7 шагов к уютной спальне

Безусловно, спальня – самое уединенное и тихое пространство любого дома. Поэтому и требования к интерьеру этого помещения – исключительные. Каждому хотелось бы, чтобы его спальня стала воплощением мечты о полноценном отдыхе без компромиссов.
Треть нашей жизни проходит в постели и качество отдыха напрямую влияет на наше здоровье. Обратите внимание на эти 6 советов, чтобы выбор вашей кровати будет удачно.
1. Не экономьте на покупке качественного матраса, ортопедического основания и удобной подушки. Помните, что матрац следует менять каждые 10 лет. Обратите внимание на пружины матраса, они должны равномерно распределять весь вес человека, без деформации отдельных зон поверхности.
2. Лучше купить новый матрас, чем пытаться обновить старый. Только новые пружины дают нужный эффект поддержки позвоночника.
3. Толщина идеального матраса составляет как минимум 15 сантиметров; длина должна быть на 10 см больше, чем рост того, кто будет спать на матрасе. Рекомендуемая минимальная ширина – 80 см для односпальной кровати и 135 см - для двойной.
4. Матрас не должен быть мягким, проседая под телом. Покрытие матраса также должно быть достаточно жестким и разреженным, чтобы обеспечивать хорошую вентиляцию.
5. Выбирая подушку, подбирайте ее размер и форму под себя, учитывая длину шеи, ширину плеч.
6. Если вы обычно спите на спине, подушка должна быть низкой и мягкой, для того чтобы шейный отдел позвоночника образовывал тот же угол, что и стоя. Если любимая позиция для сна – на боку, подушка должна быть высокой и жесткой, чтобы обеспечивать поддержку шеи, снимая утомление с мышц.
Многие вещи в спальне должны быть приятными не только на вид, но и дарить всю палитру комфортных тактильных ощущений. Решение этой задачи – в выборе текстиля: подушки и пледы, постельное белье и обивка мебели. Покупая предметы интерьера для спальни, представьте, как вы будете засыпать уставший вечером и просыпаться ранним утром, какие материалы сделают ваш отдых более расслабленным, что вы будете чувствовать, прикасаясь к ткани одеял, и подушек.
Яркий свет в спальне может быть и не слишком нужен, но правильные акценты помогут сделать пространство комнаты на порядок более уютным. Система освещения в спальне для каждой зоны своя. Потолочное освещение в спальне лучше сделать по периметру для создания общего уровня освещенности, но избегая слишком массивных светильников. Точечное освещение для чтения или подсветки отдельных деталей образуют светильники над зеркалом, на прикроватной тумбе. Направленные споты или небольшие бра рядом с кроватью создадут теплую атмосферу перед сном и ранним утром.
При декорировании стен в спальне, первым декоративным элементом является сама отделка стены, материалы которые вы используете для настенного покрытия. Выбор здесь ограничен только широтой вашей фантазии: покраска, обои, камни, дерево и т.д. Кроме того, пространство пустых стен в спальне так и просит использовать его для картин, зеркал, интересных аксессуаров и панно.
Шторы для спальни – это не только практичный элемент, но и неотъемлемая часть уюта в комнате. Чтобы правильно выбрать шторы лучше всего учитывать несколько основных факторов:
- декоративный стиль пространства. Шторы должны гармонично дополнять выбранный стиль мебели, оформления спальни.
- размер комнаты. Для небольшой спальни лучше использовать тона штор светлые, а текстуру – легкую, полупрозрачную. Иначе массивность штор на окне просто
задавит своим весом весь остальной интерьер.
- сезонные модификации. Значительным преимуществом комнаты будет соответствие ее интерьера погоде за окном и лучший способ таких модификаций – использовать различные цвета и элементы штор для разных времен года. Зимой более актуальны будут плотные шторы неярких, глубоких оттенков, придающие уют помещению, а для лета – летящие волны драпировок, светлые льняные полотна, цветы и узоры.
Встать с кровати и наступить на холодный пол – не лучшее начало дня. А вот мягкий, пушистый коврик под ногами сделает комнату и теплее, и уютнее. Кроме того, такое напольное покрытие поглощает звуки и создает в комнате атмосферу тишины и покоя. Можно сделать сплошное покрытие всего пола, использовать ковер вокруг кровати, рядом с туалетным столиком.
Если размеры комнаты позволяют наполнить интерьер спальни не только кроватью и шкафом, но и другими элементами мебели, обратите внимание на такие полезные мелочи, как кушетка возле кровати, маленький диванчик у окна с кофейным столиком. Такие предметы будут вовсе не лишними в спальне, сделав пребывание в этом пространстве еще более уютным.