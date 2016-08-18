Преображение фермерского дома

Сегодня в рубрике homify 360º мы отправимся в Нидерланды в провинцию Гелдерланд, а именно в поселок Нейкерк, где архитекторы из Frank Loor Architect провели потрясающую реконструкцию фермерского дома. Он имеет довольно простой объем в два этажа, а вот дизайн интерьера заслуживает отдельного внимания. Половина крыши покрыта черепицей, а другая половина соломой, которая очень популярна в сельской местности.

В серии фотографий ниже мы представляем вашему вниманию результат реконструкции этого исторического фермерского дома.