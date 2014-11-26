Архитектурный портрет: Бьярке Ингельс

В начале нового тысячелетия на склоне современной архитектуры загорелась новая звезда в лице молодого датского архитектора по имени Бьярке Ингельс. После окончания архитектурного факультета при Королевской Академии в Копенгагене Бьярке несколько лет проработал в студии OMA под руководством уже известного нам голладнца Рема Колхаса. В 2001 году молодой, но очень амбициозный зодчий совместно с бельгийским коллегой Жюльеном де Шмедом создает свое собственное бюро Plot. В 2004 году Plot удостоился Золотого Льва на Венецианской Биеннале 2004 года за проект Дома музыки в норвежском городе Штавангер, но несмотря на успех, амбициозный Бьярке решает отправиться в свободное плавание и открывает собственную студию Bjarke Ingels Group (BIG), в рамках которой реализует ряд масштабных проектов, принесших ему мировую славу.
На сегодняшний день Бьярке Ингельс считается самым влиятельным архитектором нового поколения, его студия BIG имеет офисы в Копенгагене, Нью-Йорке и Пекине и ежегодно разрабатывает десятки интереснейших проектов по всему миру. Спектр работ BIG невероятно широк. Девиз компании – Yes is More. По словам архитектора ответить
да инженерам, инвесторам, девелоперам, политикам, строителям и общественности очень не просто, но необходимо. Если архитектор хочет развиваться, он должен услышать все программные требования и найти компромиссные решения, удовлетворяющие всех участников проекта. В этом и заключается философия BIG.
Сегодня мы подробно рассмотрим три проекта, ознаменовавших историю этого уникального архитектурного бюро. Приглашаем вас в уникальное путешествие из Шанхая в Копенгаген, в котором вы познакомитесь с необычными проектами, в которых сочетается прагматизм, яркий дизайн и стремление к комфорту.
В начале 2000-х годов власти города Копенгаген решили построить новый жилой район Эрестад, расположенном на острове Амагер, неподалеку от международного аэропорта. Для архитекторов Бьярке Ингельса и Жюльена де Шмед это был первый опыт по проектированию крупного жилого комплекса. В возведенных домах легко угадывается форма латинских букв V и M – такое планировочное решение позволило осуществить пересечение множества замкнутых на себя индивидуальных ячеек, благодаря чему жители новостроек чувствуют себя участниками большого жилого сообщества. Как видно на изображении, южную часть фасада строения V украсили необычные треугольные балконы, которые благодаря своей необычной форме, не затеняют пространство вокруг дома.
Проект VM Houses переосмыслил некоторые принципы архитектуры Ле Корбюзье. Знаменитый французский архитектор был первым, кто начал строить двухуровневые квартиры в многоэтажных домах. Создатели VM Houses предложили более 80 итераций для 230 квартир комплекса, чтобы люди с разным уровнем доходов могли подобрать для себя подходящее жилье. Благодаря этому решению, VM Houses объединили под своей крышей представителей различных слоев общества.
Идея общего коридора Ле Корбюзье также обрела новый смысл в проект Ингельса и де Шмеда. В VM Houses смысл общего коридора заключался в создании пространства для социального взаимодействия между жителями комплекса. Совмещенные коридоры Ле Корбюзье были слишком длинными и недостаточно освещенными. Эти недостатки были учтены молодыми архитекторами, которые постарались сделать проходы максимально удобными, предусмотрев в них даже специальные места для размещения велосипедов.
В рамках выставки ЭКСПО в 2010 году представлять Данию выпало честь архитектурному бюро BIG, специалисты которого под руководством Бьярке Ингельса, аккурат к открытию мероприятия осуществили крайне необычный проект под названием Павильон Дании. Архитектура здания напоминает датский город в миниатюре – в нем много велосипедных дорожек, ведущих к знаменитой Русалке, есть большая детская площадка и дизайнерский магазин, предлагающий
товары будущего, сделанные на совместных датско-китайских предприятиях.
Архитектура павильона наглядно демонстрируем, что возможности современной архитектуры безграничны. Круглый каркас здания
одет в перфорированную сталь. Форма и цвет здания создают ощущение легкости и прочности. Такие здания непривычны для глаз жителей самого большого города Китая, в архитектуре которого в последние десятилетия доминируют криволинейные высотки. По мнению специалистов BIG, изобилие острых углов в современных небоскребах не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии жителей одного из самых густонаселенных мегаполисов мира.
Высота здания составляет 12 метров. Его основу составила стальная конструкция в форме двойной спирали, состоящей из пешеходных и велосипедных дорожек. В павильоне повсюду расположены металлические скамейки. Выбор цвета павильона также неслучаен – его белые стены должны защитить шанхайцев от жаркого солнца.
В центре павильона есть бассейн с пресной водой, в центре которого был установлен один из символов Копенгагена, который мы упоминали ранее, – статуя маленькой Русалки, героини сказок самого знаменитого датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Именно к ней ведут все пешеходные и велосипедные дорожки.
Пришла пора снова вернуться в Копенгаген и посмотреть на одну из последних работ архитектурного бюро BIG. Чуть больше года назад свои двери распахнул новый корпус Национального морского музея. Он расположился недалеко от знаменитого замка Кронборг, знакомого нам по шекспировскому
Гамлету, что не может не иметь положительный эффект на его посещаемости.
Ранее музей располагался непосредственно в здании замка, но некоторое время назад городские власти решили, что морскому музею полагается иметь свое собственное помещение. Чтобы не потерять туристические потоки и в тоже время не нарушить привычную для жителей панораму города, было принято необычное решение опустить музей на несколько метров под землю.
На этом изображении мы видим один из трех мостов, связывающий несколько частей музея друг с другом. Мосты выполнены из стали и стекла и, помимо своей основной функции организовывать перемещение посетителей, они также выступают в роли символа взаимосвязи старого и нового.
Старый сухой док, в стены которого был помеще музей, олицетворяет богатое индустриальное прошлое маленькой скандинавской страны, а пересекающие его три двухуровенвых моста ассоциируются с быстрым и, порой, непредсказуемым течением нового времени.
Бьярке Ингельс находится в постоянном поиске компромисса между утопией и прагматизмом. Его работы своевременно отвечают на вызовы современного общества. Каким бы сложным не казался проект, Бьярке смело берется за него и доводит начатое до конца. Он верит в то, что при правильном подходе каждый проект может и должен быть экологичным, удобным и рентабельным.