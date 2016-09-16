Стиль шебби-шик в дизайне интерьера

Забудьте о том, что вы слышали об этом стиле ранее. Все это уже история, совсем не соответствующая действительности. Сейчас шебби – это шик, а не прованс и потертость. Время, когда этот интерьер тащил с мусорки или «блошки», чистил и перекрашивал, прошло. Современный шебби-шик – это дорогая брендовая мебель, производитель которой оседлал растущий тренд и предлагает миру атмосферность стиля шебби-шик, а вовсе не его псевдоисторическую ветхость.