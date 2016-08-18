Преображение фермерского дома

Сегодня в рубрике homify 360º мы отправимся в Нидерланды в провинцию Гелдерланд, а именно в поселок Нейкерк, где архитекторы из Frank Loor Architect провели потрясающую реконструкцию фермерского дома. Он имеет довольно простой объем в два этажа, а вот дизайн интерьера заслуживает отдельного внимания. Половина крыши покрыта черепицей, а другая половина соломой, которая очень популярна в сельской местности.
В серии фотографий ниже мы представляем вашему вниманию результат реконструкции этого исторического фермерского дома.
Этот дом является муниципальным памятником архитектуры. Поэтому, перед его покупкой новый хозяин хотел предварительно оценить все возможности ремонтных работ. Очень важно было понять, можно ли из старого фермерского дома сделать жилой дом, который бы отвечал всем современным стандартам. После разрешения на реконструкцию от местного строительного комитета были составлены предварительные сметы расходов и ряд эскизов. Только после этого было принято решение о покупке и реконструкции. На этом фото мы видим главный фасад дома по завершении работ.
Форма дома, материалы и общий дизайн фасадов остался неизменным. Даже рамы на маленьких окнах остались оригинальными, просто были приведены в порядок. Однако, вам наверняка бросилась в глаза большая стеклянная поверхность по центру. Таким образом архитекторы преобразили вход в дом из сада, заменив ворота большим панорамным окном с дверями. С его помощью в интерьер теперь проникает большое количество естественного света, а фасад выглядит более современным.
Теперь давайте переместимся внутрь дома и познакомимся с его восхитительным интерьером. А начнем мы с кухни. Помимо окон на фасаде мы видим здесь еще и мансардные окна. Именно именно благодаря им кухня отлично освещена и выглядит просторно и уютно. Стены выкрашены в белый цвет, а кухонный гарнитур выполнен из дерева приятного приглушенного цвета. В кухонный остров врезается мощная деревянная конструкция, которая перешла новому дому по наследству. Она, однако, прекрасно вписалась в современный интерьер и стала его изюминкой. Каменный пол также отлично дополняет обновленный интерьер сельского дома.
Хотя гостиная имеет внушительные размеры она выглядит очень тепло и уютно. В отделке использованы мягкие и нейтральный цвета. Синий, серо-белый и светло-бежевый прекрасно сочетаются со старыми деревянными несущими конструкциями и другими натуральными предметами мебели и аксессуарами: например, с деревянным столом в стиле кантри на переднем плане.
Гладкие белые стены и крупная каменная плитка создают в помещении светлую и успокаивающую атмосферу.
Как и на кухне в скатной крыше гостиной тоже расположены большие световые люки, которые наполняют комнату естественным светом и создают интересную игру света и тени. В центре комнаты расположен камин, вокруг которого можно разместиться всей семьей в холодные дни. Деревянная конструкция потолка нарочито грубовата. Между деревянными элементами мы можем заметить темные щели. Все это подчеркивает аутентичность данного объекта.
По всему дому мы видим эти массивные конструкции из балок. Они как атланты поддерживают конструкцию всего дома. Старые деревянные балки неровной формы создают замечательный контраст с гладкой светлой отделкой на потолке и стенах. Старое и новое переплетается здесь особым образом. Таким способом дизайнеры подчеркнули историческую ценность этого здания. Дерево, в свою очередь, было обработано специальными пропитками.
На втором этаже картина повторяется. Мы снова видим старые деревянные конструкции в сочетании с современным лаконичным интерьером. Это пространство отличается простотой. Светло-серые стены создают приятный контраст с кипельно-белыми дверями и плинтусами. Светлый деревянный пол прекрасно дополняет общую картину, а металлический поручень на переднем плане создает привлекательный контраст.
В общем реконструкция дома была выполнена очень профессионально и после нее старый фермерский дом превратился в загородный оазис.