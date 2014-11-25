Может ли круглая кровать быть удобной?

Отвечаем сразу и по существу – круглая кровать может быть и удобной, и практичной. Разумеется, она вряд ли станет идеальным предметом мебели для тех, кто живет в небольшой однокомнатной квартире, но во всех остальных случаях круглая кровать доставит вам немало приятных минут и как место для отдыха, и как часть интерьера.

Про круглые кровати есть популярная шутка на такой кровати я легко валяюсь хоть вдоль, хоть поперек, осталось только узнать, где у нее вдоль, а где поперек . Вопреки расхожим стереотипам, спать на круглой кровати очень комфортно. С момента появления на рынке первой кровати столь незаурядной формы прошло немало времени, и сейчас нашему вниманию предлагаются круглые кровати всех возможных цветов и стилей. Давайте посмотрим на самые интересные из них.