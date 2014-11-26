Современный декор стен

Бывают такие дни, когда мы вдруг обнаруживаем смертельную усталость от интерьера нашей квартиры, хотя казалось бы еще совсем недавно с такой любовью создавали его. Возможно, это знак того, что пришла пора что-то менять. Капитальный ремонт требует много времени и финансовых вложений. Почему бы не начать с малого – украсить скучную белую стену современным декором. Кто знает, может этого будет достаточно для того, чтобы вы снова почувствовали радость от пребывания в собственных четырех стенах.

Сегодня мы представим вашему вниманию несколько примеров современного настенного декора. Кстати, некоторые украшения можно сделать своими руками. Как говорится, было бы желание, а время всегда найдется.