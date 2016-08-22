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Уютный и современный дом в Морозово

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Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ ГостинаяДиваны и журнальные столики
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Любовь к деревянному зодчеству и эко-зданиям идет в ногу с популяризацией гладких бетонных конструкций. Такой дом может стать поистине постройкой мечты для тех, кто любит природу, свежий воздух и пение птиц. Так, бюро дизайна и архитектуры МАРТ сумело воплотить в жизнь проект необычайно уютного загородного дома для семьи, которая предпочла спокойствие и тишину шумной и бурлящей событиям городской жизни.

Экологичное проживание

Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в скандинавском стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Дом в Морозово

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Строительство дома с двумя этажами и общей площадью 209 кв. м осуществлялось на заранее определенном месте. Возводилось сооружение для проживания семьи с детьми. Проект дома распланирован на 10 комнат, включая холлы, гостиную, гардеробные, спальни, ванные и кабинет.

Идеальные формы

Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Дома в скандинавском стиле
архитектурная мастерская МАРТ

Дом в Морозово

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Формы самой постройки монументальны, наделены строгостью и четкой геометричностью. Композиция экстерьера логически выверена, пропорциональна. Фасад здания не лишен изысканности, выглядит экстравагантно и в то же время достаточно сдержано.

Декор экстерьера подчинен горизонтальной композиции и визуально вытягивает здание.

Счастье в спокойном отдыхе

Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Спальная комната Кровати и изголовья
архитектурная мастерская МАРТ

Дом в Морозово

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Для внутренней отделки выбрана спокойная палитра, нет активных цветовых акцентов. Внутренняя планировка задумывалась с целью максимальной функциональности помещений,  для комфортного и уютного проживания. В интерьере предпочтение отдано простоте и гармоничности, так же поддерживается господство четких линий и идеальных форм.

Изысканные решения

Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ ГостинаяДиваны и журнальные столики
архитектурная мастерская МАРТ

Дом в Морозово

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Этот дачный интерьер красив своей функциональностью,  нем все всегда под рукой и нет ничего лишнего.
Открытого плана гостиная служит основой дома, расположение мебели отображает её минималистский интерьер. Современный камин добавляет теплоты и уюта. Дизайнеры решили добавить несколько акцентов эклектичного стиля для получения желаемого эффекта.

Вдохновляясь эклектикой

Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ ГостинаяДиваны и журнальные столики
архитектурная мастерская МАРТ

Дом в Морозово

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

В этой объединенной с кухней и столовой гостиной можно собираться большой семьей — вместе обедать, смотреть кино и играть в настольные игры. Композиционно помещение является энергетическим центром всего дома. Визуальное зонирование выполнено при помощи разных рисунков пола и потолочного декора.

Путешествие по дому

Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ Ванная комнатаВанны и душевые
архитектурная мастерская МАРТ

Дом в Морозово

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Предлагаем вам самостоятельно прогуляться по оставшейся части дома, чтобы увидеть собственными глазами интерьеры ванных комнат, спальню хозяев, детскую комнату, а также решения для других помещений. 

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