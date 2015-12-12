Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как выбрать строителей

Алиса Алиса
6х9, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Умелый и грамотный выбор строительной бригады – не менее важная часть успеха при ремонтно-строительных работах, чем качественно и профессионально выполненный проект. Проект строительства дома разрабатывается с целью создать коттедж в определенном стиле, с уютной атмосферой и функциональным решением помещений. Но даже самый удачный и качественный проект не может гарантировать, что Ваш дом будет построен именно так, как Вам нужно. Большая часть успешного завершения строительства зависит от выбора строительных и отделочных материалов высокого качества, а также от выбора строительной бригады рабочих. Не забывайте, что Ваш будущий дом полностью зависит от бригады строителей. “Каких строителей вы выберете, такой и получите дом”.

Неудачный выбор строительной бригады может обернуться различными ситуациями. Непрофессиональная бригада может элементарно не знать особенностей использования современных новейших материалов и технологий. Итог может быть неутешительным: полное несоответствие проекту, безрезультатно потраченные денежные средства, драгоценное время и нервы.

Также непрофессиональная бригада может оказаться недобросовестной, используя дешевые материалы и выдавая их за дорогие. Рынок строительных материалов в зависимости от ценовой категории предлагает различные материалы разного качества. Так что если в процессе строительства были применены строительные материалы низкого качества – на долгосрочный и качественный результат рассчитывать Вам не придется.

В этой статье мы рассмотрим самые основные правила для выбора квалифицированных и профессиональных строителей, на что стоит обратить внимание при выборе строительной бригады и чего стоит остерегаться. Читайте нашу статью и всегда выбирайте только самых добросовестных и профессиональных строителей. Приятного чтения!

Совет знакомых

Sam's Creek homify Дома в стиле модерн
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

Для начала попробуйте опросить знакомых, друзей и родственников. Вполне возможно, что кто-либо из них недавно строил дом и у него остались контакты строителей. Выясните отзывы о работе строительной бригады. Посмотрите сами и убедитесь, что построенный дом Вам нравится. Если Вам удастся найти строительную бригаду рабочих, о которых хорошо отозвались несколько Ваших знакомых – то несомненно следует сделать выбор в их сторону. У хорошей строительной бригады может и не быть достойной рекламы – у них и так всегда достаточно заказов от знакомых тех людей, которым они уже строили дома и коттеджи.

Строительные фирмы

Casa de Campo, Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Дома в стиле кантри Дерево
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Если же Вам не удалось найти хорошую строительную бригаду по знакомству – придется обращаться к строительным фирмам. Здесь тоже существует ряд определенных преимуществ: 

- Экономия времени и нервов. В случае со строительной фирмой его представители или предложат вам необходимых специалистов строителей, или сами подберут для Вас весь необходимый персонал. В другом случае Вам пришлось бы самостоятельно общаться с бригадами гастарбайтеров, любителей выпить и другими уникальными личностями.

- Определение профессионализма работников. Если Вы не являетесь профи в ремонтно-строительном деле, то Вам наверняка будет трудно определить профессиональный уровень Ваших работников и проконтролировать процесс строительства.

- Репутация строительной фирмы. У каждой нормальной фирмы есть репутация, которой она очень дорожит. Эта репутация гарантирует Вам высокий уровень качества и профессионализма работ. И такая фирма не будет связываться с непорядочными поставщиками оборудования и материалов, а также с непроверенными строительными бригадами.

Портфолио

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Дома в стиле модерн
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Безмятежное

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Хорошие профессионалы своего дела высоко ценят свой труд. Не гонитесь за дешевизной, это может обернуться Вам намного дороже. Также необходимо посмотреть их предыдущие работы. У каждой уважающей себя строительной бригады должно быть портфолио. И если бригаде действительно есть чем гордиться – они сами Вам его покажут без всяких вопросов. Таким образом Вы точно сможете узнать кучу подробностей о предыдущих проектах бригады и узнать отзывы заказчиков о выполненной работе специалистов.

Проверка на мастерство

6х9 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

6х9

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Одной из самых быстрых и эффективных проверок строительных бригад рабочих на мастерство и профессионализм является простой разговор о проекте. Попробуйте запросить у бригады невыполнимые и заведомо нереальные требования к строительству и ремонту. Настоящие профессионалы и специалисты своего дела сразу скажут Вам что действительно реально сделать, а что нет в силу объективных причин. Строители, которые сразу же соглашаются на все требования, внушают недоверие. К ним лучше присмотреться повнимательнее.

Смета и расходы

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Дома в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Оценивайте свои финансовые возможности реально. В процессе строительства дома нередко случаются непредвиденные расходы. Постарайтесь располагать суммой, хотя бы в полтора раза превышающей общую смету. 

И кстати о смете. Всегда требуйте от подрядчика в начале строительства точную смету расходов. Часто, за счет непредвиденных расходов стоимость строительства увеличивается в несколько раз. Это случается из-за недобросовестных строительных бригад. Будьте умнее. 

Так что непредвиденные расходы – это статья расходов, которая действительно может возникнуть, но она не должна затрачивать большие финансовые суммы.

А подробнее о том, как рассчитать реальную стоимость дома, Вы можете прочитать в этой статье.

Договор

Линии Ар Деко Bu_design Дома в стиле модерн Камень Бежевый
Bu_design

Линии Ар Деко

Bu_design
Bu_design
Bu_design

Договор является важным фактором в случае работ с юридическими лицами. Туда можно включить требования к законченному объекту, итоговую смету, случаи когда бригада имеет право отходить от существующего и утвержденного плана, сроки выполнения строительных работ и многое другое.  Все эти пункты в договоре, обоюдно подписанном сторонами, сделают Ваше сотрудничество с бригадой строителей спокойным и плодотворным. Также договор является залогом того, что конечный результат строительного объекта будет полностью удовлетворять всех участников проекта.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Дополнительные советы

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
Dmitriy Khanin

Гостевые домики

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Если Ваша строительная бригада имеет положительные отзывы среди бывших заказчиков, но подозрительно медлит с оформлением договора – введите поэтапную систему оплаты труда. При таком раскладе, Вы всегда будете немного должны строителям.

Не соглашайтесь сотрудничать с теми бригадами, у которых помимо Вашего проекта еще несколько строек в процессе. Бывают случаи, когда строители берут задаток и уходят достраивать другие объекты, появляясь на стройке за полчаса до приезда хозяев. Такое строительство дома может затянуться на многие месяцы.

Выводы

ЧАСТНЫЙ ДОМ DWELL HOUSE, IK-architects IK-architects Дома в стиле минимализм Кирпичи Коричневый
IK-architects

ЧАСТНЫЙ ДОМ DWELL HOUSE

IK-architects
IK-architects
IK-architects

И напоследок, мы приведем Вам в пример признаки хороших и добросовестных строителей.

- Наличие всего необходимого инструмента

- Бережное обращение с отделочными и строительными материалами заказчика

- Отсутствие прогулов без уважительной причины

- Недешевая оплата труда. Профессионалы своего дела всегда высоко ценят свой труд

- Строители без особых проблем читают строительные чертежи

- Строители легко ориентируются в строительной терминологии

- Чистота рабочего места. На строительном объекте царит чистота и порядок, все лежит на своих местах, организация труда.

Не пожалейте своих сил и драгоценного времени на поиски профессиональной и добросовестной строительной бригады. Если у Вас все получится, результатом послужит воплощение в жизнь дома Вашей мечты, который прослужит Вам долгое время.

Как обустроить скучную белую ванную

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо