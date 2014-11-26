Современный декор стен

Бывают такие дни, когда мы вдруг обнаруживаем смертельную усталость от интерьера нашей квартиры, хотя казалось бы еще совсем недавно с такой любовью создавали его. Возможно, это знак того, что пришла пора что-то менять. Капитальный ремонт требует много времени и финансовых вложений. Почему бы не начать с малого – украсить скучную белую стену современным декором. Кто знает, может этого будет достаточно для того, чтобы вы снова почувствовали радость от пребывания в собственных четырех стенах.
Сегодня мы представим вашему вниманию несколько примеров современного настенного декора. Кстати, некоторые украшения можно сделать своими руками. Как говорится, было бы желание, а время всегда найдется.
Очень просто и очень сюрреалистично. Такие XXL бусы станут предметом зависти всех модниц. Особенно, когда они узнают, что при желании на них может поместиться половина гардероба. Длина настенного украшения составляет 2,5 метра, на веревке поместились 40
бусинок.
Настенные часы – это не только украшение стены, но и гарантия того, что мы не пропустим любимую телепередачу и не опоздаем на работу или на встречу с друзьями. Представленные на изображении часы не только заметно украсят стену, но и позаботятся о том, что показываемое на них время, благодаря невероятно длинным стрелкам, будет видно с очень большого расстояния.
Для тех, кто любит смотреть на часы, особенно на те, что были разработаны известными дизайнерами, homify подготовил специальную Книгу идей ’Особенные настенные часы’.
У навесных полок непростая судьба – им приходится ежедневно выдерживать на себе множество предметов, без которых мы не можем обойтись. Несмотря на столь ответственную миссию, сами они всегда довольствовались лишь скромной ролью не бросающихся в глаза деревянных прямоугольников. Однако эти времена давно остались в прошлом – теперь, с легкой руки дизайнеров, полки своенравно принимают любую возможную форму. Посмотреть фото других необычных настенных полок вы можете здесь.
Трехмерный декор никогда не потеряет своей актуальности и гарантированно освежит интерьер. При наличии терпения такое украшение для своей стены вы можете изготовить самостоятельно. В интернете есть немало примеров, как изговить голову лося, оленя или льва из листов картона.
Соскучились по опуску? Не беда. Закажите в ближайшем фотосалоне настенные наклейки, составленные из ваших любимых фотографий, сделанных в отпуске с семьей.
Картины на стене – это
не ваш декор. А как насчет картин, внутри которых спрятана настоящая стереосистема? Задумка была реализована немецкой компанией Audio Art. Стоит заглянуть под алюминиевую рамку и становится понятно, что за пейзажем скрывается аудиосистема, управлять которой можно дистанционно, с помощью MP3 плейера, смартфона или планшета. Там же прячутся несколько светодиодных лампочек, в любой момент готовых наполнить комнату романтическим освещением.
Если вы устали от привычных цветочных горшков кирпичного цвета, уныло стоящих на подоконнике, вам ничего не стоит заменить их на необычный дизайнерский горшок, выполненный из ассиметричных ракушек. Перламутровый цвет будет причудливо переливаться на свету и непременно привлечет любопытные взгляды зашедших к вам гостей.
Когда-то вазы ассоциировались с хрупкостью и эфемерностью, романтическим свиданием, нежными красками, лирическим настроением. Эпоха конструктивизма подарила нам иное прочтение этих предметов интерьера. Сегодня привлекательные вазы могут быть изготовлены из пластика и иметь причудливые геометрические формы.
Эти забавные крючки являются практичной и стильной заменой гардеробной. Нередко оформив интерьер всех комнат, мы настолько устаем, что на прихожую уже не остается сил. В этом случае такие винтажные крючки станут просто спасением как с точки зрения эргономики, так и с точки зрения дизайна прихожей.
Отказ от потребительства и консюмеризма – тенденция, которая уже давно прослеживается во всех сферах жизни современной Европы. Все больше людей принимают решение избавиться от вредной потребительской привычки покупать все новое. Вместо этого, они начинают с увлечением реставрировать старые вещи. Никому ненужные куски картона могут превратиться в стильный декор, который также можно использовать как ящички для хранения
всякой всячины.