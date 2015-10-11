Фальш стена из гипсокартона

Фальшстена из гипсокартона является недорогим и эффектным способом зонирования малогабаритного жилья. Создать такую стену просто, и особых навыков для этого не нужно, а из-за низкой стоимости материалов новая стена обойдется в приемлемую сумму.
С помощью фальшивых перегородок можно решить множество самых разных задач. Во-первых, если уж и говорить о практической стороне фальшстены, то гипсокартонная перегородка отлично поделит малогабаритное жилье на функциональные зоны. Это весьма актуально для владельцев однокомнатных квартир и квартир-студий, где одно помещение зачастую играет роль и спальни, и гостиной, и столовой. Дизайнеры частенько отделяют фальшстеной из гипсокартона спальную зону, создавая ощущение изолированности от остальной квартиры. Однако такой прием не менее подходит и для больших проходных комнат, в которых можно отделить небольшую укромную зону для отдыха.
Также сегодня многие дизайнеры используют стену из гипсокартона как чисто декоративный элемент в интерьере комнат. Например, в такой стене можно вырезать различные ниши и полочки для всевозможных мелочей и декора. Также в фальшстену из гипсокартона можно встроить декоративную подсветку, таким образом в комнате будет дополнительное декоративное освещение. Гипсокартон – материал, который легко поддается обработке и резке, поэтому из него можно формировать абсолютно любые формы и узоры.
Фальшстена из гипсокартона представляет собой двойную стену, то есть конструкция представляет собой сендвич их двух стен и воздушной прослойкой. Особенно удобна такая конструкция стен для создания в квартире межкомнатных раздвижных дверей. Раздвижные двери можно довольно компактно спрятать в пустой полости между двумя стенами. В итоге мы получаем при закрытых дверях – две разные зоны, а при открытых раздвижных дверях – одно общее просторное помещение. В этой статье мы более подробно рассмотрим практическое применение фальшстен из гипсокартона в современном дизайне интерьеров.
В дизайне этого интерьера из гипсокартона создан навесной потолок. Этот дизайнерский ход усложняет поверхность потолка, позволяя в образовавшейся нише поставить ряд деревянных балок, характерных для стиля кантри. К тому же деревянные балки отлично сочетаются с деревянным паркетным полом, дверью и основой кровати с прикроватными столиками. А обои в цветочек прекрасно контрастируют с темным деревом балок. Между балками расположена скрытая декоративная подсветка, которая создает необычное освещение во всей комнате и выгодно освещает деревянные балки на потолке.
В свободной планировке этого помещения гипсокартон создает отдельную уютную нишу с подъемом. Судя по книжной полке и уютному коврику с подушками – это место служит для отдыха: чтения книг, игры на гитаре и просто полного расслабления. Постамент в этой нише создан не зря – таким образом сидящий на полу в этой нише человек не будет смотреть снизу вверх на людей в комнате, а будет находиться на одной высоте с ними. Проем же в этой нише вырезан таким образом, чтобы это место было не отдельным помещением, а частью общего пространства.
А в этом интерьере гипсокартонную стену используют в чисто декоративных целях. В ней вырезали длинную нишу, встроили декоративную подсветку и наполнили образовавшуюся полочку различными декоративными мелочами. Такой прием позволяет зрительно усложнить интерьер комнаты, сделать его более интересным и стильным. А мелкие предметы, лежащие на полке, с помощью подсветки приобретают совершенно удивительный и выгодный вид. К тому же такая полка-подсветка будет служить дополнительным освещением в комнате.
В этой квартире-студии гипсокартонные перегородки создали многофункциональное пространство с различными зонами. Например, стена из гипсокартона отделяет зону гостиной-столовой от зоны спальни. А ниша внутри такой стены служит отличным декоративным украшением интерьера, зрительно усложняя пространство, делая его более современным и стильным. Таким же образом гипсокартон в спальной зоне отделяет небольшой закуточек для гардеробной комнаты. Очень удобное и компактное решение.
В этом интерьере гипсокартонная перегородка выполняет сразу три функции. Визуально делит комнату на две функциональные зоны, при чем делит чисто зрительно, капитальной стены там нет. А также со стороны спальной зоны выполняет роль подставки для телевизора, а с другой стороны – выполняет подпорную роль для красивого будуара с подсветкой. При этом разделении помещение по прежнему остается единым целым, но имеет две функциональные зоны. Решение гипсокартонной перегородкой оставляет в помещении много воздуха и света, что выглядит определенно прекрасно и стильно.
В небольшой квартире входная дверь сразу вела в просторную гостиную комнату. Зоны прихожей предусмотрено не было, поэтому дизайнеры создали ее сами из перегородок из гипсокартона. Сверху гипсокартон обшили деревянными рельефными панелями. Дизайнерское решение создало отдельную функциональную зону прихожей для вошедших гостей, а с другой стороны – к фальшстене из гипсокартона пристроилась книжная стенка-шкаф в таком же стиле. что и облицовочные деревянные панели. Многофункциональное и стильное решение делает эту квартиру стильной и современной.
В современной планировке квартир совершенно не предусмотрено такое помещение, как гардеробная комната. Это сильно огорчает многих современных барышень, которым обычного шкафа для одежды уже мало. Но решение есть всегда. И сегодня дизайнеры имеют отличную привычку отделять небольшое пространство гипсокартонными перегородками для создания гардеробной комнаты. Например, в спальне. В этом интерьере был отделен совсем маленький закуточек для гардеробной комнаты, зрительно он даже облицован другим материалом. Но ведь и этого достаточно для исполнения своей давней мечты о собственной гардеробной комнате?
Больше об обустройстве гардеробных комнат Вы можете прочитать в нашей статье, пройдя по этой ссылке.
В этом интерьере гипсокартонная перегородка является декоративным элементом дизайна интерьера комнаты. Она слегка разделяет пространство и служит отличной системой стеклянных полочек для всяких мелких вещей. А фигурный дизайн такой перегородки служит дополнительным украшением интерьера и делает декоративную стенку более стильной и уникальной. В целом такая перегородка отлично вписывается в существующий интерьер, является вместительной системой хранения и действует как разделитель функциональных зон.