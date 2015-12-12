Как выбрать строителей

Умелый и грамотный выбор строительной бригады – не менее важная часть успеха при ремонтно-строительных работах, чем качественно и профессионально выполненный проект. Проект строительства дома разрабатывается с целью создать коттедж в определенном стиле, с уютной атмосферой и функциональным решением помещений. Но даже самый удачный и качественный проект не может гарантировать, что Ваш дом будет построен именно так, как Вам нужно. Большая часть успешного завершения строительства зависит от выбора строительных и отделочных материалов высокого качества, а также от выбора строительной бригады рабочих. Не забывайте, что Ваш будущий дом полностью зависит от бригады строителей. “Каких строителей вы выберете, такой и получите дом”.
Неудачный выбор строительной бригады может обернуться различными ситуациями. Непрофессиональная бригада может элементарно не знать особенностей использования современных новейших материалов и технологий. Итог может быть неутешительным: полное несоответствие проекту, безрезультатно потраченные денежные средства, драгоценное время и нервы.
Также непрофессиональная бригада может оказаться недобросовестной, используя дешевые материалы и выдавая их за дорогие. Рынок строительных материалов в зависимости от ценовой категории предлагает различные материалы разного качества. Так что если в процессе строительства были применены строительные материалы низкого качества – на долгосрочный и качественный результат рассчитывать Вам не придется.
В этой статье мы рассмотрим самые основные правила для выбора квалифицированных и профессиональных строителей, на что стоит обратить внимание при выборе строительной бригады и чего стоит остерегаться. Читайте нашу статью и всегда выбирайте только самых добросовестных и профессиональных строителей. Приятного чтения!
Для начала попробуйте опросить знакомых, друзей и родственников. Вполне возможно, что кто-либо из них недавно строил дом и у него остались контакты строителей. Выясните отзывы о работе строительной бригады. Посмотрите сами и убедитесь, что построенный дом Вам нравится. Если Вам удастся найти строительную бригаду рабочих, о которых хорошо отозвались несколько Ваших знакомых – то несомненно следует сделать выбор в их сторону. У хорошей строительной бригады может и не быть достойной рекламы – у них и так всегда достаточно заказов от знакомых тех людей, которым они уже строили дома и коттеджи.
Если же Вам не удалось найти хорошую строительную бригаду по знакомству – придется обращаться к строительным фирмам. Здесь тоже существует ряд определенных преимуществ:
- Экономия времени и нервов. В случае со строительной фирмой его представители или предложат вам необходимых специалистов строителей, или сами подберут для Вас весь необходимый персонал. В другом случае Вам пришлось бы самостоятельно общаться с бригадами гастарбайтеров, любителей выпить и другими уникальными личностями.
- Определение профессионализма работников. Если Вы не являетесь профи в ремонтно-строительном деле, то Вам наверняка будет трудно определить профессиональный уровень Ваших работников и проконтролировать процесс строительства.
- Репутация строительной фирмы. У каждой нормальной фирмы есть репутация, которой она очень дорожит. Эта репутация гарантирует Вам высокий уровень качества и профессионализма работ. И такая фирма не будет связываться с непорядочными поставщиками оборудования и материалов, а также с непроверенными строительными бригадами.
Хорошие профессионалы своего дела высоко ценят свой труд. Не гонитесь за дешевизной, это может обернуться Вам намного дороже. Также необходимо посмотреть их предыдущие работы. У каждой уважающей себя строительной бригады должно быть портфолио. И если бригаде действительно есть чем гордиться – они сами Вам его покажут без всяких вопросов. Таким образом Вы точно сможете узнать кучу подробностей о предыдущих проектах бригады и узнать отзывы заказчиков о выполненной работе специалистов.
Одной из самых быстрых и эффективных проверок строительных бригад рабочих на мастерство и профессионализм является простой разговор о проекте. Попробуйте запросить у бригады невыполнимые и заведомо нереальные требования к строительству и ремонту. Настоящие профессионалы и специалисты своего дела сразу скажут Вам что действительно реально сделать, а что нет в силу объективных причин. Строители, которые сразу же соглашаются на все требования, внушают недоверие. К ним лучше присмотреться повнимательнее.
Оценивайте свои финансовые возможности реально. В процессе строительства дома нередко случаются непредвиденные расходы. Постарайтесь располагать суммой, хотя бы в полтора раза превышающей общую смету.
И кстати о смете. Всегда требуйте от подрядчика в начале строительства точную смету расходов. Часто, за счет
непредвиденных расходов стоимость строительства увеличивается в несколько раз. Это случается из-за недобросовестных строительных бригад. Будьте умнее.
Так что непредвиденные расходы – это статья расходов, которая действительно может возникнуть, но она не должна затрачивать большие финансовые суммы.
А подробнее о том, как рассчитать реальную стоимость дома, Вы можете прочитать в этой статье.
Договор является важным фактором в случае работ с юридическими лицами. Туда можно включить требования к законченному объекту, итоговую смету, случаи когда бригада имеет право отходить от существующего и утвержденного плана, сроки выполнения строительных работ и многое другое. Все эти пункты в договоре, обоюдно подписанном сторонами, сделают Ваше сотрудничество с бригадой строителей спокойным и плодотворным. Также договор является залогом того, что конечный результат строительного объекта будет полностью удовлетворять всех участников проекта.
Если Ваша строительная бригада имеет положительные отзывы среди бывших заказчиков, но подозрительно медлит с оформлением договора – введите поэтапную систему оплаты труда. При таком раскладе, Вы всегда будете немного должны строителям.
Не соглашайтесь сотрудничать с теми бригадами, у которых помимо Вашего проекта еще несколько строек в процессе. Бывают случаи, когда строители берут задаток и уходят достраивать другие объекты, появляясь на стройке за полчаса до приезда хозяев. Такое строительство дома может затянуться на многие месяцы.
И напоследок, мы приведем Вам в пример признаки хороших и добросовестных строителей.
- Наличие всего необходимого инструмента
- Бережное обращение с отделочными и строительными материалами заказчика
- Отсутствие прогулов без уважительной причины
- Недешевая оплата труда. Профессионалы своего дела всегда высоко ценят свой труд
- Строители без особых проблем читают строительные чертежи
- Строители легко ориентируются в строительной терминологии
- Чистота рабочего места. На строительном объекте царит чистота и порядок, все лежит на своих местах, организация труда.
Не пожалейте своих сил и драгоценного времени на поиски профессиональной и добросовестной строительной бригады. Если у Вас все получится, результатом послужит воплощение в жизнь дома Вашей мечты, который прослужит Вам долгое время.