7 шагов к уютной спальне

Треть нашей жизни проходит в постели и качество отдыха напрямую влияет на наше здоровье. Обратите внимание на эти 6 советов, чтобы выбор вашей кровати будет удачно.

1. Не экономьте на покупке качественного матраса, ортопедического основания и удобной подушки. Помните, что матрац следует менять каждые 10 лет. Обратите внимание на пружины матраса, они должны равномерно распределять весь вес человека, без деформации отдельных зон поверхности.

2. Лучше купить новый матрас, чем пытаться обновить старый. Только новые пружины дают нужный эффект поддержки позвоночника.

3. Толщина идеального матраса составляет как минимум 15 сантиметров; длина должна быть на 10 см больше, чем рост того, кто будет спать на матрасе. Рекомендуемая минимальная ширина – 80 см для односпальной кровати и 135 см - для двойной.

4. Матрас не должен быть мягким, проседая под телом. Покрытие матраса также должно быть достаточно жестким и разреженным, чтобы обеспечивать хорошую вентиляцию.

5. Выбирая подушку, подбирайте ее размер и форму под себя, учитывая длину шеи, ширину плеч.

6. Если вы обычно спите на спине, подушка должна быть низкой и мягкой, для того чтобы шейный отдел позвоночника образовывал тот же угол, что и стоя. Если любимая позиция для сна – на боку, подушка должна быть высокой и жесткой, чтобы обеспечивать поддержку шеи, снимая утомление с мышц.