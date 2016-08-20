Уникальный дом, достойный награды

В то время как основной коридор имеет белый цвет, лестница из древесины обеспечивает естественный контраст в этом причудливом пространстве.

Белые стены, высокие потолки, окна и световые люки обеспечивают прихожей светлый вид. Хорошо, когда нейтральная цветовая гамма позволяет оценить внутреннюю архитектуру.