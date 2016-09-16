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Стиль шебби-шик в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
French Shabby Chic Living Room, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors Гостиная в стиле модерн
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Забудьте о том, что вы слышали об этом стиле ранее. Все это уже история, совсем не соответствующая действительности. Сейчас шебби – это шик, а не прованс и потертость. Время, когда этот интерьер тащил с мусорки или «блошки», чистил и перекрашивал, прошло. Современный шебби-шик – это дорогая брендовая мебель, производитель которой оседлал растущий тренд и предлагает миру атмосферность стиля шебби-шик, а вовсе не его псевдоисторическую ветхость.

​Классическая роскошь

Ильинка Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле Серый
Александра Клямурис

Ильинка

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Новое рождение шебби-шика произошло тогда, когда на него обратили внимание известные дизайнеры. А домохозяйки с минимальным бюджетом на дизайн в 100 тыс. евро стали его любящей крестной. Именно благодаря им шебби-шик стал тем стилем, которым можно восхищаться.

​Сливочная нежность

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors Гостиная в стиле модерн french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Композиционно шебби-шик почти не отличается от других стилей. Он не лишает нас кровати, как традиционный восточный минимализм, и не превращает каждый элемент декора в вычурное барокко. Скорее он дает интерьер, каждая вещь в котором кажется самой любимой и транслирует эту любовь дальше всем находящимся в нем.

​Изысканная гармония

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors Гостиная в стиле модерн french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

И все же современный шебби-шик уже не кажется салфеточным пространством, которым иногда представляется прованс. В нем нет и его показной провинциальности. Будучи невероятно женственным интерьером, он показывает новый образ женщины, которая не стремится спрятаться за маской супергероя и не показывает свое гендерное превосходство.

​Сказочное очарование

homify Детская комнатa в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Новая женщина оформит в стиле шебби-шик не только детскую для дочки, но может сделать на его основе и невероятно уютную спальню для себя самой. Потому как пространство, наполненное любовью и заботой, необходимо нам в любом возрасте.

​Провинциальная атмосфера

Eine Vorher/ Nachher Kollektion zum Thema Inneneinrichtung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Особенностью стиля остается наполненность светом. Иногда это достигается большими окнами в белых рамах, почти всегда белыми стенами и пасторальным пейзажем, заглядывающим к вам в дом через воздушный тюль. Изысканные цветочные композиции на текстиле, обоях и вазах помогают создать умиротворяющий интерьер, предлагающий довольствоваться самым малым. Но все же не стоит забывать, что это «малое» иногда стоит баснословных, для многих из нас, денег.

​Ценность времени

Encuentra tu paz interior, Grange México Grange México Рабочий кабинет Хранение
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Несколько лет назад интернет наполнился снимками старых домиков, владельцы которых, практически не ремонтируя их, покрасили все стены в белый и наполнили действительно старой мебелью, выкрашенной в пастельные оттенки. Когда это делали дизайнеры с именем, получалось, и вправду, невероятно эстетично. Но когда то же самое пытались повторить домохозяйки по всему миру, стало очевидно, что просто белого с пастелью все же недостаточно.

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​Комфортное пространство

MÉDAILLON, Grange México Grange México Столовая комнатаСтолы Твердая древесина Белый
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

На помощь пришла мебельная промышленность всех стран. Зачем пытаться ремонтировать старое, если можно купить искусственно состаренное. Да, это выходит в разы дороже, но необходимый антураж остается и это действительно новая вещь, за  которой уже не нужен трепетный уход, как за старой. Ведь вещи не должны порабощать, они созданы, чтобы дарить нам радость, нести каждодневный комфорт и упрощать жизнь.

Небесно-голубое совершенство

Sofa after Katie Malik Interiors ГостинаяДиваны и кресла
Katie Malik Interiors

Sofa after

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

В большинстве своем люди, выбирающие стиль шебби-шик, все же не являются ни мебельщиками, ни реставраторами и у них нет слишком много времени на поиски предметов. Да, попав на блошиный рынок в Тиргартене, скорее всего они что-то купят,  Но из этого не получится создать полноценный интерьер.

​Традиционный уют

Master Bedroom In:Style Direct Спальня в классическом стиле
In:Style Direct

Master Bedroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Шебби-шик перестал ностальгировать по прошлому. Он еще притворяется, когда на него пристально смотрят, но в остальное время он хочет будь просто шиком. Иногда французским с изящными хрустальными люстрами, даже уже немного урбанистичным, смещая свою палитру в серо-голубиный от желтых и розовых. Но даже фотографии Мальдив или Мельбурна он по-прежнему обрамляет в рамки с виньетками и птичками.

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