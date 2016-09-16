Стиль шебби-шик в дизайне интерьера

Забудьте о том, что вы слышали об этом стиле ранее. Все это уже история, совсем не соответствующая действительности. Сейчас шебби – это шик, а не прованс и потертость. Время, когда этот интерьер тащил с мусорки или «блошки», чистил и перекрашивал, прошло. Современный шебби-шик – это дорогая брендовая мебель, производитель которой оседлал растущий тренд и предлагает миру атмосферность стиля шебби-шик, а вовсе не его псевдоисторическую ветхость.
Новое рождение шебби-шика произошло тогда, когда на него обратили внимание известные дизайнеры. А домохозяйки с минимальным бюджетом на дизайн в 100 тыс. евро стали его любящей крестной. Именно благодаря им шебби-шик стал тем стилем, которым можно восхищаться.
Композиционно шебби-шик почти не отличается от других стилей. Он не лишает нас кровати, как традиционный восточный минимализм, и не превращает каждый элемент декора в вычурное барокко. Скорее он дает интерьер, каждая вещь в котором кажется самой любимой и транслирует эту любовь дальше всем находящимся в нем.
И все же современный шебби-шик уже не кажется салфеточным пространством, которым иногда представляется прованс. В нем нет и его показной провинциальности. Будучи невероятно женственным интерьером, он показывает новый образ женщины, которая не стремится спрятаться за маской супергероя и не показывает свое гендерное превосходство.
Новая женщина оформит в стиле шебби-шик не только детскую для дочки, но может сделать на его основе и невероятно уютную спальню для себя самой. Потому как пространство, наполненное любовью и заботой, необходимо нам в любом возрасте.
Особенностью стиля остается наполненность светом. Иногда это достигается большими окнами в белых рамах, почти всегда белыми стенами и пасторальным пейзажем, заглядывающим к вам в дом через воздушный тюль. Изысканные цветочные композиции на текстиле, обоях и вазах помогают создать умиротворяющий интерьер, предлагающий довольствоваться самым малым. Но все же не стоит забывать, что это «малое» иногда стоит баснословных, для многих из нас, денег.
Несколько лет назад интернет наполнился снимками старых домиков, владельцы которых, практически не ремонтируя их, покрасили все стены в белый и наполнили действительно старой мебелью, выкрашенной в пастельные оттенки. Когда это делали дизайнеры с именем, получалось, и вправду, невероятно эстетично. Но когда то же самое пытались повторить домохозяйки по всему миру, стало очевидно, что просто белого с пастелью все же недостаточно.
На помощь пришла мебельная промышленность всех стран. Зачем пытаться ремонтировать старое, если можно купить искусственно состаренное. Да, это выходит в разы дороже, но необходимый антураж остается и это действительно новая вещь, за которой уже не нужен трепетный уход, как за старой. Ведь вещи не должны порабощать, они созданы, чтобы дарить нам радость, нести каждодневный комфорт и упрощать жизнь.
В большинстве своем люди, выбирающие стиль шебби-шик, все же не являются ни мебельщиками, ни реставраторами и у них нет слишком много времени на поиски предметов. Да, попав на блошиный рынок в Тиргартене, скорее всего они что-то купят, Но из этого не получится создать полноценный интерьер.
Шебби-шик перестал ностальгировать по прошлому. Он еще притворяется, когда на него пристально смотрят, но в остальное время он хочет будь просто шиком. Иногда французским с изящными хрустальными люстрами, даже уже немного урбанистичным, смещая свою палитру в серо-голубиный от желтых и розовых. Но даже фотографии Мальдив или Мельбурна он по-прежнему обрамляет в рамки с виньетками и птичками.
Красота на homify: