо было уменьшить. На гараж приходится 22 из имеющихся 62 квадратных метров. Окна на верхнем уровне позволяют получить доступ к естественному свету.

Свет

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

В то время как основной коридор имеет белый цвет, лестница  из древесины обеспечивает естественный контраст в этом причудливом пространстве. 

Белые стены, высокие потолки, окна и световые люки обеспечивают прихожей светлый вид. Хорошо, когда нейтральная цветовая гамма позволяет оценить внутреннюю архитектуру.

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Яркая кухня

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Внутри дизайн кухни выполнен в белом цвете. В этом пространстве одним из интересных акцентов является холодильник и его яркий красный цвет. Если вам интересно, где расположена спальня, то вход находится на первом левом повороте в коридоре.

Дом достойный награды

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Мы закончим наше путешествие, идя вверх по лестнице в гостиную, которая представляет собой простое пространство, состоящее из L-образного дивана, высокой лампы и телевизора в углу. Этот дом вошел в десятку лучших польских домов.

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