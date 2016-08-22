Уютный и современный дом в Морозово

Любовь к деревянному зодчеству и эко-зданиям идет в ногу с популяризацией гладких бетонных конструкций. Такой дом может стать поистине постройкой мечты для тех, кто любит природу, свежий воздух и пение птиц. Так, бюро дизайна и архитектуры МАРТ сумело воплотить в жизнь проект необычайно уютного загородного дома для семьи, которая предпочла спокойствие и тишину шумной и бурлящей событиям городской жизни.