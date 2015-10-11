Фальш стена из гипсокартона

Фальшстена из гипсокартона является недорогим и эффектным способом зонирования малогабаритного жилья. Создать такую стену просто, и особых навыков для этого не нужно, а из-за низкой стоимости материалов новая стена обойдется в приемлемую сумму.

С помощью фальшивых перегородок можно решить множество самых разных задач. Во-первых, если уж и говорить о практической стороне фальшстены, то гипсокартонная перегородка отлично поделит малогабаритное жилье на функциональные зоны. Это весьма актуально для владельцев однокомнатных квартир и квартир-студий, где одно помещение зачастую играет роль и спальни, и гостиной, и столовой. Дизайнеры частенько отделяют фальшстеной из гипсокартона спальную зону, создавая ощущение изолированности от остальной квартиры. Однако такой прием не менее подходит и для больших проходных комнат, в которых можно отделить небольшую укромную зону для отдыха.

Также сегодня многие дизайнеры используют стену из гипсокартона как чисто декоративный элемент в интерьере комнат. Например, в такой стене можно вырезать различные ниши и полочки для всевозможных мелочей и декора. Также в фальшстену из гипсокартона можно встроить декоративную подсветку, таким образом в комнате будет дополнительное декоративное освещение. Гипсокартон – материал, который легко поддается обработке и резке, поэтому из него можно формировать абсолютно любые формы и узоры.

Фальшстена из гипсокартона представляет собой двойную стену, то есть конструкция представляет собой сендвич их двух стен и воздушной прослойкой. Особенно удобна такая конструкция стен для создания в квартире межкомнатных раздвижных дверей. Раздвижные двери можно довольно компактно спрятать в пустой полости между двумя стенами. В итоге мы получаем при закрытых дверях – две разные зоны, а при открытых раздвижных дверях – одно общее просторное помещение. В этой статье мы более подробно рассмотрим практическое применение фальшстен из гипсокартона в современном дизайне интерьеров.