Может ли круглая кровать быть удобной?

Отвечаем сразу и по существу – круглая кровать может быть и удобной, и практичной. Разумеется, она вряд ли станет идеальным предметом мебели для тех, кто живет в небольшой однокомнатной квартире, но во всех остальных случаях круглая кровать доставит вам немало приятных минут и как место для отдыха, и как часть интерьера.
Про круглые кровати есть популярная шутка
на такой кровати я легко валяюсь хоть вдоль, хоть поперек, осталось только узнать, где у нее вдоль, а где поперек. Вопреки расхожим стереотипам, спать на круглой кровати очень комфортно. С момента появления на рынке первой кровати столь незаурядной формы прошло немало времени, и сейчас нашему вниманию предлагаются круглые кровати всех возможных цветов и стилей. Давайте посмотрим на самые интересные из них.
Кровати, форма которых не имеет прямых углов, не слишком удачный выбор для малометражных квартир. Задвинутые в угол круглые кровати смотрятся, по меньшей мере, нелепо. Их истинное предназначение – быть всегда в центре и тщеславно привлекать к себе внимание всех, кто заходит в комнату.
Истинным поклонникам минимализма круглая кровать может показаться слишком громоздкой. Впрочем, представленное изображение меняет представление об уместности круглого ложа в строгом и лаконичном черно-белом интерьере. Дизайнер решил продемонстрировать, что круглый матрас может выглядеть также очаровательно, как и кровать. Пожалуй, это тот самый исключительный случай, когда круглая кровать необязательно должна быть в центре комнаты.
Круглая кровать необходима не только для сна. Благодаря своим размерам и форме, она также может взять на себя роль кресла и тумбочки, что избавит вас от необходимости обзаводиться дополнительными предметами мебели. Кровать, которую мы видим на фото, наверняка является для ее владельца любимым местом отдыха.
Это уже не просто кровать, а настоящее царское ложе. Сложно сказать, что в этой кровати привлекает больше внимания – ее нетрадиционная форма или экстравагантная отделка из мерцающего атласа необычного цвета увядшей розы.
В практике фэн-шуй белый цвет считается символом чистоты помыслов, невинности и беззаботности. Значение этого цвета аналогично значению солнечного света. Обилие белого цвета пробуждает любовь к точным наукам и к любой деятельности, требующей скурпулезных и точных рассчетов.
При этом в абсолютно белой комнате человек начинает чувствовать себя так же беспокойно, как в комнате, где все окрашено в черный цвет. Возможно поэтому в оформлении этой комнаты, в дополнении к белому, дизайнер использовал приятный для глаз нежно-бежевый цвет.
Стиль индастриал ассоциируется с мебелью из бетона, кирпичными стенами, необычными железными конструкциями и прочими элементами промышленной эстетики, к которым при всем желании ни никак невозможно отнести круглую кровать. Тем не менее, дизайнерам из уже известной нам по Книге идей ’homify 360°: Дом из кирпича’ студии iStudio удалось вполне органично поместить круглую кровать прямо в центр индустриального антуража. Подбробнее о стиле индастриал вы можете прочесть здесь.
На этом фото мы видим гораздо более классический вариант круглой кровати. Отделка в стиле честерфильд и приглушенный кремовый цвет превращают эту кровать в элегантное и роскошное ложе для аристократов. Лепнина на стенах, длинные шелковые занавески и гладкий рисунок на фасаде шкафа завершают безупречную композицию этой комнаты.