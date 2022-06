Архитектурный портрет: Бьярке Ингельс

В начале нового тысячелетия на склоне современной архитектуры загорелась новая звезда в лице молодого датского архитектора по имени Бьярке Ингельс. После окончания архитектурного факультета при Королевской Академии в Копенгагене Бьярке несколько лет проработал в студии OMA под руководством уже известного нам голладнца Рема Колхаса. В 2001 году молодой, но очень амбициозный зодчий совместно с бельгийским коллегой Жюльеном де Шмедом создает свое собственное бюро Plot. В 2004 году Plot удостоился Золотого Льва на Венецианской Биеннале 2004 года за проект Дома музыки в норвежском городе Штавангер, но несмотря на успех, амбициозный Бьярке решает отправиться в свободное плавание и открывает собственную студию Bjarke Ingels Group (BIG), в рамках которой реализует ряд масштабных проектов, принесших ему мировую славу.

На сегодняшний день Бьярке Ингельс считается самым влиятельным архитектором нового поколения, его студия BIG имеет офисы в Копенгагене, Нью-Йорке и Пекине и ежегодно разрабатывает десятки интереснейших проектов по всему миру. Спектр работ BIG невероятно широк. Девиз компании – Yes is More. По словам архитектора ответить да инженерам, инвесторам, девелоперам, политикам, строителям и общественности очень не просто, но необходимо. Если архитектор хочет развиваться, он должен услышать все программные требования и найти компромиссные решения, удовлетворяющие всех участников проекта. В этом и заключается философия BIG. Сегодня мы подробно рассмотрим три проекта, ознаменовавших историю этого уникального архитектурного бюро. Приглашаем вас в уникальное путешествие из Шанхая в Копенгаген, в котором вы познакомитесь с необычными проектами, в которых сочетается прагматизм, яркий дизайн и стремление к комфорту.